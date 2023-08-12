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|Орто-Токойское водохранилище в Киргизии обмелело до дна
00:19 15.08.2023
Мария ОРЛОВА
Одним кадром. Орто-Токойское водохранилище обмелело настолько, что видно дно
Орто-Токойское водохранилище обмелело настолько, что видно дно. Фотографии на своей странице в Facebook разместил фотограф и экоактивист Влад Ушаков".
"Орто-Токой. Дно", - подписал он.
В начале августа ситуацию с водохранилищем прокомментировал директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев. По его словам, причиной низкого уровня воды являлась низкая водность горных рек в Чуйской области. В связи с этим основную нагрузку по поливу несло Орто-Токойское водохранилище.
Он добавил, что низкий уровень воды в Орто-Токое также наблюдался в 2008-м, 2014-м и в 2021 годах.
"Казгидромет" сообщил, что на 2 августа в Орто-Токойском водохранилище оставалось 8,55 миллиона кубометров, в то же время в 2022-м там было 68,8 миллиона кубометров.
Водохранилище расположено на реке Чу в 2 километрах к западу от поселка Орто-Токой, на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей.