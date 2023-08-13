|Эх, хвост, чешуя... Российский иноагент Макаревич ловит карасиков в Казахстане
11:58 15.08.2023
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич провел шесть дней на рыбалке в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Об этом исполнитель сообщил в социальных сетях. Он отметил, что в Израиле нет такой рыбалки.
"Наконец-то добрался до пресноводной охоты! (в Израиле этого нет.) Балхаш, устье реки Или, база "Дельта". Сумасшедшая прозрачность воды при темп 28 градусов, из рыбы – сазан, змееголов, сом, белый амур (реже). Охота не такая простая как в дельте Волги, но именно это делает ее интересной. Один минус – далеко. Шесть дней просвистели, как один", – написал он.
Комментаторы заценили его улов.
Прекрасный улов!
По белому завидую! Всегда мечтал там побывать….
Welcome в Казахстан, Андрей Вадимович.
Андрей Макаревич сейчас живет в Израиле. В апреле 2022 года у него родился сын.
Анастасия Стативкина