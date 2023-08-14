 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачетный лиз. Жетысуйский акимат заказал медали в честь Кемеля Токаева (отца президента)
12:55 15.08.2023

Медали с изображением Кемеля Токаева планирует приобрести акимат Жетысуской области

Акимат Каратальского района Жетысуской области опубликовал на сайте государственных закупок извещение о покупке медалей с изображением известного писателя Кемеля Токаева, сообщает Zakon.kz.
Согласно технической спецификации закупки, награды будут находиться в специальных подарочных футлярах синего цвета. Сама медаль должна иметь с лицевой стороны изображение Кемеля Токаева, а с обратной – его цитату.

Дизайн всех медалей должен быть эксклюзивным. Они должны быть изготовлены из высококачественного сплава металлов золотого цвета. Победителю тендера потребуется согласовать надпись, материал и эскиз медали с акиматом Каратальского района. В общей сложности планируется приобрести 200 наград, на них собираются потратить 1,4 млн тенге из бюджета.

В акимате Каратальского района сообщили, что закупку медалей проводят в честь столетия со дня рождения известного писателя. 2 сентября в городе Уштобе состоится юбилейное мероприятие, посвященное вековому юбилею основоположника детективного жанра в казахской литературе.

В рамках юбилейных мероприятий проведут турнир на кубок мира по национальной борьбе, международные состязания по национальным видам конного спорта, а также поминальный ас. Кроме того, запланирован гала-концерт с участием звезд отечественной эстрады.

Кемель Токаев – отец главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в Мангистауской области государственный детский сад собирался приобрести три принтера по 10,7 млн тенге за штуку.

Азат Жумаханов

Источник - Zakon.kz
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