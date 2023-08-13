Задержан важный фигурант дела об убийстве российского посла в Турции Карлова

11:19 15.08.2023

Задержан важный фигурант дела об убийстве российского посла Карлова



Турецкие издания пишут об аресте "важного фигуранта" в процессе операции в Стамбуле по делу об убийстве бывшего посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает газета Sabah.



Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. Преступление совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силами безопасности. Глава России Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя РФ посмертно.



Отмечается, что при детальном обыске в квартире фигуранта правоохранители изъяли сотовый, две sim-карты, устройство для sim-карт и карту памяти.



При этом телеканал A Haber заявляет, что арестованной была женщина, которая является женой одного из причастных к убийству посла из России.



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Обвинения в организации преступления предъявили 28 подозреваемым, в частности живущему в Соединенных Штатах религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который вину не признал.



В начале весны турецкий суд озвучил приговор по делу об убийстве Карлова. Пятеро обвиняемых получили пожизненный срок. Восьмерых приговорили к трем годам и девяти месяцам до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали.



Дела еще девяти обвиняемых, которые сейчас в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по просьбе следствия.



Авторы: ПОЛИНА ПЕТРУСЕВИЧ