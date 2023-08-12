 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.08.2023
09:34  На выборах в Аргентине перонисты закусились с либертарианцами
09:28  На Иссык-Куле "ранили острым предметом" сына экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева
09:19  До 2 млн тонн нефти не добудут в Казахстане из-за аварии на МАЭК
07:27  В Эквадоре убили второго крупного политика за одну неделю - Брионеса из "Гражданской революции"
07:23  Карабахская развилка: Россия уходит или остается? - В.Михайлов
07:03  Претензии к РФ позволят ускорить транзит власти в Таджикистане, - В.Панфилова
07:01  Иран – 1953: свержение Мосаддыка и "американская заря" на Ближнем Востоке (история), - А.Арешев

00:58  Алексей Гривач: Зачем Таджикистану возвращаться в Энергетическое кольцо?
00:23  Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности
00:19  Орто-Токойское водохранилище в Киргизии обмелело до дна
00:18  Кровавый полигон "Украина" создан для испытания западного оружия
00:00  Стратегия "Узбекистан-2030": Ташкент в поисках социальной справедливости, - А.Грозин
Понедельник, 14.08.2023
21:52  Пожар на Гавайях стал самым смертоносным в новейшей истории США - 93 трупов
21:16  Исламские экстремисты бесчинствуют на границе Танзании и Мозамбика, - Лариса Шашок
18:59  Бишкек. "Манас айылы" снесли. Целыми остались башня и входная группа
17:08  КиргизМЧС прекратило поиск рос-укро-альпинистов, тащивших флаг Украины на Пик Победы
16:27  Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов по демаркации границы
16:23  Турки начали выращивать в Казахстане... бананы
15:51  Президент Мирзиеев напомнил чиновникам о скорой зиме. Она - близко!
14:19  Туркменистан обеспокоен возможным расширением "газового союза" для поставок газа в Китай
14:03  Польша инициировала референдум об иммиграции: украинские беженцы переполнили страну
11:28  В РФ расследуют дело о российских секс-рабынях в Бахрейне
11:26  Талибы* платят по долгам. Афганистан рассчитался с соседями за электричество
11:22  Кыргызский дуумвир Ташиев пригрозил министру Текебаеву увольнением, если срочно не достроит дорогу Ош-Баткен
10:18  Писателю-патриоту Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
07:48  Липкие гаденыши. "Партия договорняка" ломится в ворота Кремля, - А.Бунич
06:57  Экс-вице-премьер и глава КазМИД Мухтар Тлеуберди отправлен послом в Вену
06:38  Свергнутого президента Нигера Базума будут судить за госизмену
03:51  Русские ракеты врезали Эрдогану по семейным "Байрактар" - узам
03:44  Геополитика лития, - Леонид Савин
02:12  Тайваньский вопрос вредит "Поясу и пути". Отношение к острову все больше разделяет КНР и Запад, - НГ
00:56  Москва спутала Ашхабаду газовые карты, - Виктория Панфилова
00:54  Киргизия оставила поля на юге Казахстана без воды..., - С.Гамова
00:52  Джихадисты пытаются вернуть себе форпосты в Сирии, - Игорь Субботин
00:29  Подготовка интервенции в Нигер: Западная Африка – на грани хаоса
00:22  Зерновой лабиринт Эрдогана, - Юсуф Карадаш
Воскресенье, 13.08.2023
16:45  Остров Гуам - там может начаться следующая война Америки
12:41  Судьба "испуганных патриотов" становится все более интересной. Россия готовит сюрприз
11:30  В Таджикистане снизилась рождаемость (на 3%). С чего бы?
10:39  Мигранты вместе с нацистами выносят Латвии приговор. Страна стала мировым лидером по убыли населения
10:22  Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины
07:55  США нацелились на Китай, - Сергей Латышев
07:25  Заменят ли Афганистан Украиной в глобальном наркобизнесе? - В.Ильин
01:10  Китай превзошел США по числу кораблей и подводных лодок, чем напугал Вашингтон
01:00  "Звезда Монголии". Бывшая "шестнадцатая республика СССР" дрейфует на Запад
00:49  В горах кыргызской Кара-Кульджи опять завелся "снежный человек"
00:39  Политические репрессии в Прибалтике: европейский фашизм XXI века, - П.Дмитриев
00:12  Конец блогерской вольницы
Суббота, 12.08.2023
23:08  Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан
16:38  Европа столкнулась с нефтяной аномалией, - "Взгляд"
14:02  Москву основали казахи? Кто и зачем коверкает историю России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
До 2 млн тонн нефти не добудут в Казахстане из-за аварии на МАЭК
09:19 15.08.2023

В связи с аварией на МАЭК объем добычи нефти в Казахстане снизился. План по добыче не выполняется на 12 тысяч тонн нефти в день, сообщает Zakon.kz.
О сокращении добычи нефти из-за ограничений электроснабжения в Мангистауской области и ремонтных работ на месторождениях сообщил глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 15 августа. По его словам, министерство уже сократило плановые объемы по добыче нефти на конец года.

"Мы где-то 90,5 млн тонн должны были произвести. Это не только из-за аварии на МАЭК, достаточный объем был плановых и неплановых ремонтов на месторождениях. Сейчас из-за ограничений электроэнергии на 12 тысяч тонн в день мы от плана отклоняемся, где-то порядка 1,5-2 млн тонн, возможно, до конца года будем снижать прогноз по объему добычи нефти. Сейчас порядка 89,4 млн тонн мы планируем".
Алмасадам Саткалиев, министр энергетики РК
Министр подчеркнул, что этот показатель не окончательный, поскольку ремонт на месторождениях продолжается. Оценивать упущенный доход от сокращения добычи нефти, по его словам, пока рано.

"Упущенный доход прямо нельзя считать. Это зависит не только от объема нефти, но и ее цены. Пока мы можем говорить о сокращении физических объемов, связанных с ремонтами и ограничениями электроэнергии. Вы знаете, в рамках ОПЕК+ мы также усилия предпринимаем по снижению объема добычи. Если эта работа системно будет продолжена, то за счет стабильной цены на нефть упущенные выгоды мы можем минимизировать", – отметил Алмасадам Саткалиев.
Энергоснабжение нефтедобывающих предприятий в Мангистауской области ограничили из-за аварии на МАЭК. 14 августа стало известно, что предприятиям нефтяного сектора в полном объеме подают электроэнергию лишь ночью.

Анастасия Прилепская,
Никита Дробны

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692080340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов проинспектировал строительство ТЭЦ-3 и двух новых ГТС в Астане
- Социальные продукты не выросли в цене за прошедшую неделю
- Кадровые перестановки
- У кыргызской стороны национальная идея продавать воду в Казахстан – Данияр Ашимбаев
- Глава МИИР РК встретился с вице-премьером - министром экономики и устойчивого развития Грузии
- Жамбылские фермеры об отсутствии поливной воды
- В ВКО ведутся работы по капитальному ремонту Риддерской ТЭЦ, строительству моста через Бухтарминское водохранилище и автодорог
- Авария на МАЭК: предупреждать население о временном отключении электроэнергии будут за сутки
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  