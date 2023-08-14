Претензии к РФ позволят ускорить транзит власти в Таджикистане, - В.Панфилова

07:03 15.08.2023

14.08.2023



Душанбе обеспокоен возможным возвращением трудовых мигрантов на родину

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода обсудила в Москве проблемы соотечественников.

Правительство Таджикистана озаботилось жизнью таджикских трудовых мигрантов в России. По распоряжению кабинета министров были созданы рабочие группы Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, которые отправились в пять российских городов. Одна из них уже посетила московскую логистическую компанию, где трудятся таджикские граждане. Президент Эмомали Рахмон держит ситуацию на контроле. Эксперты считают, что решение защитить соотечественников вписывается в грандиозную пиар-акцию, приуроченную к затянувшемуся транзиту власти.



Официальная причина внимания таджикской власти к работающим в РФ соотечественникам – ненадлежащие условия работы, проживания и преследование со стороны силовиков.



Вопрос трудовой миграции в Россию для Таджикистана критически важный, почти 40% ВВП страны (по данным Всемирного банка на конец 2022 года речь шла о 32%. – "НГ") формируется денежными переводами из-за рубежа. Граждане Таджикистана, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, по итогам 2022 года были на втором месте в числе иностранных работников в России после граждан Узбекистана. При этом именно таджикистанцы чаще других иностранцев, по сообщениям правозащитников, обвиняются в нарушении миграционного законодательства.



В Москве и в других городах РФ периодически проводится операция "Нелегал", в ходе которой задерживают сотни рабочих, но таджиков среди них больше других. Возможно, для граждан Таджикистана условия пребывания на территории России обременены дополнительными требованиями. Но даже те, у кого документы в порядке, жалуются на частые задержания "без причин" и ужасные условия содержания в СИЗО и даже избиения. Под горячую руку правоохранителей недавно попали таджикские студенты. Душанбе был вынужден реагировать. В частности, генеральный прокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод обратился с требованием к Генпрокуратуре РФ проверить "действия отдельных сотрудников" правоохранительных ведомств России, "которые избивали студентов, и дать им правовую оценку", говорится в обращении Генпрокуратуры Таджикистана, размещенном на сайте таджикского ведомства.



Вероятно, после этого случая президент Эмомали Рахмон поручил правительству создать соответствующую комиссию и взял дело под личный контроль. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сформировало пять групп, которые отправились с проверками в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу. Российскую столицу также посетила министр труда, миграции и занятости населения Гулнора Хасанзода, которая обсудила с заместителем министра труда и занятости РФ Еленой Мухтияровой ход реализации "дорожной карты" по вопросу трудовой миграции, подписанной сопредседателями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Таджикистана вице-премьером России Маратом Хуснуллиным и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзоды. В таджикском ведомстве напомнили, что с 2019 года действует соглашение между двумя странами об организованном привлечении граждан республики к временной трудовой деятельности в России.



Политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов сказал "НГ", что драматические обстоятельства, в которых приходится существовать, жить и работать таджикским трудовым мигрантам в России, хорошо известны. Есть даже цифры, которые говорят о том, что ежегодно около 200 таджиков погибает в российских городах в результате криминальных разборок и других причин, связанных с условиями работы. "Готовность, на мой взгляд, официального Душанбе прислать правительственную комиссию для проверки условий работы соотечественников в России как минимум говорит о трех обстоятельствах. С одной стороны, это стремление власти защитить соотечественников. С другой – защитить и свое достоинство, что даст возможность руководству Таджикистана поднять свой рейтинг внутри страны. Так что в определенной мере это еще и грандиозная пиар-акция Душанбе, которую можно в нынешней ситуации только приветствовать", – полагает Дубнов.



Дело в том, что внутри Таджикистана растет недовольство тем, что происходит с таджиками в России. Более того, Госдума готовит поправки в закон, согласно которым в четыре раза увеличится стоимость патента для мигрантов. Стоимость патента зависит от региона. В российской столице она составит более 26 тыс. руб. Не каждому мигранту осилить такую сумму. А это значит, что многие из них перейдут на нелегальное положение, другие вернутся на родину. "Таджикской власти нужно не просто спасать свое реноме, но и не допустить всплеска недовольства внутри страны. А замутить проверки в РФ – один из методов стабилизации власти, граждане будут довольны заботой лидера нации", – считает Дубнов. Судя по всему, президент Эмомали Рахмон решил завершить начатый еще в 2019 году транзит власти. Политолог также считает, что акция таджикской власти является своеобразным ответом российским шовинистам и ксенофобам, "которые не стесняются превращать трудовых мигрантов из Центральной Азии, из Таджикистана в частности, в людей третьего сорта". "Надо посмотреть, как будет реализовываться это намерение таджикского правительства. Я не уверен, что в полной мере им удастся добиться послаблений, поскольку Таджикистан не является членом Евразийского экономического союза, но попробовать надо", – считает Дубнов.



Эксперт по Таджикистану Андрей Захватов также полагает, что Эмомали Рахмон готов передать власть сыну Рустаму, транзит власти обсуждается давно, но нет подходящего фона. Таджикистану нужна политическая тишина. "Трудовая миграция – это рычаг давления на Душанбе. В последнее время российские чиновники, посещающие Таджикистан, напоминают о привилегиях в Евразийском союзе и склоняют страну к вступлению в региональное объединение", – сказал "НГ" Захватов. Но сегодня курс рубля рухнул и таджикским мигрантам невыгодно оставаться в России. "Если сотни тысяч нищих людей вернутся домой, то в стране не исключены политические потрясения и кардинальные изменения. России это невыгодно, и если в Кремле это понимают, то проверки должны прекратиться", – отметил Захватов.