В Эквадоре убили второго крупного политика за одну неделю - Брионеса из "Гражданской революции"

07:27 15.08.2023

Лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома, сообщили его соратники по партии.



"Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - написала в своем Twitter кандидат в президенты от "Гражданской революции" Луиса Гонсалес.



Убийство левого политика, который возглавлял подразделение партии, созданной экс-президентом Рафаэлем Корреа, произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо.

Вильявисенсио был убит вечером 9 августа: группа неизвестных в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг, трижды выстрелила в голову политику. Его без признаков жизни доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. За неделю до смерти Вильявисенсио сообщал об угрозах.



"Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям", - заявил тогда действующий президент Эквадора Гильермо Лассо.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре пройдут 20 августа, после того как в мае Лассо впервые в истории задействовал специальный конституционный механизм, подразумевающий не только роспуск парламента, но и отказ действующего лидера от должности. Причиной такого решения стала попытка импичмента Лассо из-за обвинений в коррупции. Пришедший к власти в мае 2021 года Лассо и его правоцентристская партия "Движение КРЕО" не будут принимать участие в выборах. Всего до гибели Фернандо Вильявисенсио на пост президента баллотировались восемь кандидатов. В Национальном собрании (однопалатном парламенте Эквадора) 137 мест. Опубликованный 8 августа соцопрос эквадорской Click Report, показал, что в президентской кампании лидирует ставленница экс-президента Корреа Луиза Гонсалес, за нее были готовы голосовать 29,3%, Вильявисенсио, согласно этому опросу, шел пятым и набирал 7,5% голосов.