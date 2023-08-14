|13:45 Вашингтон и Тайбэй напрашиваются на превентивный удар Пекина,- Юрий Тавровский
12:55 Зачетный лиз. Жетысуйский акимат заказал медали в честь Кемеля Токаева (отца президента)
12:54 Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США
12:51 Пресс-секретари казахстанских госорганов: кто есть кто?
12:46 Сами не идут? Зачем красть казахских девушек-невест, - А.Чеботарев
12:27 МТК "Север – Юг": Россия перекраивает логистику Евразии
12:24 Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
12:19 Луна станет стартовой базой для полетов российских ракет в дальний космос
12:18 В Узбекистане создали молоко, убивающее коронавирус
12:16 Уголовное дело против националиста Ахметова официально закрыто в Казахстане
11:58 Эх, хвост, чешуя... Российский иноагент Макаревич ловит карасиков в Казахстане
11:19 Задержан важный фигурант дела об убийстве российского посла в Турции Карлова
10:19 Пространство для русского миллиарда. У нас имеется все необходимое для того, чтобы идти вширь и в рост, - Юрий Крупнов
09:50 Бремя американского человека. Как США понимают свою миссию в этом мире, - Георгий Бовт
09:44 "Рассерженные патриоты России" сплачиваются в партию вокруг сидящего в тюрьме Игоря Стрелкова
09:34 На выборах в Аргентине перонисты закусились с либертарианцами
09:28 На Иссык-Куле "ранили острым предметом" сына экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева
09:19 До 2 млн тонн нефти не добудут в Казахстане из-за аварии на МАЭК
07:27 В Эквадоре убили второго крупного политика за одну неделю - Брионеса из "Гражданской революции"
07:23 Карабахская развилка: Россия уходит или остается? - В.Михайлов
07:03 Претензии к РФ позволят ускорить транзит власти в Таджикистане, - В.Панфилова
07:01 Иран – 1953: свержение Мосаддыка и "американская заря" на Ближнем Востоке (история), - А.Арешев
00:58 Алексей Гривач: Зачем Таджикистану возвращаться в Энергетическое кольцо?
00:23 Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности
00:19 Орто-Токойское водохранилище в Киргизии обмелело до дна
00:18 Кровавый полигон "Украина" создан для испытания западного оружия
00:00 Стратегия "Узбекистан-2030": Ташкент в поисках социальной справедливости, - А.Грозин
|21:52 Пожар на Гавайях стал самым смертоносным в новейшей истории США - 93 трупов
21:16 Исламские экстремисты бесчинствуют на границе Танзании и Мозамбика, - Лариса Шашок
18:59 Бишкек. "Манас айылы" снесли. Целыми остались башня и входная группа
17:08 КиргизМЧС прекратило поиск рос-укро-альпинистов, тащивших флаг Украины на Пик Победы
16:27 Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов по демаркации границы
16:23 Турки начали выращивать в Казахстане... бананы
15:51 Президент Мирзиеев напомнил чиновникам о скорой зиме. Она - близко!
14:19 Туркменистан обеспокоен возможным расширением "газового союза" для поставок газа в Китай
14:03 Польша инициировала референдум об иммиграции: украинские беженцы переполнили страну
11:28 В РФ расследуют дело о российских секс-рабынях в Бахрейне
11:26 Талибы* платят по долгам. Афганистан рассчитался с соседями за электричество
11:22 Кыргызский дуумвир Ташиев пригрозил министру Текебаеву увольнением, если срочно не достроит дорогу Ош-Баткен
10:18 Писателю-патриоту Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
07:48 Липкие гаденыши. "Партия договорняка" ломится в ворота Кремля, - А.Бунич
06:57 Экс-вице-премьер и глава КазМИД Мухтар Тлеуберди отправлен послом в Вену
06:38 Свергнутого президента Нигера Базума будут судить за госизмену
03:51 Русские ракеты врезали Эрдогану по семейным "Байрактар" - узам
03:44 Геополитика лития, - Леонид Савин
02:12 Тайваньский вопрос вредит "Поясу и пути". Отношение к острову все больше разделяет КНР и Запад, - НГ
00:56 Москва спутала Ашхабаду газовые карты, - Виктория Панфилова
00:54 Киргизия оставила поля на юге Казахстана без воды..., - С.Гамова
00:52 Джихадисты пытаются вернуть себе форпосты в Сирии, - Игорь Субботин
00:29 Подготовка интервенции в Нигер: Западная Африка – на грани хаоса
00:22 Зерновой лабиринт Эрдогана, - Юсуф Карадаш
|Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США
12:54 15.08.2023
В Афганистане объявили 15 августа праздником
Талибы объявили 15 августа праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане
КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане, сообщается в документе, который попал в распоряжение РИА Новости.
При этом талибы обещают убрать ряд национальных праздников из календаря.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.