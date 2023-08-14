В Кыргызстане появятся центры общественного мониторинга прав человека

02:36 16.08.2023

15 августа 2023, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Представители гражданского общества обсудили возможность создания центров общественного мониторинга прав человека. Об этом сообщает представительство ЕС в КР.



В дискуссии приняли участие представители организаций гражданского общества, омбудсмена, бизнеса, юристы, представители СМИ и международных организаций.



"Проект направлен на усиление роли гражданского общества в мониторинге и защите прав человека в сферах гендерного равенства, охраны окружающей среды и защиты персональных данных. Кыргызстан привержен обеспечению защиты и продвижению прав человека, однако еще существуют недоработки в правовых и юридических услугах и пробелы в устойчивом мониторинге прав человека, доступных для граждан, особенно в регионах страны", - пояснили представители миссии Евросоюза в КР.



На встрече были представлены результаты анализа "Оценка потребностей гражданского общества в Кыргызстане по мониторингу и защите прав человека в сферах гендерного равенства, экологической безопасности и защиты персональных данных".



В ходе исследования был выявлен ряд проблем: ограниченные механизмы и площадки для участия граждан в системе принятия экологически и гендерно значимых решений в условиях сужения пространства организаций гражданского общества, ресурсные ограничения, снижение эффективности из-за проявлений недоверия к организациям гражданского общества.



Международное право и обязательства, взятые на себя государством, играют все меньшую роль в национальной правовой системе и все больше носят декларативный характер.



Эксперты предложили создать специализированную горячую линию, на которую граждане смогут обращаться в случае обнаружения экологических нарушений, разработать и внедрить отдельный индикатор оценки эффективности работы государственного и муниципального органа "Взаимодействие с гражданским обществом", а также разработать механизмы согласования с общественностью управленческих решений, принимаемых муниципальными органами и обеспечить расширение гражданского участия в разработке государственных стратегий, политик и программ.



Как одна из мер планируется создание трех центров общественного мониторинга прав человека в Кыргызстане. Они будут созданы на базе организаций, отобранных по конкурсу в соответствии с разработанными критериями.