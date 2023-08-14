Сами не идут? Зачем красть казахских девушек-невест, - А.Чеботарев

12:46 15.08.2023 Народные обычаи без насилия



Недавно Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Артуром Ластаевым был поднят вопрос относительно ужесточения наказания за похищение девушек с целью принуждения к замужеству. Речь идет о давнем обычае казахского народа - "қыз алып қашу". Точнее говоря, о его вольной интерпретации в современных условиях, когда происходит явный конфликт между народными традициями и действующим правом.



Неоднозначный вопрос



Как показывают история и текущая реальность, в процессе создания семьи наибольшее предпочтение казахи всегда отдавали и отдают проведению свадьбы со всеми ее обрядами. В связи с этим "қыз алып қашу" был, скорее, исключением из правил. Но, несмотря на все это, похищение и насильственная выдача девушек замуж, причем нередко за незнакомых им мужчин, практикуется в Казахстане до сих пор.



Считается, что данный обычай предполагает согласие между женихом и невестой относительно ее похищения в случаях отсутствия необходимых денежных средств для полноценного проведения свадьбы. В досоветский период это особенно было связано с необходимостью обязательной выплаты калыма родителям девушки. Однако ставшие довольно частыми в последнее время случаи несогласованных похищений и насильственного замужества больше похожи на преступления, совершаемые под прикрытием народных обычаев.



Рассматриваемая ситуация усугубляется общей статистикой правонарушений, совершенных в отношении женщин. В 2022 году таковых было зарегистрировано 61277, а за 7 месяцев этого года – 31254. При этом преступления, связанные с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, в указанные периоды в совокупности составили 780 и 628 соответственно. Действия же, совершаемые под прикрытием "қыз алып қашу", уголовное законодательство относит к похищению человека. При этом отдельная статистика по ним не ведется. Правда, офис Омбудсмена выяснил, что с 2019 года было совершено 214 соответствующих преступлений.



Следует отметить, что помимо собственно похищения подобные ситуации нередко оказываются сопряжены с другими правонарушениями в отношении молодых женщин, включая изнасилование, доведение до самоубийства, истязания и совершение так называемого "бытового насилия" над уже вынужденными согласиться со своей участью и стать женами своих похитителей и т.д. Можно, в частности, отметить следующие резонансные случаи:



- похищение в августе 2016 года в Алматинской области 21-летней Алии Ошакбаевой, когда при ее перевозке произошло ДТП с гибелью всех четырех похитителей. Сама же несостоявшаяся невеста, получив ряд травм, осталась живой. При этом родственники погибших не только извинились перед ней, но оплатили ее лечение;



- похищение в июне 2017 года 19-летней жительницы Актюбинской области Данары Кайып. Как следует из разных публикаций, между молодыми людьми это было согласовано и ожидалось проведение свадьбы. Однако в ноябре того же года девушка совершила самоубийство в доме жениха в Атырау. Выяснилось, что данный человек уже был официально женат на другой женщине. Чем в итоге завершилась эта трагическая история, включая какие-либо уголовные последствия для ее участников, неизвестно;



- похищение в мае 2022 года в Шымкенте группой мужчин 24-летней девушки, имя которой не оглашалось. Один из них привез ее к себе домой и изнасиловал, а затем сообщил родителям девушки об их "бракосочетании". Более того, родственники этого человека пытались вручить им в качестве калыма 1,5 млн. тенге. Хотя девушка и ее родные обратились по этому поводу в полицию, дело в итоге было закрыто "из-за недостатка улик".



В своем большинстве рассматриваемые ситуации характеризуются следующими основными моментами.



Во-первых, девушек похищают либо абсолютно незнакомые им мужчины, либо не имеющие с ними отношений, позволяющих создать семью на основе любви и взаимного согласия. Однако в таком случае совершается не только физическое, но и морально-психологическое насилие над ними, когда похитители и их соучастники абсолютно не считаются с чувствами своих жертв и унижают их человеческое достоинство.



Во-вторых, похитители являются вполне состоятельными людьми для того, чтобы самостоятельно или с помощью близких родственников сосватать понравившихся им молодых женщин и в случае доведения дела до свадьбы сыграть ее в соответствие с народными традициями. В таком случае соответствующие действия этих людей следует также считать совершенными из корыстных побуждений, чтобы избежать несения необходимых расходов.



В-третьих, как правило, данные лица действуют не одни, а вместе с близкими родственниками или друзьями. При этом помимо собственно похищения над девушками совершаются насильственные действия в домах данных мужчин, когда, в частности, им согласно обычаю надевают на голову платок. Последнее считается знаком согласия девушки выйти замуж за своего похитителя. Таким образом, подобное насилие совершается группой людей с целью не допустить какого-либо сопротивления похищенной. Хотя в уголовном отношении похищение человека оказывается также сопряжено с незаконным лишением свободы.



