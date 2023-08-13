В Узбекистане создали молоко, убивающее коронавирус

12:18 15.08.2023

В Узбекистане создали иммунное молоко, способное нейтрализовать коронавирус, сообщает "Восточный экспресс 24".



Данный продукт представило Министерство высшего образования, науки и инноваций республики. Выпустившая продукт компания действует в столице Каракалпакстана – городе Нукусе. Там выпускают целый ряд молочных продуктов, которые, как пишет агентство, имеют свойства по нейтрализации SARS-CoV-2.



Работы по проекту получения иммунного молока против коронавируса были начаты в 2021 году Международным центром молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития и Венским медицинским университетом. В качестве эксперимента племенные коровы и коровы голштинской породы, импортированные из Австрии и Германии компанией PanayevFarms, получили три дозы узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001.



Научная статья о результатах получения иммунного молока нового поколения против коронавирусной инфекции была опубликована в престижном научном журнале Frontiers in Nutrition.



C октября 2022 года начались испытания технологической линии малого производства пастеризованного молока.