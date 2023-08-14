Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США

12:54 15.08.2023

В Афганистане объявили 15 августа праздником



Талибы объявили 15 августа праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане



КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане, сообщается в документе, который попал в распоряжение РИА Новости.



