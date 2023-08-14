|В Киргизии задержали участвовавшего в СВО жителя республики
16:34 15.08.2023
В Киргизии задержали участвовавшего в СВО жителя республики
Полина Петрусевич
https://www.mk.ru/
В Нарынской области арестовали мужчину за участие в спецоперации на Украине. Об этом пишет агентство 24.kg.
Житель республики арестован по подозрению в наемничестве после возвращения из РФ.
Следствие отмечает, что он якобы принимал участие в СВО, будучи членом ЧВК "Вагнер". По словам его родственников, до этого мужчина сидел в колонии России, где принял решение вступить в ЧВК. Нарынский городской суд взял его под стражу на 2 месяца.
Задержан еще один кыргызстанец, участвовавший в боевых действиях в Украине
Наргиз КОЗУКУЛ КЫЗЫ
https://24.kg/
ГКНБ задержал 27-летнего уроженца Нарынской области, который участвовал в боевых действиях в Украине. Об этом пишет "Азаттык".
Он участвовал в войне в составе ЧВК "Вагнер". После возвращения в Кыргызстан он задержан представителями правоохранительных органов как подозреваемый в "наемничестве".
Родственники утверждают, что он отбывал наказание в российской тюрьме, там его вынудили присоединиться к "Вагнеру". Супруга просит власти Кыргызстана о пощаде.
ГКНБ и силовые органы пока не дали официальных комментариев.
По словам супруги подозреваемого, он вернулся из России в прошлом месяце.
"Муж прилетел из Москвы 8 июля. После мы провели "түлөө" в нашем селе. Затем поехали в Бишкек и вернулись в Нарын 31 июля. 1 августа в 7.40 приехали сотрудники Госкомитета национальной безопасности и задержали мужа", - рассказала она.
Нарынский городской суд арестовал его на два месяца.
По ее словам, в 2020 году муж уехал в Россию в трудовую миграцию. В 2021-м полиция задержала его по подозрению в хранении наркотиков. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В конце 2022 года в тюрьме он присоединился к "вагнеровцам" и отправился воевать в Украину.
Мужа оклеветали. Он всегда говорил, что российская тюрьма ужасна. Позже присоединился к "Вагнеру" и уехал в Украину. Мой муж оказался между жизнью и смертью.
"В начале июля срок контракта истек, и он еле вернулся на родину, а тут происходит такое", - добавила супруга.
Она обращается к властям Кыргызстана, у семьи двое маленьких детей, 4 и 6 лет. В то же время она не скрывает, что надеется на помощь и властей России, ведь ее муж воевал за эту страну.
Родственники подозреваемого обратились в Нарынский областной суд с просьбой отпустить его под домашний арест. Пресс-секретарь ведомства Барктабас Белеков сообщил, что первое судебное заседание назначено на 28 августа.
"После возвращения мужа из России мы собрали все, что у нас было, и купили легковой автомобиль. Но когда мужа задержали, ГКНБ арестовал машину. После возвращения на родину целым и невредимым он хотел работать таксистом и кормить семью. Нам было очень трудно, когда он был в России. Тесть инвалид второй группы, ветеран-чернобылец. С тех пор как моего мужа задержали, здоровье тестя ухудшилось", - добавила супруга задержанного.
Это второй случай задержания в Кыргызстане за участие в войне в Украине. Ранее сотрудниками ГКНБ задержан гражданин Кыргызстана Аскар Кубанычбек уулу, который также участвовал в боевых действиях на территории Украины. Его осудили на 10 лет. Он попросил предоставить ему российское гражданство.