Пресс-секретари казахстанских госорганов: кто есть кто?

12:51 15.08.2023 Пресс-секретари казахстанских госорганов: кто есть кто?



Часть 1.



Наличие в государственном органе профессионального и компетентного пресс-секретаря будет востребовано во все времена. Руководитель пресс-службы, знающий все нюансы своей работы, снимающий все негативные вопросы госоргана в информационном поле в современных реалиях является штучным товаром.



По мнению экспертного сообщества, лучше всего работа пресс-служб выстроена в МИД, МВД, Минобороны, Министерство просвещения, МНВО, МЗ, МИИР, МКС, Министерство энергетики, МТИ, МЧС. При этом учитывались следующие моменты: регулярные выходы к прессе (брифинги), оперативность реагирования на кризисные ситуации, наличие раскрученных каналов связи в виде социальных сетей госорганов. Рассмотрим конкретные кейсы и персоналии.



На лидирующее место в рейтинге многие из журналистов ставят директора департамента коммуникаций МИД (создан в июне 2023 года) - официального представителя внешнеполитического ведомства 40-летнего уроженца Туркестанской области Айбека СМАДИЯРОВА. Отметим, что выпускник университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана возглавляет пресс-службу МИД уже более пяти лет (с 2018 года), до этого с 2014 года был вторым и первым секретарем посольства Казахстана во Вьетнаме, а еще раньше – занимал пост первого секретаря комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД. В структуре МИД работает с 2006 года (департамент консульской службы, департамент Европы, посольство Казахстана в Венгрии). Имеет опыт работы и в пресс-службе Президента Казахстана в АП (2012-2013). Любимец журналистов и отличный коммуникатор Айбек Серикбаевич в последние годы занимает ведущие места в рейтингах и опросах СМИ ("Лучший пресс-секретарь года" (2019), "Лучшая пресс-служба среди государственных органов Республики Казахстан" (2022)). Отмечаем, что действующий пресс-секретарь внешнеполитического ведомства смог найти общий язык с уже четвертым министром (Кайрат Абдрахманов, Бейбут Атамкулов, Мухтар Тлеуберды, Мурат Нуртлеу). Говорят, что засидевшийся в центре А.Смадияров давно просится в загранкомандировку (мечта любого без исключения дипломата). В целом, стоит выделить оперативную работу МИД на запросы СМИ, регулярные брифинги и поставленную работу в соцсетях. В личных аккаунтах в соцсетях мидовский прессек старается не перегружать своих читателей официозом, выкладывая интересные моменты в зарубежных поездках и свои спортивные достижения. Обсуждаемым в Сети стало его фото с талибами в Афганистане. Среди минусов в информационной работе внешеполитического ведомства, можно отметить пассивное информационное освещение деятельности большинства наших заграничных посольств.



Справка. МИД по состоянию на август 2023 года: в Инстраграм – 1467 публикаций и 11,6 тыс. подписчиков, Фейсбук – 21 тыс. подписчиков, Телеграмм – 4155 подписчика.



Необходимо учитывать, что любой рейтинг по определению будет необъективен и неполным, так как сложно применить единые критерии к работе министерств, когда у каждого госоргана есть своя специфика. Нужно учитывать, что социальный блок, в принципе, всегда находится постоянно на острие критики у населения. Поэтому, пресс-службы министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, просвещения по определению всегда находятся под двойным давлением.



