Ернат Бердигулов возглавил совет директоров НК "КазМунайГаз"

20:49 15.08.2023

Ернат Бердигулов возглавил совет директоров НК "КазМунайГаз"

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В составе совета директоров АО НК "КазМунайГаз" произошли изменения. По итогам внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Ернат Бердигулов избран председателем совета директоров (СД) КМГ, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.



Ернат Бердигулов имеет степень бакалавра по специальности "Государственная политика и международные исследования" (Университет Торонто, Канада), степень магистра наук по специальности "Деловое администрирование" (Уорикский университет, Великобритания), проходит обучение в Гарвардском институте развития лидерства (США). Был руководителем проектов в Whiteshield Partners, со-управляющим директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации АО "Самрук-Қазына", в настоящее время – управляющий директор по стратегии и управлению активами.



Прежний председатель СД КМГ, независимый директор Кристофер Уолтон вышел из состава СД согласно Кодексу корпоративного управления КМГ, т.к. находился в СД КМГ в качестве независимого директора более 9 лет.



Также в СД КМГ независимым директором избрана Сая Мыншарипова.