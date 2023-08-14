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Вашингтон и Тайбэй напрашиваются на превентивный удар Пекина,- Юрий Тавровский
13:45 15.08.2023

жесткая, но терпеливая стратегия Пекина служит гарантией мирного развития обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Юрий Тавровский

Поездка второго лица в тайбэйской администрации Лай Циндэ через территорию США в Парагвай, все еще признающий Тайвань, стала очередной попыткой спровоцировать власти КНР на военное решение тайваньского вопроса. Предлог поездки, никого не способен обмануть. Речь идет о провокации, масштаб которой будет зависеть от уровня встреч Лай Циндэ.

Во время аналогичной "транзитной" поездки руководительницы тайбэйской администрации Цай Инвэнь в апреле обошлось встречей с руководителем Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и полуторачасовой беседой с ним в библиотеке на окраине Лос-Анджелеса. Но и тогда реакцией Пекина стали учения ВМФ и ВВС с боевыми стрельбами поблизости от острова Тайвань. Апрельская встреча стала "утешительным призом" Тайбэю, который ожидал приезда Маккарти в Тайббэй по аналогии с печально известным визитом его предшественницы на посту в Конгрессе Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Вашингтон и Тайбэй просто-напросто испугались последствий.

В тот раз Пекин не стал реагировать по сценариям западных военных экспертов и не устроил впечатляющее шоу с высадками десантов и ракетными ударами. Действуя по заветам древнекитайского мудреца Сунь Цзы, Верховный Главнокомандующий Си Цзиньпин одержал победу, даже не начав войны. Объявленные беспрецедентные по масштабам и географии учения китайских ВВС и ВМС на несколько дней парализовали стратегические транспортные маршруты вокруг Тайваня. Население и деловые круги Тайваня осознали решимость Пекина не допустить победы связанных с США местных сепаратистов. На муниципальных выборах в конце 2022 года Партия Демократического действия (ПДД) во главе с Цай Инвэнь получила всего 20% голосов, а сама она ушла в отставку с председательского поста.

Возможность аналогичного провала замаячила перед пока еще правящей ПДД и "хромой утке" Цай Инвэнь подыскали альтернативу – ее заместителя Лай Циндэ. Составной частью его "раскрутки" как раз и стала нынешняя поездка в США. Однако возможная жесткая реакция Пекина и на это испытание "болевого порога" только сильнее убедит тайваньцев в опасности продолжения сепаратистской политики для их благосостояния и безопасности.

Конечно, интересы 27 миллионов тайваньцев не слишком беспокоят вашингтонских стратегов. Им необходимо продолжать сдерживание Китая за счет роста напряженности в Тайваньском проливе. С учетом внутриполитического календаря в самих США, где в ноябре 2024 года пройдут президентские выборы, можно ожидать постепенной эскалации провокаций вокруг Тайваня. Уже в обозримом будущем можно ожидать визита в Тайбэй Кевина Маккарти по шаблону поездки Нэнси Пелоси. Весьма вероятна открытая поддержка ПДД и ее кандидата Лай Циндэ на президентских выборах в самых разных формах. В случае победы партии Гоминьдан, выступающей за единство Поднебесной, США могут объявить "калечащие" санкции против тайваньской экономики. Президент Байден уже открыто обещал "взорвать Тайвань" при неблагоприятном развитии событий.

Вашингтон вряд ли пойдет на противостояние с Пекином "острием против острия" даже в самом невыгодном для себя случае. В том, что вариант "потери Тайваня" уже просчитывается, говорит ускоренное сближение с новым режимом в Маниле, налаживание контактов с Вьетнамом, воскрешение "проблемы Южно-Китайского моря". США не откажутся от стратегии сдерживания Китая через усиление давления вдоль его морских границ. В этих условиях жесткая, но терпеливая стратегия Пекина служит гарантией мирного развития обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только в такой обстановке можно уверенно двигаться курсом "великого возрождения китайской нации".

Источник - завтра
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