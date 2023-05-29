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МТК Север – Юг : Россия перекраивает логистику ЕвразииМТК "Север – Юг": Россия перекраивает логистику Евразии
12:27 15.08.2023

Длительные переговоры России и Ирана по МТК "Север – Юг" завершились в мае 2023 года. Москва и Тегеран подписали соглашение о строительстве железной дороги между иранскими городами Решт и Астара. О перспективах развития коридора и его прогнозируемых параметрах читайте в статье эксперта Каспийского института стратегических исследований Александра Караваева.

Россия выделит 1,3 млрд евро на реализацию этого технически наиболее сложного сегмента МТК "Север – Юг". При этом общая стоимость проекта в рамках пропускной способности первого этапа до 15 млн тонн грузов в год составит 1,6 млрд евро, а остальные средства будут внесены инфраструктурными банками. Окончание работы запланировано на 2027 год.

Проект предусматривает совмещение и параллельную укладку железнодорожной колеи 1520 мм и 1435 мм для использования обоих типов подвижного состава региона.

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Россия и Иран за время работы над общими проектами (АЭС в Бушере. – Прим. a-centr.ru) накопили опыт, позволяющий эффективнее расходовать имеющиеся ресурсы. Например, решено, что часть материалов для строительства железнодорожного полотна – цемент, песок, гравий – будет закупаться на месте. Российские производители, вероятно, поставят сложные изделия – рельсы, железобетонные основания платформ, шпалы, элементы конструкций тоннелей, оборудование автоматики, сигнализации движения подвижного состава.

Инвестиции и характеристики будущего проекта

По оценкам ЕАБР, к 2030 году по проекту "Север – Юг" может быть реализовано около сотни различных логистических и промышленных проектов на общую сумму свыше 38 млрд долларов.

Инвестиции в проект будут состоять сразу из нескольких категорий.

• Первая категория будет включать российские межгосударственные кредиты, а также инвестиции российских банков и логистических компаний.

• Вторая категория может включать инвестиции стран Прикаспия, в частности Казахстана и Азербайджана.

• Третья категория – инвестиции государств "южного портала" МТК "Север – Юг", к которым можно отнести ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Индию, Пакистан и Китай.

Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил о планах запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран протяженностью 2873 км, а также реконструировать узкие места железной дороги Бейнеу – Мангистау. Азербайджан, в свою очередь, планирует модернизацию железнодорожной трассы между абшеронским узлом и Астарой.

По оценкам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, в строительство трасс коридора "Север – Юг" Россия инвестирует около 280 млрд рублей к 2030 году, что позволит увеличить грузооборот на направлении до 35 млн тонн в год.

Наиболее значимыми товарами, составляющими грузопоток коридора, могут стать зерно, удобрения, горюче-смазочные материалы, а также компоненты автопромышленной сборки.

Поворот на Юг?

Вместе с тем в условиях системного конфликта России с Евро-Атлантическим сообществом можно говорить о смещении российских транспортных узлов.

В новой системе геоэкономического планирования России Самарская, Саратовская, Астраханская области, Татарстан и Дагестан становятся важнейшим приоритетом, учитывая, что основные транспортные потоки наземных коммуникаций в европейской части России разворачиваются в сторону пояса южных соседей России, вплоть до Персидского залива.

Каспийско-трансперсидская дорога (три каспийских маршрута МТК "Север – Юг") станет не только значимой магистральной инфраструктурой для российской внешнеэкономической деятельности, но и символом мощного политического разворота, который Россия осуществляет в горизонте нескольких десятилетий.

Коридор "Север – Юг" становится воротами к странам Глобального Юга: от Ближнего Востока, Африки – до Южной и Юго-Восточной Азии. Благодаря данному проекту будет реализовано смещение промышленных зон России с линии украинского приграничья на бассейн Волги, а также раскрытие потенциала каспийской "пятерки".

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Таким образом, коридор "Север – Юг" станет крупнейшим инфраструктурным проектом текущего десятилетия, основой для дальнейшего трансрегионального расширения партнерства ЕАЭС.

Полную версию статьи "Каспийско-трансперсидская магистраль: прогнозируемые параметры сегментов МТК "Север – Юг" до 2030 года" читайте на сайте КИСИ.
https://caspian.institute/product/karavaev-aleksandr/kaspijsko-transpersidskaya-magistral-prognoziruemye-parametry-segmentov-mtk-sever-yug-do-2030-goda-38420.shtml
Каспийско-трансперсидская магистраль: прогнозируемые параметры сегментов МТК "Север – Юг" до 2030 года
Александр Караваев
Эксперт КИСИ
29 мая 2023

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692091620


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