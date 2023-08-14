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На выборах в Аргентине перонисты закусились с либертарианцами
09:34 15.08.2023

Триумф аргентинского либертарианца вносит интригу в грядущие выборы президента

Перонистам будет удобно противостоять радикальному правому кандидату
Данила Моисеев

На предварительных выборах (своеобразной репетицией настоящих, когда выбирают кандидатов от основных партий) президента Аргентины победу одержал лидер партии "Свобода наступает" Хавьер Милей, набравший 31% голосов. Либертарианец готов резко порвать с перонистским курсом нынешних властей. Однако присущий ему радикализм вкупе с неудачным выступлением правоцентристов несколько повышает призрачные шансы на возможную победу перонистов, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране. Не факт, что в весьма возможном втором туре основного голосования методы Австрийской экономической школы поддержит большинство аргентинцев.

Победа Милея стала безусловным триумфом. Он оставил позади классические правые и левые силы в Аргентине. 28% в сумме набрали кандидаты от союза "Вместе за перемены": бывший министр безопасности Патрисия Буллрич и мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета. Буллрич получила 18% и будет представлять правых на основных выборах. А перонисты довольствовались 21,1% – таков результат министра экономики Серхио Массы. Неудачное выступление левых правящих сил предсказывали: уж слишком сильно латиноамериканская страна просела экономически. Буэнос-Айрес, который прежде по уровню безопасности сравнивали с европейскими столицами, за последние годы стал рассадником криминала. Инфляция достигла 116%, а угроза дефолта при растущем госдолге стала реальной.

Милей предлагает решать проблемы резко. Он готов сократить число министерств и госслужащих, упразднить местный ЦБ, отказаться от песо и провести долларизацию экономики. В вопросах семьи он консервативен: выступает против уроков сексуального просвещения и против абортов. Из-за экстравагантного поведения его сравнивают с Дональдом Трампом. Они разные по характеру, но в чем он точно похож на американского политика, так это в том, что откровенно бросает вызов местному истеблишменту. Радикализм кандидата может сыграть злую шутку как раз в экономике, которую он хочет спасать: аналитики утверждают, что в случае победы Милея на октябрьских выборах песо может обвалиться, как и финансовые рынки.

"Произошло схожее с тем, что было на предыдущих выборах президента в Бразилии: населению захотелось сильной руки на фоне огромных проблем. От традиционных политических сил в Аргентине попросту устали из-за неспособности двух последних кабинетов решить назревшие, прежде всего экономические вопросы. Не самое убедительное выступление министра экономики Массы показывает, что население им недовольно", – подчеркивает директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.

Вместе с тем в разговоре с "НГ" эксперт отметил, что хотя у Милея шансы на победу в октябре имеются весомые, нынешнее положение может сыграть на руку перонистам из-за поляризации аргентинского политического спектра.

"Правый центр сейчас просел, а Милей – ультраправый, который устраивает далеко не всех. Это дает возможность перонистам сделать примерно то, что в 1996 году устроили сторонники Бориса Ельцина на страницах газеты "Не дай Бог!": запугивать население перспективами прихода радикала к власти", – поясняет Хейфец.

Он добавил, что текущий результат точно заставит перонистов действовать активнее. При этом в Буэнос-Айресе у правоцентристов сохраняются сильные позиции.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Россией, эксперт отметил, что пока выводы об этом делать преждевременно. Хотя Милей и выглядит прозападным, и его победа вряд ли даст Москве дивиденды, но не стоит забывать о важной черте его характера – непредсказуемости.

"Тот же Найиб Букеле, президент Сальвадора, хотя и дружественный Западу политик и не стоит рядом с лидерами Венесуэлы или Никарагуа, но резко против России не выступает. И, как известно, Сальвадор резолюцию ООН по российско-украинскому конфликту не поддержал", – напомнил Хейфец.

14.08.2023

Источник - НГ
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