В-четвертых, родители и другие родственники похищенных подобным образом девушек в ряде случаев соглашаются с их незавидной участью и отказываются принимать их назад домой в силу опять-таки народных традиций и обычаев. Тем самым молодые женщины оказываются лишенными какой-либо поддержки со стороны близких им людей. Однако, последние, допуская такое и не имея каких-либо претензий к похитителям своих дочерей, сестер, племянниц и т.д., фактически становятся соучастниками данных правонарушений. Хотя бывает и наоборот, когда эти люди тоже являются уязвимыми в данных случаях, поскольку в силу социального положения, незнания законов или иных обстоятельств не могут дать адекватного отпора своим неожиданным обидчикам.



В-пятых, в некоторых случаях для придания такому замужеству определенной правомерности мужчины используют заключение с похищенными ими женщинами мусульманского обряда бракосочетания (никях). Тем самым они пытаются сыграть на религиозных чувствах своих жертв, апеллируя к традиционной в исламе идеи покорности и послушания женщин по отношению к мужчинам. Вместе с тем эти люди не считают необходимым зарегистрировать заключение брака в уполномоченных государственных структурах, стремясь тем самым избежать ответственности за свои насильственные действия и их последствия.



В-шестых, частым последствием подобных склонений молодых женщин к замужеству становится прекращение в определенный момент времени семейно-брачных отношений вследствие отсутствия в таких семьях позитивного морально-психологического климата. При этом случается, что разведенным женщинам практически некуда идти из-за непринятия родителями и другими близкими родственниками. Особенно проблематичными такие случаи распада семей становятся при наличии у данных пар детей. Матери-одиночки, лишенные моральной и материальной помощи как со стороны бывших мужей, так и собственных родственников, являются наиболее уязвимой категорией женской части населения Казахстана.



Таким образом, применение "қыз алып қашу" без взаимного согласия мужчин и женщин оказывает серьезное негативное влияние в обществе в правовом, социальном и морально-нравственном отношениях. Поэтому данная практика требует принципиального реагирования со стороны государства и его уполномоченных, в первую очередь правоохранительных, органов.



Немаловажно в этой связи также участие Казахстана с 1998 года в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Подписавшие этот документ страны приняли на себя обязательства по:



- предоставлению женщинам одинаковых с мужчинами гражданской правоспособности и возможностей для ее реализации;



- изменению социальных и культурных моделей поведения мужчин и женщин с целью искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин;



- ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах брака и семейных отношений, включая предоставление им наряду с мужчинами одинаковых прав на вступление в брак только со своего свободного и полного согласия, свободный выбор супруга, в период брака и при его расторжении.



В связи с этим действующий Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" предполагает добровольность брачного (супружеского) союза мужчины и женщины на основе свободного и полного согласия каждого из них. Однако этот основополагающий принцип создания и дальнейшего развития семейно-брачных отношений фактически не обеспечен действенными механизмами своего обеспечения. Особенно в плане защиты соответствующих прав и свобод женщин. Поэтому целесообразно подкрепить его мерами уголовного воздействия в отношении тех лиц, кто использует рассматриваемый народный обычай против воли других людей.



Зарубежный опыт



Законодательная и правоохранительная практика разных стран мира характеризуется собственными подходами к решению проблемы принудительных браков. В том числе это касается похищения с данной целью, сопровождающегося физическим, психологическим и нередко сексуальным насилием. В ряде стран Европы и Азии подобное принуждение женщин к браку считается уголовным преступлением. К примеру, в Швеции, Германии и Норвегии любые формы такого принуждения влекут для их организаторов и исполнителей угрозу лишения свободы до 4, 5 и 6 лет соответственно.



Особенно в странах Запада власти уделяют внимание защите несовершеннолетних, которые в силу возрастного фактора неспособны самостоятельно выражать свое отношение к вопросам бракосочетания в правовом русле. Так, в Великобритании виновным в организации "детских браков" грозит до 7 лет лишения свободы. Также предпринимаются меры с целью недопущения насильственного вывоза людей за границу для замужества или женитьбы.



Сравнительно мягким являются меры воздействия в подобных случаях в Китае. Уголовный кодекс КНР в статье 257 предусматривает, что "Вмешательство путем насилия в осуществление свободы брака третьими лицами наказывается лишением свободы на срок до 2 лет или краткосрочным арестом". В то же время, если данное преступление привело к смерти потерпевшего лица, то совершившие его люди могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 7 лет.



Примечательно, что в прежнем Уголовном кодексе Турции, который при всех поправках действовал в этой стране с 1926 по 2004 гг., подобные преступления относились к категории, наказываемых "тяжким заключением". Согласно ему лица, которые с использованием силы, принуждения, угрозы или обмана похитили или удерживали под влиянием чувства страсти или с целью женитьбы совершеннолетних женщин, могли попасть в тюрьму на срок от 3 до 10 лет. Аналогичное преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних, предполагало наказание от 5 до 10 лет. В случае же, если его жертвой становилась замужняя женщина, то наказание для похитителей не могло быть меньше 7 лет.