В экспертной среде до сих идет разбор оценок действий экс-министра ЧС Юрия Ильина и его пресс-службы во время масштабного пожара в Абайской области, приведшего к гибели 15 лесников и отставке министра. По оценке PR-специалиста Даны Саудагеровой, самой главной ошибкой Юрия Ильина стало отсутствие его месте происшествия. Он в это время находился на встрече с населением в г.Петропавловске. Ильин прилетел в г.Семей только тогда, когда Глава государства отменил свой госвизит во Вьетнам и сообщил, что вылетает на место пожара. Но в итоге через несколько часов он был снят с должности министра по чрезвычайным ситуациям. Еще одним информационным просчетом Ильина стало публичное заявление о том, что вначале пожара его тушением должны были заниматься экологи и лесники. Но на фоне информации о массовой гибели лесников, это заявление стало триггером для критики МЧС со стороны населения и СМИ. При этом, по мнению эксперта, в целом по оперативности представления информации пресс-службой МЧС нет вопросов. Но есть вопросы по пресловутой межведомственной координации. На первом этапе кризиса не было понимания кто единый источник информации (МЧС, Минэкологии или акимат). Ряд специалистов считает, что в такой ситуации должен быть единый правительственный координационный центр и четкие разработанные алгоритмы действий в кризисных ситуациях (помимо пресловутого правила "золотого часа"). Саудагерова считает, что "Правительство не извлекло все уроки масштабного пожара 2022 года в Костанайской области. Тогда у журналистов и блогеров было много обоснованных вопросов о состоянии дел в системе МЧС. Были канцелярские релизы, дежурные доклады, комментарий министра о готовности уйти в отставку и имиджевое интервью Динаре Сатжан через месяц после Костаная". На этом фоне интерес представляет официальный представитель МЧС (с октября 2022 года) 37-летний уроженец города Тараза Руслан ИМАНКУЛОВ. Он является человеком системы, начинал трудовую деятельность специалистом департамента по ЧС в Жамбылской области. Являлся официальным представителем Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД. В 2017 году Р.Иманкулов стал победителем в номинации "Профессиональное признание", а также в конкурсе "Лучшая пресс-служба - 2017". В разные годы также курировал вопросы взаимодействия со СМИ в АО "НК „КТЖ", МИИР. В апреле 2019 года стал советником министра индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра. Здесь важно выделить следующий момент. Глава госоргана должен доверять своей пресс-службе. В свою очередь, руководителю пресс-службы важно суметь донести свою выверенную позицию по кризисным ситуациям до первого руководителя. Иманкулову не удалось найти общий язык с новым министром Сырымом Шарипхановым. 2 августа т.г. официальным представителем МЧС назначена 46-летняяуроженка Карагандинской области подполковникЖанна ДАУРЕНБЕКОВА. Служит в органах гражданской защиты с 2005 года. Имеет опыт взаимодействия с СМИ.Ранее она работала с Иманкуловым в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД. Последняя должность – руководитель пресс-службы ДЧС Карагандинской области. В целом, именно сейчас пресс-службе МЧС приходится непросто. Блогеры критикуют госорган в том, что они не вовремя выдают информацию о пожарах и ЧС (при этом они ссылаются на данные модного сейчас космомониторинга). В целом, последствия пожара в Абайской области, резонансные задержания высокопоставленных чиновников в системе гражданской обороны (председатель противопожарного комитета, главы ДЧС области Жетысу и Шымкента), стали своеобразным вызовом новому руководству министерства, ведущей к необходимости выработать качественно новые подходы в реформировании МЧС, в т.ч. в части информационного продвижения. В августе произошло задержание Антикором командира взвода учебно-строевого подразделения Академии гражданской защиты им. Малика Габдуллина, подозреваемого в получении взятки в 2,5 млн. тенге за поступление в вуз. Очевидно, что новому министру (ранее возглавлял академию), необходимо оперативно решать кадровые вопросы. В настоящее время в МЧС, вакантными являются позиции вице-министра, руководителя аппарата министерства, председателя комитета противопожарной службы, руководителей региональных департаментов ДЧС в Атырауской, Костанайской, области Жетысу и г.Шымкенте.



Справка. В МЧС по состоянию на август 2023 года в Инстаграм – 5695 публикаций и 28,8 тыс подписчиков, Фейсбук – 1,8 тысяч, в Телеграмм – 3958 подписчиков.



Хорошо поставлена работа по подаче информации в МВД. По мнению экспертов, основная заслуга здесь принадлежит 42-летнему уроженцу Кызылординской области Нурдильде ОРАЗУ. Он с февраля 2019 года занимал позицию советника министра внутренних дел – официального представителя МВД (в 2009-2011 годах также был пресс-секретарем МВД, начальником департамента по развитию языков и информации). Ораз получил образование в КазНУ им. аль-Фараби, Карагандинской школе МВД, в США по программе "Болашак". Работал на республиканских телеканалах, был официальным представителем Генпрокуратуры. В мае 2023 года был назначен руководителем управления общественного развития Западно-Казахстанской области, а в июле т.г. - руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области. При этом самым действенным решением пресс-службы МВД для СМИ стал телеграмм-канал POLISIA.KZ, здесь оперативно выходит информация с видеоматериалами по всем резонансным происшествиям по стране. Пока позиция пресс-секретаря и официального представителя МВД остается вакантной.



