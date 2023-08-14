В Киргизии задержали участвовавшего в СВО жителя республики

16:34 15.08.2023

В Киргизии задержали участвовавшего в СВО жителя республики



Полина Петрусевич

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В Нарынской области арестовали мужчину за участие в спецоперации на Украине. Об этом пишет агентство 24.kg.



Житель республики арестован по подозрению в наемничестве после возвращения из РФ.



Следствие отмечает, что он якобы принимал участие в СВО, будучи членом ЧВК "Вагнер". По словам его родственников, до этого мужчина сидел в колонии России, где принял решение вступить в ЧВК. Нарынский городской суд взял его под стражу на 2 месяца.