Однако в новый Уголовный кодекс этой страны данные положения почему-то не вошли. Разве что для защиты от принудительного бракосочетания заинтересованные граждане могут использовать статьи, устанавливающие наказания за незаконное лишение свободы в сексуальных целях (от 1,5 до 5,5 лет). В случаях же применения при этом угроз, насилия или обмана срок наказания может составить от 2 до 7, а доведения принуждаемых до самоубийства – от 4 до 10 лет.



В постсоветских республиках уголовное законодательство делает акцент главным образом на привлечении к ответственности за похищение человека. В странах Центральной Азии, Южного Кавказа и отдельных субъектах Российской Федерации, где достаточно укоренены патриархально-родовые традиции, принуждение или воспрепятствование к вступлению в брак до сих пор не считается чем-то предосудительным и тем более незаконным.



В связи с этим случаи похищения женщин в брачных целях являются здесь довольно частыми. А правоохранительные органы либо совсем не реагируют на эти ситуации, либо действуют избирательно. Так, например, в Кыргызстане в 2013-2018 гг. только по 168 из 895 заявлений, связанных с похищением невест, были возбуждены уголовные дела. Чаще всего соответствующие органы принимают меры, когда принудительное склонение к браку сопряжено с изнасилованием, убийством, доведением до самоубийства и другими преступлениями.



Правда, в последнее время в данных странах стали пересматривать законодательство в сторону признания рассматриваемых деяний общественно опасными и ужесточения ответственности за их совершение. В том же Кыргызстане принятый в 2021 году Уголовный кодекс содержит статью 172 "Похищение лица с целью вступления в брак", предусматривающую наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. Подобное насильственное склонение к "фактическим брачным отношениям" либо вступлению в брак несовершеннолетних лиц карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. В Азербайджане еще в 2011 году УК был дополнен статьей 176-1 "Принуждение женщины к вступлению в брак", устанавливающей за это правонарушение штраф в размере от 2 до 3 тыс. манатов или лишение свободы на два года.



Что делать?



Пробелом казахстанского уголовного законодательства является то, что УК РК предусматривает наказание за различные формы похищения и незаконного лишения свободы людей. Вместе с тем здесь нет отдельного положения, касающегося принуждения женщин к вступлению в брак путем похищения и иных насильственных действий. В результате многим лицам, совершившим соответствующие действия, удается избежать какого-либо наказания.



С учетом всего этого представляется целесообразным ужесточение уголовного законодательства в отношении потенциальных похитителей и их соучастников. Для этого статьи 125 "Похищение человека" и 126 "Незаконное лишение свободы" можно дополнить фразой "в отношении женщины, склоняемой путем принуждения к заключению брака (супружества)" и назначить в обоих случаях достаточно жесткое наказание. Еще более жестким наказание должно быть за совершение аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних.



Необходимо также законодательно усилить и активно применять на практике меры дисциплинарного и уголовного взыскания в отношении должностных лиц правоохранительных органов и судей судов всех уровней, которые своими действиями либо бездействием способствовали совершению рассматриваемых правонарушений в отношении женщин и уходу совершивших их лиц от заслуженной ответственности.



Отдельной темой является предоставление правовой и социальной помощи женщинам, которые были выданы замуж в результате похищения или иного принуждения, но спустя определенное время под воздействием разных обстоятельств юридически или фактически разорвали данные семейные отношения и покинули дома своих "супругов". При этом из-за действующих до сих пор в обществе предрассудков многие из них не могут вернуться в свои прежние семьи. Особенно в трудных ситуациях находятся те из них, кто имеет детей.



В интересах поддержки таких женщин следует увеличить количество кризисных центров, где они могут получить временный кров, питание, психологическую реабилитацию, медицинскую и правовую помощь и т.д., и направления их деятельности. Представляется важным поставить на системную основу практику выделения государственных социальных заказов и грантов негосударственным структурам, занимающимся этой деятельностью, с периодическим увеличением для этого бюджетных средств. Кроме того, следует подключить к решению проблем данной категории женщин организации, занимающиеся медиацией. В том числе для оказания им помощи в восстановлении отношений с родителями и близкими родственниками.



В целом, склонение женщин к замужеству путем похищения, лишения свободы и группового давления является ничем иным, как преступлением, чреватым для совершивших их людей уголовным наказанием. К тому же в современных условиях оно является анахронизмом, противоречащим всем стандартам цивилизованного, правового и светского государства. Поэтому для последнего важно донести все это до сведения своих граждан и принять необходимые меры для полного искоренения этого явления. А представительницы слабого пола должны постоянно ощущать реальную защиту своих прав и законных интересов со стороны государства.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Чеботарев Андрей

14.08.2023 Источник - turanpress.kz

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