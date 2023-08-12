Кровавый полигон "Украина" создан для испытания западного оружия

00:18 15.08.2023

У укро-патриотов пароксизм восторга от нового немецкого "сверхоружия"



Константин Ольшанский



"Свободня Пресса" уже сообщала, что крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall наконец-то реализует свою угрозу и поставит ВСУ беспилотник Luna NG. Но есть смысл рассмотреть тему подробнее.



Сами украинцы радостно называют новое немецкое оружие "game changer" (изменяющий правила игры). Правда, раньше с таким же восторженным идиотизмом в Киеве воспринимали поставки Bayraktar TB2, HIMARS, Patriot и Storm Shadow. И ни одно из натовских "вундерваффе" так и не переломило ход боевых действий.



Вот и поставки немецких дронов Luna NG обсуждают уже почти полгода. Правда, первая партия беспилотников поедет ВСУ лишь зимой, когда "контрнаступ" уже закончится. Причем украинцы уже используют старые дроны Luna X-2000 (NG в названии беспилотника означает "новое поколение").



Defense News: немецкие дроны могут нести противотанковые гранаты или противопехотные мины



Luna NG - это беспилотная система, которая включает в себя разведывательные и ударные дроны. Один дрон нужен для воздушного наблюдения, обнаружения и слежения в режиме реального времени. В грузовом отсеке он несет два ударных квадрокоптера Hero R. После идентификации и захвата целей квадрокоптеры отделяются от носителя и поражают цель в автоматическом режиме.



Система Luna NG также включает в себя компактную наземную станцию и катапульту для запуска. Размер Luna NG позволяет ему поместиться, например, в стандартной кабине вертолета или в небольшом транспортном средстве. Приземляется дрон с помощью парашюта.



Система нового поколения во многом превосходит предыдущую, сообщает Bild. Правда, издание не указывает, по каким конкретно параметрам - эти данные засекретил производитель Rheinmetall. Известно лишь, что немецкие беспилотники можно использовать не только для тактической разведки, но и для развертывания сетей LTE - для перехвата или глушения мобильной связи.



Ничего не известно и о технических характеристиках ударных беспилотников, включая вес боеголовки. Однако, судя по разошедшемуся в соцсетях видео (Rheinmetall запретила его публикацию), в нем используется стандартная противотанковая граната или противопехотная мина, пишет Defense News.



Украина станет полигоном для немецкой Rheinmetall и израильской uVision



Luna NG изготовлена из пластика, армированного углеродным волокном, запускается с катапульты, может находиться в воздухе до 12 часов и работать на дальности до 100 км. Стеклопластиковый беспилотник имеет взлетный вес 40 килограммов и потолок в 5000 метров.



Luna NG, как заверяет производитель, обладает чрезвычайно низкой акустической, тепловой и радиолокационной заметностью. Была протестирована версия беспилотного летательного аппарата с радаром с синтезированной апертурой.



Украинцы получат Luna NG в качестве эксперимента. Бундесвер с 2000 года использует дроны Luna X-2000, их и планируют заменить. Производила беспилотники инновационная компания EMT Penzberg, которую в 2021 году купил Rheinmetall. И теперь немецкий концерн, естественно будет отслеживать, как его беспилотники будут вести себя в реальных боевых условиях.



Тем более, что ударные квадрокоптеры Hero R были созданы в сотрудничестве с израильским производителем uVision. А израильтяне на фоне нового витка палестинского конфликта особенно заинтересованы в эффективных ударных беспилотниках.



Причем Rheinmetall уже заявил, что собирается создавать беспилотник, который будет нести до 8 боезарядов. А украинцы и русские для Германии будут подопытными кроликами.



- Сроки разработки в конечном счете будут зависеть от заинтересованности клиентов, - цинично заявил Defense News представитель Rheinmetall Ян-Филлип Вайсванге.



Al-Jazeera: немецкие дроны ВСУ может использовать для тыловых ударов в Азово-Черноморской акватории



Даже начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов наконец признал, что добиться хоть какого-то прогресса ВСУ могут не на юге (Ореховское и Времьевское направления), а на Востоке (Бахмут).



Так что немецкие дроны понадобились ВСУ, чтобы реализовать новую тактику - это тыловые удары по российской территории, пишет арабское издание Al Jazeera. На Запорожском направлении киевская армия окончательно "увязла в мелкомасштабных атаках пехоты", поэтому и пытается перерезать российские линии снабжения в Азово-Черноморской территории.



Американский Институт изучения войны (ISW) также отмечает, что украинцы ранее наносили удары по сухопутным целям России, но теперь все чаще пытаются атаковать на море. Причем подключилось и ЦИПСО, раздувая каждую украинскую атаку: Государственная гидрографическая служба Украины опубликовала открытое уведомление для моряков, в котором сообщается о "военной угрозе" ряду российских черноморских портов от Керчи до Сочи.



Киевские войска используют разное вооружение, пишет Al Jazeera: британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow (удары по Геническому и Чонгарскому мостам), системы HIMARS (удар по крымскому побережью 1 августа), воздушные беспилотники (удары по нефтебазе в Феодосии) и безэкипажные катера (удар по Новороссийску 4 августа).



Большинство ракет и дронов уничтожены, хотя, например, обломки перехваченных боеприпасов повредили мосты на севере Крыма 6 августа. Также повреждения получил в результате атаки танкер "Сиг" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк" (сейчас в сухом доке на ремонте).



И снова ЦИПСО пытались преувеличить масштабы повреждений российской инфраструктуры. Параллельно выпячивая весьма сомнительную эффективность украинской системы ПВО, которая якобы перехватывает почти все "удары возмездия", включая ракеты корабельного базирования "Калибр". Однако даже ЦИПСО не смогло скрыть масштабы поражения военного аэродрома в Староконстантинове, где хранятся и откуда запускаются самолеты с крылатыми ракетами SCALP и Storm Shadow.



- Украинские атаки создают дилемму для русских, - говорит Филлипс О’Брайен, профессор Сент-Эндрюсского университета. - Либо нужно развертывать больше надводных средств для защиты танкеров и других кораблей во время транзита через Черное море. Либо активнее атаковать украинское побережье.