Справка. В МВД по состоянию на август 2023 года в Инстаграм – 5448 публикаций и 277 тысяч подписчиков, в Фейсбук -25 тыс. подписчиков, в Телеграмм – 34245 подписчиков.



Часть 2.



Обзор информационного блока Министерства внутренних дел будет не полным без упоминания департамента идеологической и имиджевой работы, который возглавляет "железная леди" 51-летняя полковник Альбина Сайдгалиевна Махамбетова. Уроженка Павлодарской области имеет средне специальное педагогическое и высшее юридическое образования. В органах внутренних дел служит с 2002 года в ДП г.Алматы, где занимала различные должности в кадровой службе. С 2018 года – начальник идеологического отдела департамента кадров МВД. С марта 2019 года – начальник УССО г.Алматы, но уже декабре того же года она возвращена в центральный аппарат министерства уже на позицию руководителя управления идеологической работы кадрового департамента. С апреля 2020 года новое повышение – заместитель директора кадрового департамента МВД. В декабре 2020 года она смогла пробить создание отдельного департамента идеологической и имиджевой работы, который сама и возглавила. И здесь, мы должны остановиться на таком вопросе как наличие ресурсов у госоргана по созданию дополнительных структур по информационному продвижению министерства. У МВД – это ТОО "Медиа-центр органов внутренних дел", которое с июля 2022 года возглавляет лицо "Хабара" уроженка Акмолинской области Лаура Жакупова (выпускница Евразийского национального университета и Московского института повышения квалификации работников ТВ и РВ). В тот период она также исполняла обязанности пресс-секретаря МВД. Почти 20 чел. в медиа-центре отрабатывают все запросы СМИ, ведут популярный телеграмм-канал, готовят оперативное пресс-релизы. Стоит также отметит, хорошо поставленную работы медийщиков МВД с рядом известных блогеров.



Пресс-службу Министерства просвещения с января 2023 года возглавляет 29-летняя уроженка Актюбинской области Мереке Амангельдыкызы. Выпускница ЕНУ им. Л.Гумилева почти пять лет проработала в телевизионной журналистике (областное телевидение, "7 канал"). Отсюда видимо налаженная связь с действующими коллегами, оперативность и обратная связь. Также отметим, что пресс-секретарь ведомства активна в социальных сетях, оперативно реагирует на обращения граждан. Приехав с Актобе (работа с пресс-службой акима актюбинского региона) ей удалось неплохо показать себя на столичном паркете, а затем в 2022 году назначена руководителем пресс-службы акима Павлодарской области Абулкаира Скакова (стала по счету его четвертым пресс-секретарем). Стоит отметить, что молодая журналистка очень скоро попала в самый эпицентр кризиса, когда произошла масштабная авария на теплоцентрали г.Экибастуза. Смена руководства региона стала одной из причин перехода на новую должность. Примечательно, что среди действующих пресс-секретарей госорганов с региональным опытом работы только двое (Жанжигит Омархан (МИИР) и Мереке Амангельдыкызы (МП)). Похоже, что М.Амангельдыкызы не ищет легких путей, проработав в сложном промышленном регионе, она потом выбрала и непростой блок в ЦГО. Вспомним только момент, связанный с общенациональным негодованием родителей и школьников по поводу продления учебного года. По мнению коллег, пресс-секретарю Минпроса не хватает гибкости, она чрезмерно жесткий менеджер не уделяющей должного внимания пиару министра Гайни Бейсембаева. Стоит указать, что недавно в соцсетях пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования Медетжан Изгуттинов сообщил о своем назначении советником министра просвещения. Однако, на сайте МП мы не нашли информацию, какими вопросами он будет заниматься.



Справка: МП по состоянию на август 2023 года: в Фейсбук – 163 тыс. подписчиков, Инстаграм – 1434 публикаций и 14,9 тыс. подписчиков, Телеграмм – 32185 тыс. подписчиков.



