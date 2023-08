Иран – 1953: свержение Мосаддыка и "американская заря" на Ближнем Востоке (история), - А.Арешев

07:01 15.08.2023 15.08.2023 | АНДРЕЙ АРЕШЕВ



Операция "Аякс" во многом стала матрицей подрывной работы западных спецслужб по всему миру



Выступая 4 июня 2009 года в Каире с обращением к мусульманам мира, тогдашний президент США Барак Обама выступил в роли Капитана Очевидность, открыто признав роль своей страны в свержении правительства Мохаммеда Мосаддыка в Иране в августе 1953 года: "В середине холодной войны США сыграли роль в свержении демократически избранного иранского правительства".



Публикация после 1991 года уцелевших документов из "иранского досье" ЦРУ, само существование которого ранее упорно отрицалось, вызвало волну разоблачений и взаимных обвинений. После серии резонансных публикаций в газете New York Times один из ветеранов ЦРУ, специалист по Ближнему Востоку и истории искусств, непосредственный участник и впоследствии "летописец" операции "Аякс" Д. Уилбер передал газетчикам сохранившуюся у него копию аналитического отчета об операции с весьма откровенным названием: "Свержение премьер-министра Ирана Мосаддыка. Ноябрь 1952 – август 1953". Текст документа сопровождался приложениями о деталях операции. Среди них – подробная роспись между ЦРУ и британскими "коллегами" финансовых затрата по различным направлениям подготовки переворота, а также его заранее предусмотренные варианты – "полулегальный" (шахский указ о назначении нового премьер-министра после создания соответствующего общественно-политического фона), а в случае его провала – "старый добрый" военный переворот. Метода, хорошо известная не только в связи с событиями 70-летней давности в Иране, но и по многим другим государствам третьего мира (сегодня в ходу определение "Глобальный Юг"), где белые "хозяева жизни" устанавливали свои колониальные порядки во имя безраздельного грабежа местных природных ресурсов.



Надо признать, тайная операция при решающей роли ЦРУ под водительством главы ее резидентуры на Ближнем Востоке Кермита Рузвельта (внук Теодора и дальний родственник Франклина) была разыграна весьма грамотно. Соответствующий план готовится в 1952-53 гг. совместно ЦРУ и британской службой разведки (SIS) с привлечением таких интеллектуалов, как Энн Лэмбтон, Роберт Захнер, вышеупомянутый Д. Уилбер, посол США в Тегеране Л. Хендерсон и другие.



Мохаммед Мосаддык



Несмотря на принадлежность точно уловившего настроения иранского общества Мосаддыка древней персидской знати, у спецслужб англосаксонских стран имелись веские причины беспокоиться по поводу усиления оппозиционных шахскому режиму, и в частности лево-патриотических сил в Иране, и прежде всего – Народной партии Ирана (Туде). Засилье западных монополий, безраздельно распоряжавшихся нефтяными богатствами страны, вызвало к жизни широкий общественный фронт – от либералов до коммунистов. Возглавив в 1949 г. патриотически настроенную коалицию светских и религиозных партий – "Национальный фронт", в свои 70 лет М. Мосаддык был убежденным сторонником независимости Ирана. Одним из основных требований патриотических сил, одержавших безоговорочную победу на выборах в парламент, была отмена кабального договора 1933 г. о передаче нефтяных месторождений в концессию "Англо-иранской нефтяной компании" (АИНК) сроком на 60 лет. В марте 1951 г. меджлис единогласно принял закон о национализации нефтяной промышленности, что превратило Мосаддыка в наиболее популярного политика в Иране, митинги с участием которого собирали сотни тысяч сторонников. Полтора месяца спустя шах Мохаммед Реза Пехлеви был вынужден назначить лидера "Национального фронта" премьер-министром, возглавившим, таким образом, первое действительно демократическое правительство за несколько тысячелетий истории Шахиншахского государства Иран (с 1979 г. – Исламская Республика Иран).



