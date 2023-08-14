В Кыргызстане внедрен институт наставничества на предприятиях и в организациях

20:55 15.08.2023

15 августа 2023, Бишкек - , Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане внедрен институт наставничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.



По ее данным, кабинет министров принял постановление "Об утверждении Типового положения о наставничестве на предприятии (организации)".



"Наставничество - это процесс передачи знаний, умений и навыков от наиболее квалифицированных специалистов предприятия или организации обучающимся, молодым специалистам, не имеющим трудового стажа, или работникам, назначенным на должность, по которой они не имеют опыта работы", - проинформировали в ведомстве.



Согласно положению, наставники будут оказывать методическую и практическую помощь в совершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков для более качественного исполнения молодыми специалистами должностных обязанностей. Также наставники будут помогать адаптироваться в коллективе.



В Министерстве труда уточнили, что инициативу принятия постановления подняло бизнес-сообщество в 2020 году на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве.