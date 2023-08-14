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В Киргизии задержали участвовавшего в СВО жителя республики
16:34 15.08.2023

В Киргизии задержали участвовавшего в СВО жителя республики

Полина Петрусевич
https://www.mk.ru/

В Нарынской области арестовали мужчину за участие в спецоперации на Украине. Об этом пишет агентство 24.kg.

Житель республики арестован по подозрению в наемничестве после возвращения из РФ.

Следствие отмечает, что он якобы принимал участие в СВО, будучи членом ЧВК "Вагнер". По словам его родственников, до этого мужчина сидел в колонии России, где принял решение вступить в ЧВК. Нарынский городской суд взял его под стражу на 2 месяца.



Задержан еще один кыргызстанец, участвовавший в боевых действиях в Украине

Наргиз КОЗУКУЛ КЫЗЫ
https://24.kg/

ГКНБ задержал 27-летнего уроженца Нарынской области, который участвовал в боевых действиях в Украине. Об этом пишет "Азаттык".

Он участвовал в войне в составе ЧВК "Вагнер". После возвращения в Кыргызстан он задержан представителями правоохранительных органов как подозреваемый в "наемничестве".

Родственники утверждают, что он отбывал наказание в российской тюрьме, там его вынудили присоединиться к "Вагнеру". Супруга просит власти Кыргызстана о пощаде.

ГКНБ и силовые органы пока не дали официальных комментариев.

По словам супруги подозреваемого, он вернулся из России в прошлом месяце.

"Муж прилетел из Москвы 8 июля. После мы провели "түлөө" в нашем селе. Затем поехали в Бишкек и вернулись в Нарын 31 июля. 1 августа в 7.40 приехали сотрудники Госкомитета национальной безопасности и задержали мужа", - рассказала она.

Нарынский городской суд арестовал его на два месяца.

По ее словам, в 2020 году муж уехал в Россию в трудовую миграцию. В 2021-м полиция задержала его по подозрению в хранении наркотиков. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В конце 2022 года в тюрьме он присоединился к "вагнеровцам" и отправился воевать в Украину.

Мужа оклеветали. Он всегда говорил, что российская тюрьма ужасна. Позже присоединился к "Вагнеру" и уехал в Украину. Мой муж оказался между жизнью и смертью.

"В начале июля срок контракта истек, и он еле вернулся на родину, а тут происходит такое", - добавила супруга.

Она обращается к властям Кыргызстана, у семьи двое маленьких детей, 4 и 6 лет. В то же время она не скрывает, что надеется на помощь и властей России, ведь ее муж воевал за эту страну.

Родственники подозреваемого обратились в Нарынский областной суд с просьбой отпустить его под домашний арест. Пресс-секретарь ведомства Барктабас Белеков сообщил, что первое судебное заседание назначено на 28 августа.

"После возвращения мужа из России мы собрали все, что у нас было, и купили легковой автомобиль. Но когда мужа задержали, ГКНБ арестовал машину. После возвращения на родину целым и невредимым он хотел работать таксистом и кормить семью. Нам было очень трудно, когда он был в России. Тесть инвалид второй группы, ветеран-чернобылец. С тех пор как моего мужа задержали, здоровье тестя ухудшилось", - добавила супруга задержанного.

Это второй случай задержания в Кыргызстане за участие в войне в Украине. Ранее сотрудниками ГКНБ задержан гражданин Кыргызстана Аскар Кубанычбек уулу, который также участвовал в боевых действиях на территории Украины. Его осудили на 10 лет. Он попросил предоставить ему российское гражданство.

Источник - МК
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