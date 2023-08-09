Карабахская развилка: Россия уходит или остается? - В.Михайлов

07:23 15.08.2023 9 августа 2023



Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину развëртывания РМК в Нагорном Карабахе.



Миссия миротворца - неблагодарное дело, в особенности на Южном Кавказе. Всегда найдëтся хотя бы одна сторона конфликта, которая поставит под вопрос миротворческие усилия отдельной державы. Предшествующий войне 08.08.08 опыт наглядно свидетельствует в пользу этого вывода. Пятнадцать лет спустя ситуация повторяется в зоне карабахского конфликта, где Россия вскоре перевернëт страницу третьего года своего миротворчества на земле.



К сегодняшнему дню Армения и Азербайджан подошли с довольно внушительным пакетом претензий к деятельности Российского миротворческого контингента (РМК) в регионе.



Ереван всë чаще указывает на срыв выполнения договорëнностей по трëхстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. В эти дни больше других в качестве примера тому премьер-министром Николом Пашиняном упоминается блокирование Азербайджаном Лачинского коридора для свободного передвижения людей и грузов. Двадцать одна фура с гуманитарным грузом для фактически осаждëнного Нагорного Карабаха простаивает на въезде в единственную транспортную артерию, соединяющую Армению с непризнанной республикой, уже 14-й день.



Баку, в свою очередь, по каналам непубличной связи не упускает возможности вменить российским миротворцам содействие "сепаратистам" и их "незаконным вооружëнным формированиям", под коими азербайджанские власти подразумевают подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха. Именно их разоружения военно-политическое руководство Азербайджана на нынешнем этапе добивается с особым упорством.



На кону один очень конкретный и одновременно судьбоносный для региона вопрос - продление миссии РМК на очередные пять лет или еë сворачивание осенью 2025 года. Баку ставит целью подойти к точке принятия своего решения о пролонгации работы российских миротворцев или еë отклонения с ещë более удобных для себя позиций. По вышеуказанному трëхстороннему заявлению президент Ильхам Алиев должен окончательно определиться примерно в начале мая 2025-го, за шесть месяцев до истечения мандата РМК. Впрочем, как можно понять, он это сделал загодя. Азербайджанский лидер уже длительное время даëт понять, что продление миротворческой миссии на очередную "пятилетку" не входит в его планы. Но торг возможен и даже приветствуется со стороны Баку. Расформирование карабахской Армии обороны видится одним из его ключевых элементов.



Стремление Алиева избавиться от сковывающего его в Нагорном Карабахе присутствия российских миротворцев должно совпадать с реальной ситуацией на земле. Сворачивание РМК возможно при исключении новой масштабной эскалации, налаживании между Баку и Степанакертом стабильного канала общения и установлении хотя бы минимального взаимного доверия. Сегодня все эти три элемента постмиротворческой обстановки в регионе не просто отсутствуют, а даже не просматриваются в обозримой перспективе.



Из карабахской столицы ранее дали понять, что если азербайджанская сторона категорически не приемлет факт наличия у "сепаратистов" своих вооружëнных формирований, то они готовы обсуждать вопрос создания демилитаризованной зоны по всему периметру линии соприкосновения. Однако это противоречит стратегической цели Баку - обнулению субъектности Нагорного Карабаха. Наличие Армии обороны - один из главных атрибутов такой субъектности.



Между тем подобный размен - расформирование карабахских сил и установление демилитаризованной зоны - предполагает ещë более неприемлемый для Азербайджана фактор. Никаких исключений из того, что карабахская проблема является его внутренним делом, Баку делать не намерен. А опоясывание Нагорного Карабаха, административный статус которого по внутреннему законодательству Азербайджана низведëн до "Карабахского экономического района", некоей зоной демилитаризации будет означать, что между субъектностью Баку и Степанакерта если и не ставится знак равенства, то уж точно Карабах не низводится до административно-территориальной единицы в составе Азербайджана.



На диалог с "сепаратистами" при международном участии и с соответствующими гарантиями безопасности для армян Нагорного Карабах азербайджанский лидер также идти не желает. По соображениям политической корректности и избежания серьëзных репутационных издержек на Западе об этом открыто и категорично Баку высказаться пока не считает нужным. Алиев видит, что Россия расположена к тому, чтобы такой диалог происходил исключительно под еë эгидой, без какой-либо инфильтрации в него ЕС и США. Поэтому глава крупнейшей закавказской республики в вопросе прямого диалога с карабахцами выставляет свои жëсткие условия сведения такой коммуникации к обсуждению путей реинтеграции армянского населения "Карабахского экономического района". И в этом ключе создание демилитаризованной зоны находится в явном противоречии с реинтеграционной повесткой Баку. Алиев не идëт даже на предлагаемый Пашиняном зеркальный отвод войск от армяно-азербайджанской границы после серии вторжений Азербайджана вглубь суверенной территории Армении. При этом международно-правовую субъектность Армении руководство Азербайджана не оспаривает.



