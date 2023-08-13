Уголовное дело против националиста Ахметова официально закрыто в Казахстане

12:16 15.08.2023

О прекращении уголовного дела в социальных сетях сообщил сам Ахметов, организатор "языковых патрулей" - акций против русскоязычных и использования русского в Казахстане. Также он опубликовал постановление Министерства внутренних дел России, в котором ему запрещен въезд на территорию страны сроком на 50 лет. Сейчас Ахметов, предположительно, находится в Турции.



Дело было прекращено в январе 2023 г., однако известно об этом стало только сейчас. Причиной прекращения производства суд назвал "отсутствие уголовного правонарушения".



Куат Ахметов начал свою деятельность в 2019 г.: тогда он подал в суд на супермаркет "Арзан", где не нашел на товарах информацию на казахском.



Позднее Ахметов создал движение "Тіл майданы" - "языковые патрули", - в руководстве которым признавался в социальных сетях. Участники движения заходили в магазины и госучреждения, где в оскорбительной манере требовали от окружающих переходить на казахский.



В 2021 г. против Ахметова возбудили уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной розни. Также его заставили выплатить штраф за участие в деятельности незарегистрированного объединения.

Языковой вопрос остро стоит в казахстанском публичном пространстве. Этим пользуются националисты и популисты.

Например, в июле 2023 г. председатель Следственного комитета России поручил проверить высказывания экс генерального консула Казахстана в России Мейрама Канапии. Канапия в социальных сетях негативно высказался о русскоязычных гражданах Казахстана.

Напомним, русский язык закреплен в Конституции Казахстана как "официально употребляемый в государственных организациях и органах местного самоуправления". По оценкам экспертов, русским языком в Казахстане владеют около 80 % граждан.