35-летнийОмархан Жанжигит работает на должности пресс-секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития с января 2022 года. Уроженец Восточного Казахстана имеет три высших образования (юрист, экономист, журналист). С 2009 года работал на телевидении ("Астана", "Казахстан", "Первый канал Евразия"). Отметим, что его карьера довольна часто пересекается с экс-главой пресс-службы Главы государства Берика Уали. Омархан руководил региональной службы коммуникаций Жамбылской области (2018-2019 гг.), был пресс-секретарем АО "НК "КазАвтоЖол" (04-10.2019), пресс-секретарем МСХ Сапархана Омарова (2019-2021), пресс-секретарем акима ВКО Даниала Ахметова (2021-2022). Отметим, что работать с ДК было непросто, с учетом того, что экс-премьер сам принимал все ключевые решения, в том числе в информационной части. В МИИР он работает уже со вторым министром (Ускенбаев, Карабаев). Выделим, что индустриальный прессек не активен в личных аккаунтах в соцсетях. Предпочитает работать вторым планом. В МИИР также функционирует департамент общественных коммуникаций, который возглавляет 37-летняя уроженка Северного Казахстана Меруерт Ибраева. Выпускница Кокшетауского госуниверситета им. Ш.Уалиханова продолжительное время проработала в информационном блоке правящей партии "Нур Отан", далее перешла в структуры Мининдустрии: "Казахстанский институт развития индустрии", руководитель управления информационного обеспечения, директор департамента информационного обеспечения. Среди информационных кризисов с которым недавно столкнулся госорган можно выделить стал запуск льготного автокредитования ("успеть за 48 секунд"). В целом, в журналистском сообществе столицы давно говорят, что с учетом продуктивных связей с руководством телеканалом "Хабар" существует вероятность перехода Ж.Омархана на другую творческую работу.



Справка: МИИР по состоянию на август 2023 года: в Инстаграм – 6297 публикаций и 14,3 тыс. подписчиков, Фейсбук – 6,5 тыс. подписчиков, в Телеграмм – 2054 подписчиков.



В конце июля т.г. в Министерстве обороны введена новая должность пресс-секретарь, заместитель начальника Департамента воспитательной и идеологической работы (по информации и работе со СМИ)". Было объявлено, что обязанности по данной должности исполняет 37-летний уроженец Северо-Казахстанской области подполковник Руслан Жангулин. Выпускник факультета журналистики местного госуниверситета трудовую деятельность начал в областном филиале телерадиокорпорации "Казахстан", где был диктором, затем редактором. В 2008 году поступил на воинскую службу по контракту с назначением на должность офицера (корреспондента-организатора) отдела воспитательной и социально-правовой работы Высшего военного училища внутренних войск, затем Военного института внутренних войск МВД. С 2013-го по 2022 годы служил в отделении информационно-издательского отдела редакции газеты "Қалқан" и журнала "Бүркіт", дослужился до главного редактора. В Министерстве обороны Жангулин служит с февраля 2022 года. В оборонном ведомстве прошел должности от заместителя начальника Медиа-центра Минобороны до директора департамента информации и работе со СМИ. У журналистов и коллег считается одним "закрытых" пресс-секретарей госорганов. На этом фоне, многие связывают поставленную системную информационную работу в оборонном ведомстве с именем 57-летнего известного казахстанского медиа-менеджера и политтехнолога уроженца Алматы Алишера Сулейменова, назначенного в июне 2022 года советником министра обороны по вопросам идеологии, информации и коммуникации. Выпускник Всероссийского государственного института кинематографии. Он в разные годы занимал руководящие должности в отечественных СМИ от главного редактора, генерального продюсера, председателя совета директоров до руководителя медиахолдингов. Продолжительное время работал советником министра транспорта и коммуникаций, председателя Центральной избирательной комиссии. Имеет достаточный опыт проведения выборных избирательных кампаний. Эксперты отмечают, что министра обороны Руслана Жаксылыкова, после ряда его не совсем удачных выступлений перед журналистами ("поймали" его сразу после заседания правительства), сейчас стараются не выпускать в прямой эфир без подготовки.



Справка: МО по состоянию на август 2023 года: в Инстаграм – 4878 публикаций и 75,8 тыс. подписчиков, Телеграмм – 22795 подписчиков.



Часть 3



Пресс-службу Министерства культуры и спорта с февраля 2023 года возглавляет 29-летняя уроженка столицы Молдир Абдуалиева. Выпускница факультета журналистики ЕНУ им. Л.Гумилева является активным пользователем соцсетей (16,7 тыс. друзей и подписчиков в Фейсбук и 11,6 тыс. подписчиков в Инстаграм и очень много цветов). Старт карьеры молодого специалиста начался с телевидения. С 2015 года - продюсер телеканала "Первый канал "Евразия", с 2018 года – журналист и ведущая телеканала "Atameken Business". В 2021 году ее заметила команда Асхата Аймагамбетова и пригласила возглавить пресс-службу министерства образования и науки, а потом и министерства просвещения. По мнению экспертов, тогда основной упор в работе пресс-службы образовательного ведомства делался на продвижении персонального имиджа министра. Абдуалиева смогла внести свою лепту в создании образа министра-реформатора и самого раскрученного члена правительства в соцсетях (у Аймагамбетова в Фейсбук – 67 тыс. подписчиков, Инстаграм – 298 тыс., Телеграмм – 17,2 тыс.). На фоне агрессивной кампании по дискредитации Аймагамбетова (наиболее распространенная версия гласит, что атака была организована лоббистами из частных вузов), информационный блок МОН не испытывал недостатка в ресурсах по информационному сопровождению лидера госоргана. Специалисты тогда отмечали активную работу армии ботов в комментариях соцсетей, а также грамотный почерк привлеченных профессиональных политтехнологов. Надо признать, что во время избирательной агитационной кампании в Мажилис, уроженец Карагандинской области А.Аймагамбетов, отлично выступающий на государственном языке, стал одним из ярких символов обновленной партии власти (даже встречались комментарии, что политик в белой рубашке с закатанными рукавами это "будущий Президент"). В настоящее время симпатичная пресс-секретарь МКС старается проактивно продвигать персональный имидж назначенного в январе 2023 года 32-летнего министра культуры и спорта Асхата Оралова, который ранее возглавляя аппарат партии власти неплохо провел предвыборную парламентскую кампанию. Пока глава пресс-службы ведомства культуры и спорта продолжается пользоваться проверенными наработками (фотографии, посты министров, методы пиары и т.д.). Недавно созданный персональный телеграмм-канал министра имеет 1952 подписчика, в то время как на ведомственный канал подписано 613 подписчиков. Впрочем, у Асхата Оралова всегда были неплохие показатели в соцсетях (Фейсбук – 15 тыс. друзей и подписчиков, в Инстаграм – 2098 публикаций и 44,7 тыс. подписчиков). Стоит также указать, что прессек МКС продолжает открыто поддерживать своего старого шефа (на это старательно указывают в соцсетях ее "недоброжелатели"). В целом, по работе пресс-службы министерства особых претензий у журналистского сообщества пока нет. На сайте госоргана в разделе "департамент по взаимодействию со средствами массовой информации" отсутствует информация о руководстве и деятельности этой структуры. Положительно журналистами характеризуется верный советник и соратник министра 44-летняя Анар Мукашевой (уроженка Павлодарской области, специалист по немецкому языку, работала в МОН, МИОР, зампредом Комитета по делам молодежи, в партии "Аманат"), которая в т.ч. курирует вопросы выстраивания коммуникаций госоргана.



Справка: МКС по состоянию на август 2023 года: в Фейсбук – 11 тыс. подписчиков, Инстаграм – 3569 публикаций и 18,9 тыс. подписчиков, Телеграмм – 613 подписчиков.



Пресс-службу Министерства здравоохранения возглавляет опытная 50-летняя уроженка Шетского района Карагандинской области Асель Артакшинова. Выпускница Карагандинского госуниверситета им. Е.Букетова (филолог, юрист) возглавляла в альма-матер комитет по делам молодежи, работала исполнительным директором в ОО "Cерпін "Іскерлер", в Национальном центре повышения квалификаций "Өрлеу", в центре международных программ "Болашак", была руководителем управления стратегического развития РГУ "Службы центральных коммуникаций", пресс-секретарем Счетного комитета по контролю за республиканским бюджетом. В январе 2022 года новым министром здравоохранения стала Ажар Гинаят, которая в качестве своего пресс-секретаря выбор остановила на А.Атакшиновой (говорят была жесткая конкуренция за эту позицию между несколькими кандидатами), позднее она возглавила департамент по связям с общественностью МЗ. С женщиной-министром непросто работать любому пресс-секретарю, пока же Артакшиновой удается неплохо балансировать на этой позиции. При этом, команде Гинаят приходится работать на непростом информационном фоне после задержания и суда над министром Биртановым и неожиданным резким уходом с должности министра Цоя. Учитывая, что после пандемии значительно обновился корпус глав региональных управлений здравоохранения (многие были осуждены и ушли из-за коррупции и провалов в работе), МЗ даже на региональном уровне продолжает находится под прессингом критики общественности и СМИ. В период пандемии при министерстве был создан мощный проектный офис, который активно занимался информационным продвижением госоргана. В настоящее время нет открытой информации продолжает ли функционировать этот проект, получавший хорошее финансирование. Считается, что А.Артакшиновой удалось в аппаратной борьбе одержать победу над лидерами проектного офиса в конкуренции за влияние на министра. Среди информационных кризисов можно выделить февраль 2022 года, когда через месяц после назначения нового министра неизвестные взломали аккаунты МЗ и пресс-секретаря ведомства (считается, что это проделки старой команды). Также потом были несколько негативных провокационных вбросов по поводу выездов пресс-службы в регионы, критика с лекарственным обеспечением, скандалы с различными смертельными происшествиями в регионах и т.д. В личных аккаунтах А.Артакшинова (Фейсбук – 8,7 тыс. друзей и подписчиков, Инстаграм – 2248 подписчиков) сильно не заморачивается, делаю перепосты новостей и недельных обзоров МЗ. В целом, пока информационнщики МЗ не только хорошо поют в караоке, но и неплохо "держат" удары на своей основной работе.