Ситуация близка к тупиковой, но пути выхода из "карабахского лабиринта" найти можно и нужно. Азербайджан, как мы уже упомянули выше, к торгу готов, он сохраняет настрой договориться за столом переговоров. Силовые сценарии всегда находятся в его военно-политическом арсенале принятия решений. Однако Алиев на нынешнем этапе не расположен рушить доверительные связи с Россией и жëстко противопоставлять себя Западу. Любая масштабная эскалация в зоне ответственности РМК не может оставить Москву сторонним наблюдателем.



Соизмерение ситуации на земле в Карабахе с развитием событий на украинском направлении проводятся азербайджанским руководством практически в каждодневном режиме. На театре специальной военной операции установилась своя "неопределëнность", стратегических прорывов там не ожидается в ближайшее время. А значит, Алиев с большой вероятностью предпочтëт и дальше держать ситуацию в Карабахе под постоянным напряжением, при этом до поры до времени избегая военной эскалации.



Торг Баку с Москвой, за рамки которого Ереван фактически бесповоротно выведен, предполагает хоть какую-то стабильность на земле. Иначе договариваться будет не о чем, а можно нарваться на резкие шаги самой России, которая придëт к окончательному для себя выводу о том, что миротворческая миссия в Карабахе не может не быть продлена.



Варианты достижения компромисса с позиций сегодняшнего дня видятся таковыми.



- Продление миротворческой миссии в регионе на более короткий промежуток времени, чем установленный в соглашении от 9 ноября 2020 года. Следующие пять лет Алиев ждать не собирается, его может устроить пролонгация работы РМК на год-два с соответствующим внесением изменений в пункт о предварительном уведомлении одной из сторон предполагаемой договорëнности о своëм нежелании идти на очередное продление миротворческого мандата Москвы (к примеру, за три месяца до истечения срока).



- Расширение миротворческой миссии до двусубъектного вида, с включением в него Турции. Баку это устроит, у Еревана будут возражения. Однако если встанет вопрос ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха или продления их присутствия, но с подключением турецких "голубых касок", то армянская сторона скорее предпочтëт второй сценарий. К тому же это станет серьëзным подспорьем для усилий Пашиняна на треке нормализации армяно-турецких отношений. Определëнные предпосылки для такого поворота событий есть с самого окончания 44-дневной войны в Карабахе. Российско-турецкий мониторинговый центр (в Агдамском районе Азербайджана), работа которого была запущена с 30 января 2021 года, обретëт свою новую функциональность. Москва делиться с Анкарой миротворчеством в Карабахе не расположена, однако если Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган выступят единым фронтом в данном вопросе, Россия может принять трудное для себя решение.



- Развëртывание в регионе международной миротворческой миссии под эгидой ООН видится наименее вероятным сценарием. Замена России на "голубые каски" всемирной организации станет ударом по Москве, чреватым для неë запуском ползучего вытеснения из региона. Идея делить лавры миротворца с контингентами пусть даже вненатовских, но западных стран не может устроить россиян. Тогда останется хлопнуть дверью перед выводом РМК из Карабаха. Да и гипотетический мандат международных миротворцев в Карабахе должен быть одобрен в Совете Безопасности ООН, где у Москвы право вето.



В понимании Баку к началу мая 2025 года должны сойтись в одной точке три условия его решения о продлении миротворческой миссии в регионе в том или ином субъектном формате и с соответствующим ему мандатом. Это роспуск Армии обороны "сепаратистов", подписание мирного соглашения с Арменией с пунктом о признании Ереваном территории Азербайджана площадью 86,6 тыс. квадратных километров (с Нагорным Карабахом включительно) и создание дорожной карты реинтеграции карабахских армян в азербайджанский социум. Для практического обеспечения такой карты пролонгированная миротворческая миссия может на ещë какое-то время задержаться на Южном Кавказе.



Для Еревана всë намного сложнее, с критическим дефицитом путей для военно-политического маневрирования. Алиев на днях заявил, что у Армении скудный выбор - между "очень плохим и приемлемым". Думается, это недалеко от истины. Вот только "приемлемость" в азербайджанской интерпретации для армянской стороны может оказаться совсем не очевидной.



Вячеслав Михайлов Источник - eadaily.com

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