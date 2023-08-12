Орто-Токойское водохранилище в Киргизии обмелело до дна

00:19 15.08.2023

Мария ОРЛОВА



Одним кадром. Орто-Токойское водохранилище обмелело настолько, что видно дно



Орто-Токойское водохранилище обмелело настолько, что видно дно. Фотографии на своей странице в Facebook разместил фотограф и экоактивист Влад Ушаков".



"Орто-Токой. Дно", - подписал он.