Справка: МЗ по состоянию на август 2023 года: в Фейсбук – 76 тыс. подписчиков, Инстаграм – 7566 публикаций и 124 тыс. подписчиков, Телеграмм – 3544 подписчиков.



Пресс-службу Министерства энергетики с апреля 2023 года возглавляет 30-летний уроженец Актюбинской области Шынгыс Ильясов. Выпускника элитного швейцарского Европейского университета Монтре в Женеве пригласил на работу недавно назначенный министр Алмасадам Саткалиев. В его багаже также присутствует диплом Казахско-Русского международного университета в Актобе. В разные годы молодой специалист работал в молодежном центре Алгинского района Актюбинской области, специалистом в пресс-службе акима Актюбинской области и региональной службе центральных коммуникаций (2018-2019), пресс-секретарем – директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики у Руслана Даленова (2019-2020), директором департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Талгата Курманбаева (2022-2023). Считается, что по рекомендации последнего, Ш.Ильясов перешел в Минэнерго. Журналисты выделяют коммуникативные качества нового прессека Минэнерго, у которого неплохо получается выстраивать неформальные отношения с представителями СМИ. Но настоящим испытанием для энергетиков и их пресс-службы станет предстоящий отопительный период, который несет целый ряд рисков сразу в нескольких регионах. Напомним, что из-за ЧП на теплоцентрали г.Экибастуза "ушли" со своих должностей целый ряд высокопоставленных персон. В этом году Глава государства также недвусмысленно подчеркнул, что этот вопрос находится на личном его контроле и ответственность за срыв отопительного периоды будет персональной. Очевидно, что на фоне неубедительных выступлений министра энергетики перед журналистами в Правительстве (это все-таки не его конек), очкарику Ш.Ильясову необходимо выводить своего министра из-под удара, создав новые действенные каналы информационного взаимодействия со СМИ в кризисных ситуациях (показать наличие своих аналитических и креативных способностей). Информационным стержнем госоргана выступает департамент по связям с общественностью МЭ, который возглавляет 36-летняя уроженка Костанайской области Жансая Хамиткызы. Имеет дипломы ЕНУ им. Л.Гумилева (международные отношения) и АГС при Президенте (магистр управления). Трудовую деятельность начала в 2010 году по молодежной практике в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды, далее работала специалистом, ведущим специалистом отдела организации работы Орхусского центра РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды". Почти десять лет работает в системе пресс-службы Минэнергетики: с 2014 года - главный эксперт пресс-службы, с 2018 года - руководитель управления информации и коммуникаций, с 2022 года - пресс-секретарь, с июля 2023 года - директор департамента по связям с общественностью.



Справка: МЭ по состоянию на август 2023 года: в Фейсбук – 5,4 тыс. подписчиков, Инстаграм – 2899 публикаций и 8512 подписчиков, Телеграмм – 935 подписчиков.



Информация к размышлению. По мнению экспертов, в большинстве госорганов в соцсетях число подписчиков является накрученным. На это указывает минимальное количество лайков под постами. При этом некоторые госорганы также накручивают число лайков…



Автор:

Сулейменова Айгуль Источник - Turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692093060





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