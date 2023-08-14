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"Рассерженные патриоты России" сплачиваются в партию вокруг сидящего в тюрьме Игоря Стрелкова
09:44 15.08.2023

"Рассерженные патриоты" готовятся к съезду нового движения

Лидером политической силы в поддержку Стрелкова может стать его жена
Дарья Гармоненко Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
14.08.2023

Российское движение в поддержку Игоря Стрелкова (РДС), съезд которого запланирован на 29 августа, обсуждает свои цели и задачи. Одна из них – защита и поддержка находящегося в СИЗО политика. Учредительный съезд запланирован на день заседания суда по апелляции защиты Стрелкова, которому вменяют обвинения в экстремизме. Помимо этого планируется волонтерская и идеологическая деятельность в виде пропаганды очередного крыла созданного чуть ранее "Клуба рассерженных патриотов" (КРП).
По информации "НГ", РДС уже существует фактически. Организатором и координатором нового движения выступил Олег Нельзин, один из соратников Стрелкова. В "Клубе рассерженных патриотов" этот деятель занимался региональным строительством.

Создание РДС согласовано с женой Игоря Стрелкова Мирославой Регинской и с политиком – посредством адвоката. Как стало известно "НГ", Регинская может возглавить будущую организацию либо стать номинальным лидером.

К движению примкнул ряд общественников разной степени известности. Как рассказал "НГ" один из организаторов РДС Георгий Федоров, он с Нельзиным помогает в организации структуры. "Фактически движение сформировалось из одного из крыльев "Клуба рассерженных патриотов", который уже готовился к преобразованию в политическое движение. Но арест Игоря Стрелкова смешал планы, и организаторы РДС были вынуждены менять формат, цели и задачи своего объединения", – сообщил Федоров, который, возможно, станет координатором движения. Об этом говорят его теоретические изыскания, связанные с подготовкой программы РДС. Основные идеи политика – необходимость объединения левых и патриотических оппозиционных сил и смена социально-экономического курса страны.

Между тем в Telegram-каналах сторонников Стрелкова хватает критики нового движения, например, со стороны бывшего "народного губернатора" Донбасса Павла Губарева. Многие намекают на то, что о РДС толком ничего не известно. "Главная причина сдержанной реакции у части патриотического сообщества – общая атмосфера неопределенности после ареста Стрелкова, – говорит Федоров. – Многие не понимают, во что это выльется. Кроме того, нельзя не замечать определенных противоречий внутри патриотического лагеря с точки зрения стратегии и тактики. Тем не менее серьезного негатива к РДС у большинства патриотов я не наблюдаю. Осторожность – да, но не негатив".

Политик отметил, что с Губаревым давно были споры по поводу стратегии КРП – он выступал за создание коалиционной структуры, а РДС – это крыло сторонников непосредственно Стрелкова. "Я уверен, что в ближайшем будущем противоречия сгладятся", – заявил Федоров.

В ближайших планах организации – продолжение регионального строительства, формирование экспертно-аналитического центра, продолжение гуманитарной деятельности в Донбассе и Новороссии. "Идет предварительное формирование лица движения, руководящих органов, устава и прочего. Многое будет зависеть от того, как пройдет заседание суда и как будет развиваться дело Игоря Стрелкова. Все технические и иные вопросы будут определены 29 августа на съезде", – отметил Федоров.

Одной из непосредственных задач организации станет защита Стрелкова, которому вменяется ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), которая предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что политик решением Мещанского суда Москвы арестован до 18 сентября. В день, когда РДС намерен провести учредительный съезд (29 августа), Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на арест Стрелкова, сообщил его адвокат Александр Молохов. Ранее Стрелков отметил, что предпочел бы в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку у него есть проблемы со здоровьем. О подчеркнул, что не собирается скрываться, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола.

Дело, по которому задержали Стрелкова, возбуждено 18 июля. Претензии к Стрелкову возникли у следствия из-за двух постов в Telegram. Политик находится в СИЗО Лефортово с 21 июля. После того как появилась информация о будущем движении, Telegram-канал политика был зачищен от наиболее резких высказываний.

Потенциальный лидер РДС Мирослава Регинская ранее рассказала об условиях содержания Стрелкова в СИЗО. "Я еще не получила разрешения на встречу и личными впечатлениями поделиться не могу, но, со слов адвоката Гаджи Алиева, условия содержания хорошие, помещен один в двухместную камеру, в которой есть холодильник и телевизор, – сообщила жена Стрелкова. – Может смотреть новости, только официальные, конечно. Но это лучше, чем информационный вакуум. Питание – "лучше, чем в казарме". Здоровье удовлетворительное. Медицинское освидетельствование пока не проводилось, но по настоянию адвокатов будет проводиться. Настроение – позитивное, не отчаивается. Очень скучает по семье. Передает привет всем, кто о нем помнит и переживает за него, кто борется за его освобождение".

Между тем не вполне понятны перспективы нового движения, а также того, как к его усилению отнесутся чиновники, отвечающие за внутреннюю политику в РФ.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев пояснил "НГ": "Власть, может быть, и не будет в открытую противодействовать новому движению. Все-таки для власти патриоты – свои". Эксперт отметил, что фигуры, с которыми связывают это движение, системны. Политолог говорит, что у лидеров будущей организации есть политические амбиции. К тому же читаемость блога Федорова и других организаторов РДС после объявления о сотрудничестве со Стрелковым начала расти. "Что касается юридической регистрации, то навстречу им не пойдут и скорее всего Минюст проявит принципиальность, – полагает Калачев. – Поэтому и перспективы переформатирования нового объединения в партию практически нулевые. Но организационно движение может работать и без юридического оформления. На выборах по закону движения представлены быть не могут и вряд ли им будут помогать сверху. Скорее всего к новой патриотической организации власти отнесутся если не благосклонно, то, во всяком случае, лояльно. А дальше будут смотреть на ее деятельность".

Калачев отмечает, что власть зачастую реагирует ситуативно. "Например, есть минимум две красные линии: нельзя ругать президента и выводить людей на улицы. А отдельных чиновников и политиков ругать можно. Если не будут пересекать эти линии, то, наверное, им позволят работать. РДС смогут использовать для информационной поддержки, отыгрывания каких-то тем – если не позиции всей системы власти, то групп влияния в ней", – предположил Калачев.

Источник - НГ
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