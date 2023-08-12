На Иссык-Куле "ранили острым предметом" сына экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева

09:28 15.08.2023

14 августа 2023, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

На Иссык-Куле ранили сына экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева



В селе Сары-Ой напали на сына экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что сына бывшего главы кабмина ранили острым предметом.



"Милиция возбудила уголовное дело. Подозреваемый задержан, дело передали в Иссык-Кульский районный суд", - сообщили редакции.



В УВД Иссык-Кульской области 24.kg подтвердили информацию. По данным ведомства, с заявлением в милицию обратился житель Бишкека 39-летний Э.Н.



"Мужчина указал, что 9 июля примерно в 03.40 в доме отдыха "Чайка" неизвестный избил его, а его знакомого, 38-летнего О.К., ранил острым предметом в правую ногу. Оба потерпевших госпитализированы в районную больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК КР. Задержан ранее судимый житель города Чолпон-Ата 28-летний Ы. Б.", - сообщили в ведомстве.