М. Мосаддык на митинге своих сторонников



М. Мосаддык на митинге своих сторонников



Британская империя и восходящая Америка ответили на национализацию иранским правительством нефтяной промышленности комплексом публичных и тайных мероприятий, направленных на подрыв внутренней стабильности в стране от исков в международные суды и дворцовых интриг до торговой блокады и разжигания массовых беспорядков на социально-политической и этноконфессиональной почве. Одновременно англичане пытались вести переговоры с позиции силы. В Персидский залив отправилась эскадра "королевского" флота. Встретив бойкот, учрежденная взамен АИНК "Национальная иранская нефтяная компания" не могла торговать своей продукцией (за исключением некоторых небольших объемов), что привело к резкому сокращению доходов от добычи черного золота. Безусловно, это серьезно осложнило решение неотложных задачи правительства по модернизации инфраструктуры страны, обеспечению граждан работой и повышению их доходов.



Кермит Рузвельт



Кермит Рузвельт



Обозначившийся к концу 1952 года крах попыток англичан убрать популярного политика привел их к выводу о необходимости привлечь к решению этой принципиальной задачи "братьев по разуму" из-за океана. Обращение за помощью к США обозначило важный рубеж не только в региональных раскладах, но и международных отношений в целом. На смену британскому господству в регионе уверенно шло американское – за дело энергично взялся вышеупомянутый Кермит Рузвельт, будучи лишь "вершиной айсберга" масштабного заговора.



Г. Трумен и М. Мосаддык, 1951 г.



Г. Трумен и М. Мосаддык, 1951 г.



Исследователи вопроса отмечают, что до принятия в 1953 г. решения о проведении секретной операции "Аякс" отношение администрации Трумэна к законному правительству в Иране не было резко негативным. Однако после победы на выборах 1952 г. республиканцев ситуация в американо-иранских отношениях заметно осложнилась. Окончательное решение об отстранении М. Мосаддыка принималось с подачи склонных к "острым блюдам" разведывательно-диверсионной "кухни" братьев Даллесов, при непосредственном участии нового хозяина Белого дома Д. Эйзенхауэра.



Основные нефтегазовые ресуры Ирана (на конец 2010-х)



Основные нефтегазовые ресуры Ирана (на конец 2010-х)



Впрочем, еще при Трумэне господство в Иране в силу его геостратегического положения рассматривалось в качестве важного элемента в контексте глобального противоборства между Западом и Востоком, что в полной мере проявилось в ходе "южно-азербайджанского" кризиса 1945-1946 гг. Американские стратеги параноидально боялись "коммунистической угрозы" в Иране, Греции, Турции и повсюду по Средиземноморью и на Ближнем Востоке. Еще в 1947 г. сотрудники новообразованного ЦРУ разработали специальную программу "противостояния подрывной деятельности СССР" под кодовым названием TPBEDAMN и предполагавшую комплекс разноплановых мероприятий: публикацию статей и карикатур, направленных против партии Туде, всяческое продвижение правых политиков и идеологически близких к ним религиозных деятелей, а также провоцирование уличных волнений и насильственных действий с целью обвинить потом в этом "коммунистов", документальные подтверждения "зловредной" деятельности которых практически отсутствовали. Действия, направленные на противопоставление "улицы" партии Туде, на языке американских разведчиков уже тогда именовались черной пропагандой, что ярко характеризует их почерк и сегодня.



Протестующие на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане



Протестующие на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане



Получение Советским Союзом атомной бомбы, Корейская война 1950-53 гг., попытки создания альтернативного Западу финансово-экономического блока убедили англосаксов форсировать события и действовать на опережение, и прежде всего на нефтеносном Ближнем Востоке, который небезосновательно рассматривался в качестве второго по значению "театра холодной войны" после Западной Европы. Добываемая в Иране нефть имела не только сугубо коммерческое, но и военно-стратегическое значение, питая (после переработки на комплексе в Абадане, занятого 27 сентября 1951 г. иранской армией) не только Европу, но также, к примеру, британские и американские корабли и самолеты. Геополитическое значение Ирана заключалось в роли "буфера" между Советским Союзом и основными нефтяными месторождениями Персидского залива. И хотя неоднократные предложения Москвы об учреждении в Иранском Азербайджане, Гиляне, Мазендаране, Горгане, Астрабаде нефтяных концессий на условиях куда более выгодных иранской стороне, нежели грабительская деятельность АИНК, так и не получили подтверждения (окончательно они были отвергнуты после подавления автономистских движений с центрами в Тебризе и Мехабаде), перспектива сближения соседей по северному и южному берегам Каспия оставалась одним из ночных кошмаров англосаксов. Они ударными темпами готовились к предстоящим событиям, стремясь подорвать популярность "Национального фронта" среди пестрого в этноконфессиональном отношении населения страны, ослабить его массовую базу, оторвать от Мосаддыка его влиятельных политиков, например аятоллу А. Кашани и др. Для достижения своих целей американцы не гнушались никакими средствами и методами, сколь угодно грязными, например изображая неугодного политика как коррупционера и аморальную личность. В качестве преемника Мосаддыка, которого предполагалось сместить фирманом (указом) шаха, был избран испытывавший к нему глубокую личную неприязнь и известный своими правыми антикоммунистическими взглядами генерал Фазалла Захиди.



