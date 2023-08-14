Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину

12:24 15.08.2023

14.08.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Согласятся ли японцы таскать каштаны из огня для дяди Сэма?



В японских правящих кругах немало деятелей, которые, не желая смириться с ведущей в Восточной Азии экономической и военной силой, пытаются применять против Пекина опасную политику. К таким деятелям можно отнести бывшего премьер-министра Японии, а ныне заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Таро Асо. Похоже, этот представитель правого крыла японского истеблишмента до сих пор смотрит на Китай, как на государство, с которым можно говорить свысока, прибегая к чуть ли не запугиванию великого соседа.



Как иначе можно охарактеризовать поведение Асо во время скандальной поездки на Тайвань и проведение официальных переговоров с руководством этой островной территории? Понятно, что Асо оказался на "мятежном острове" не только по своей воле и поездка согласована с японским правительством и верхушкой ЛДП. Не исключено, что она согласована и с Вашингтоном, который в последнее время, испытывая терпение Пекина, направляет на Тайвань высокопоставленных политиков, демонстрируя, что американская военная мощь позволяет игнорировать недовольство китайского руководства.



Находясь в Тайбее, Асо провел официальные переговоры с главой администрации острова Цай Инвэнь, замглавой местной администрации Лай Циндэ и руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У. А также выступил с речью, где заявил, что в регионе, включая Тайваньский пролив, не должно быть войны, призвав психологически подготовиться к использованию мощной устрашающей силы и ведению боя. В ряде изданий слова экс-премьера были переданы как призыв к Японии, США и Тайваню быть "готовыми к драке".



Провоцирующий Пекин призыв был не без тревоги воспринят в Японии, где от правительства потребовали объяснений. В японском народе еще сохраняется устойчивая аллергия к вовлечению страны в реальные военные конфликты, тем более с таким сильным противником, как Китай. Хотя среди японцев и есть сторонники "драки с Китаем", мнение большинства выразил один из комментаторов статьи в издании Yahoo News Japan: "Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане".



Зная об этих настроениях и беспокоясь нарастанием недовольства политикой премьера Кисиды, японское правительство сочло за благо дистанцироваться от воинственных призывов Асо. Тем не менее в прессе появилась информация, что высказывания бывшего японского премьера о Тайване согласованы с действующим правительством. "Мы в курсе подобных сообщений, однако хотели бы воздержаться от комментариев действий депутатов и политических партий", - заявил на регулярной пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Есихико Исодзаки. Заявление, прямо скажем, странное. Выходит, Кисида и его министры снимают с себя ответственность за поведение на международной арене депутата и второго лица партии? Тем более что сопровождавший Асо в поездке на Тайвань депутат ЛДП Кэйсукэ Судзуки в эфире на японском телевидении отметил, что слова Таро Асо о том, что Токио, Вашингтон и Тайбэй должны быть готовы применить силы сдерживания для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, стали "результатом согласования, в том числе и с правительством" Японии. Тем самым признано, что попытку бряцать оружием одобрили и спровоцировали в Вашингтоне и Токио.



Однако такая позиция не может быть принята китайским руководством. Пекин осудил посещение острова Тайвань японским действующим высокопоставленным политиком, что произошло впервые после установления признания "одного Китая". Официальный представитель МИД КНР заявил, что своими действиями Япония нагнетает напряженность между двумя берегами Тайваньского пролива: "Китай предпринял серьезный демарш Японии с решительным осуждением посещения японским политиком тайваньского региона Китая, в том числе по поводу сделанных им безответственных высказываний, направленных на нагнетание напряженности по обе стороны Тайваньского пролива".



"Это серьезно нарушает принцип одного Китая и дух четырех китайско-японских политических документов, а также серьезно попирает основные нормы, регулирующие международные отношения", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Китая.



В заявлении китайского представителя говорится, что "полное воссоединение Родины является общим стремлением всех сыновей и дочерей китайской нации и неудержимой исторической тенденцией. Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность страны".



Вместе с тем в МИД КНР назвали поездку Асо "визитом некоего японского политикана" на Тайвань. А в китайском посольстве в Токио высказывания бывшего японского премьера, прозвучавшие в ходе визита, назвали абсолютной чепухой, выходящий за рамки его полномочий.



Токио решил не доводить отношения с могущественным соседом до крайности и тут же предложил организовать японо-китайский саммит на уровне премьер-министров двух стран. Как сообщает японское информационное агентство "Киодо ньюс" со ссылкой на дипломатические круги, Пекин якобы согласился с этим предложением.



Высказывается предположение, что встреча главы правительства Китая Ли Цяна с премьер-министром Японии Фумио Кисидой может состояться на полях саммита АСЕАН в Индонезии. В случае реализации такого плана это станет первой встречей двух лидеров.



По мнению агентства, на встрече может быть обсуждена проблема, связанная с решением правительства Японии в августе-сентябре начать сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. Как известно, Китай не отказался от своей отрицательной позиции по данному вопросу после публикации МАГАТЭ своей оценки плана по сбросу воды.



Сообщение о предстоящей встрече сопровождается приведением противоречащей ему позиции дипломатического представителя Китая Ван И, который в июле заявил главе японского МИД, что страны не находятся в ситуации, при которой возможны контакты на высоком уровне.



Тем не менее "Киодо ньюс" продолжило зондаж, отметив, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит предстоящий саммит G20 в Индии и форум лидеров стран Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС), на которых он также может встретиться с японским лидером.



В этой ситуации позиция японского правительства по крайней мере нелогична, а то и парадоксальна. Если Токио действительно заинтересован в попытке нормализовать отношения с Пекином, организовав для этого встречу в верхах, зачем нужна была поездка Асо на Тайвань? Возникает подозрение, что за кулисами этого "активного мероприятия" стоят американцы, которым важно убедить китайское руководство в том, что Япония, не ограничиваясь логистической поддержкой и иными вспомогательными действиями, напрямую готовится воевать с КНР своими окрепшими "силами самообороны" бок о бок с армией и флотом США.