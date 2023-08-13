Эх, хвост, чешуя... Российский иноагент Макаревич ловит карасиков в Казахстане

11:58 15.08.2023

Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше



Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич провел шесть дней на рыбалке в Казахстане, сообщает Zakon.kz.