Уинстон Черчилль на баннере, посвященном враждебным действиям против Ирана



Уинстон Черчилль на баннере, посвященном враждебным действиям против Ирана



Несмотря на ряд досадных сбоев, операция "Аякс", согласованная Лондоном (премьер-министр У. Черчилль, министр иностранных дел Э. Иден), Вашингтоном (президент Д. Эйзенхауэр, госсекретарь Дж. Ф. Даллес) и шахом М.Р. Пехлеви, в целом развивалась по намеченному плану. Весной и особенно летом 1953 г. на улицах иранских городов развернулись настоящие уличные бои, причем под "ложным флагом" партии Туде зачастую действовали проплаченные провокаторы. Парламент оказался парализованным, в конце июля Мосаддык принял решение о его роспуске и назначении новых выборов, однако цепочка последующих взаимосвязанных событий, спровоцировавших дальнейшую эскалацию обстановки, привела к появлению заранее подготовленных указов шаха о смене главы правительства. Арест начальника шахской охраны полковника Нассири (будущего главы зловещей спецслужбы САВАК, ликвидированный уже в ходе Исламской революции 1979 г.) вынудил К. Рузвельта и его группу предпринять ряд проактивных шагов, в итоге обеспечивших необходимый результат. В частности, агентуре ЦРУ удалось добиться окончательного раскола между партией Туде и "Национальным фронтом", спровоцировать массовые погромы и кровь, в результате чего М. Мосаддык был вынужден сдаться своему бывшему соратнику Ф. Захеди. Отсидев три года по обвинению в государственной измене, вплоть до самой смерти в 1967 г. находился под домашним арестом.



Согласно подписанным в 1954 г. новым условиям нефтяной концессии, американские компании в равных долях поделили 80% будущей прибыли с англичанами из "Бритиш петролеум" (переименованная АИНК), а остальное досталось голландцам и французам. Весь этот конгломерат, известный как "Международный нефтяной консорциум", еще долгие годы контролировал практически всю энергетическую отрасль и экспорт Ирана. Соглашение, действовавшее вплоть до 1979 г., по всем параметрам было значительно менее выгодным, чем то, что неоднократно предлагалось ранее Мосаддыку.



Один из лидеров переворота Шабан Джафари, по кличке "Шабан Безбашенный / Безмозглый", уличный бандит и борец зорханы (вид национальной борьбы)



Один из лидеров переворота Шабан Джафари, по кличке "Шабан Безбашенный / Безмозглый", уличный бандит и борец зорханы (вид национальной борьбы)



Для американцев операция "Аякс" стала началом и до некоторой степени матрицей их неоколониальной политики в третьем мире, черты которой хорошо просматриваются в Латинской Америке (уже в 1954 г. последовало вторжение в Гватемалу), Африке и на том же Ближнем Востоке – например, в ходе "арабской весны", убийства М. Каддафи, гражданской войны в Сирии, где ЦРУ и другие западные разведки действовали во многом схожими методами с учетом организационно-технологических реалий XXI века. Противостоять этой хотя и заметно одряхлевшей, но по-прежнему весьма серьезной силе в одиночку едва ли возможно. "К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. В частности, в экономической, информационной и гуманитарной сферах", – отметил российский президент в ходе недавнего форума "Россия – Африка". Неизменные спутники неоколониализма – острые политические и социально-экономические кризисы, провоцируемые извне этнополитические и религиозные конфликты и столкновения, что хорошо видно и по событиям в том же Иране, начиная с середины сентября прошлого года и ранее. В одиночку противостоять пусть и заметно деградировавшему, но пока еще весьма серьезному "арсеналу демократии" глобального Запада едва ли возможно, и, хотя разговоры о совместной борьбе против колониализма пока носят несколько абстрактный характер, некоторые события и тенденции все же внушают определенный оптимизм.



Некоторые источники и использованная литература



