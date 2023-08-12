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Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности
00:23 15.08.2023

Экономика Узбекистана: три сценария развития

Современный этап развития мировой экономики характеризуется высокой степенью неопределенности международных отношений, а также структурными преобразованиями мирового хозяйства. Сложившаяся ситуация приводит к глубоким общественно-экономическим изменениям. Кандидат экономических наук, профессор Константин Курпаяниди в статье "Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности" рассказывает о плюсах и минусах трех сценариев развития экономики Узбекистана.

Макроэкономические показатели в настоящее время

На фоне высокой инфляции и строгих финансовых условий ожидается, что мировая экономика будет демонстрировать более низкие темпы роста, чем раньше. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году до 2,7 %, в 2024 году – до 3,2 %. С учетом этих факторов рост реального ВВП Узбекистана за 2023 год может составить 4,5−5 %, а затем может ускориться до 5−6 % в 2024 году.

Вместе с ВВП можно прогнозировать и увеличение экспорта страны. Ожидается, что в этом году он увеличится на 13−17 %, а в последующие два года – на 9−12 %.

При этом меняется и структура экспорта, в которой в условиях сложной внешней конъюнктуры появились реэкспортные операции. Сохранение этой тенденции в следующем году будет одним из факторов, влияющих на объемы торговли.

С учетом сохранения экономической активности и темпов роста в частном секторе предполагается, что импорт страны также вырастет. В 2023 году он может увеличиться на 14−15 %, а в 2024-м – на 12−14 %.

Сценарии развития экономики Узбекистана

Исходя из основных внутренних факторов развития Узбекистана, можно выделить несколько вероятных сценариев дальнейшего экономического развития страны.

Первый сценарий заключается в сохранении текущих тенденций развития и приоритетов финансирования. Главное условие его реализации – возможность дальнейшего развития потенциала уже имеющихся источников и факторов роста: новые инвестиционные программы, направленные на модернизацию реальных секторов экономики, увеличение занятости в традиционных малых предприятиях и сфере услуг, а также увеличение доходов от экспорта полезных ископаемых.

Однако с учетом движения по этому сценарию Узбекистану будет сложно войти в категорию развивающихся стран с показателями выше среднего к 2030 году.

Серьезным барьером для реализации этого сценария также является нехватка водных ресурсов.

Нарастающий дефицит обусловлен факторами быстрого роста экономики (7,0–7,5 % в среднем за год) и численности населения (с 36 млн человек в начале 2023 года до почти 40 млн человек к 2030 году). В этих условиях дефицит воды возрастет с нынешних 13–14 % до 44–46 % к 2030 году, что затормозит развитие не только сельского хозяйства, но и других отраслей.

Второй сценарий можно назвать энергосырьевым. Он предусматривает дальнейшие инвестиции в энергетический и ресурсный секторы экономики. В случае реализации такой модели темпы роста ВВП должны повыситься с нынешних 5 % до 6,0–6,5 % в год.

Однако такой рост ВВП не будет инклюзивным, а проблемы создания рабочих мест в трудоемких секторах экономики будут оставаться нерешенными.

Вместе с тем доля энергоресурсов и сырьевых продуктов в экспорте страны может еще больше увеличиться. Устойчивость такой модели также находится под сомнением, поскольку увеличивается риск экологических проблем.

Третий сценарий развития является инновационным. В его рамках предполагается сделать выбор в пользу менее ресурсоемкой и капиталоемкой модели экономического развития. С этой целью основными приоритетами в распределении финансовых и инвестиционных потоков станут укрепление потенциала государственных институтов по ограничению коррупции и неформальной экономики, а также внедрение экологических и ресурсосберегающих норм.

В отличие от предыдущих сценариев в рамках инновационной модели значительно сужается сфера применения административных методов регулирования. Предполагается создание экономических стимулов для ресурсосбережения посредством инструментов антимонопольной, налоговой и внешнеэкономической политики.

При этом главный эффект инновационной модели будет заключаться не в повышении темпов развития экономики, а в новом качестве экономического роста и повышении степени его устойчивости.

Рассмотренные сценарии представляют собой крайние гипотетические направления путей долгосрочного развития узбекистанской экономики и определяют рамки, в пределах которых руководство страны будет искать оптимальные решения.

Полную версию статьи "Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности" читайте на сайте журнала "Экономика Центральной Азии".
https://1economic.ru/lib/117188
Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности
Курпаяниди К.И.
Ферганский политехнический институт

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692048180


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