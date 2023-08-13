Луна станет стартовой базой для полетов российских ракет в дальний космос

12:19 15.08.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



11 августа с космодрома "Восточный" была запущена ракета-носитель "Союз 2.1б" с российской автоматической межпланетной станцией "Луна-25". Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечен на 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли - на 21 августа вблизи от Южного полюса Луны к северу от кратера Богуславский.



Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что в перспективе Луна станет стартовой площадкой для дальнего космоса. По его словам, "Луна-26" будет запущена в 2027 году, "Луна-27" – в 2028-м, а "Луна-28" – после 2030 года.



Полеты в дальний космос имеют, помимо прочего, огромное экономическое значение, так как открывают возможность освоения несметных богатств Пояса астероидов.



