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Китайская экономика уперлась в недвижимость. Замедление роста
02:41 16.08.2023

Июльские данные подтвердили тенденцию к замедлению роста в КНР
Последние данные Нацбюро статистики КНР показывают сохранение тенденции к замедлению роста экономики страны в июле: рост промпроизводства в годовом выражении замедлился с 4,4% до 3,7%, розничных продаж - с 3,1% до 2,5%. После публикации данных ЦБ страны объявил о незначительном снижении ставки по программе среднесрочного кредитования. Участников рынка, впрочем, больше беспокоят состояние рынка недвижимости страны и возможные негативные последствия для финансового сектора, а также муниципальных бюджетов в случае ухудшения ситуации с долговой нагрузкой сектора.

Ускорение работы китайских серпа и молота тормозят проблемы в строительном секторе, от которого зависят местные бюджеты
Ускорение работы китайских серпа и молота тормозят проблемы в строительном секторе, от которого зависят местные бюджеты

Ускорение работы китайских серпа и молота тормозят проблемы в строительном секторе, от которого зависят местные бюджеты

Последние данные Нацбюро статистики КНР подтвердили сохранение тенденции к торможению роста экономики в июле - прирост промпроизводства в годовом выражении замедлился до 3,7% с 4,4% в июне (месяц к месяцу показатель увеличился на 0,01%, в целом за семь месяцев прирост составил 3,8%). В добыче увеличение составило 1,3% год к году, в обработке - 3,9%, в производстве энергии, газа и воды - 4,1%. Бурный рост продолжает показывать лишь выпуск солнечных батарей и транспортных средств на "альтернативных" источниках энергии - здесь годовой прирост составил 65,1% и 24,9% соответственно. При этом официальный PMI в промышленности с апреля остается ниже планки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее спада, в июле показатель составил 49,3 пункта.

В услугах ситуация выглядит лучше - соответствующий индекс вырос на 5,7% год к году (с начала года - на 8,3%). PMI в услугах также остался в плюсе, составив 51,5 пункта. Розничные продажи при этом росли медленнее - на 2,5% против 3,1% (месяц к месяцу снижение на 0,06%), с начала года прирост составил 7,3%, но в Нацбюро отдельно отмечают, что онлайн-торговля товарами растет быстрее обычной на 10%, на нее в Китае приходится более четверти оборота.

Капвложения же в июле, судя по обобщенным данным, заметно сокращались: за семь месяцев прирост составил 3,4% год к году, в том числе инвестиции в инфраструктуру увеличились на 6,8% год к году, в производство - на 5,7%, в недвижимость же - сократились на 8,5%. За полгода же инвестиции в основной капитал выросли на 7,2% (при падении вложений в недвижимость на 7,9%).

На фоне этих данных Народный банк Китая вчера объявил о снижении ставки по программе среднесрочного кредитования (MLF) с 2,65% до 2,5% - это второе снижение за квартал (регулятор рассчитывает таким образом на поддержку ликвидности в банковской системе). Снижению, вероятно, способствовали не только данные за июль (ухудшение прогнозировалось большинством аналитиков, особенно после публикации крайне слабых данных по китайской внешней торговле; см. "Ъ" от 9 августа), но и рост беспокойства инвесторов из-за состояния рынка недвижимости, после того как крупнейший частный девелопер - компания Country Garden - впервые заявил о необходимости отсрочить выплаты по офшорным облигациям, что было воспринято как признак нехватки ликвидности в секторе. Ухудшение ситуации также может негативно сказаться на финансовых компаниях, инвестирующих в недвижимость, и теневых банках.

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От стройки зависят и локальные бюджеты: на фоне спада в секторе сокращаются их доходы от продажи земли, что ухудшает ситуацию с обслуживанием муниципальных долгов - по оценке МВФ, объем таких долговых инструментов, выпущенных через специальные структуры, в этом году достигнет $9 трлн (50% ВВП КНР), суммарный же долг муниципалитетов оценивается в $12,8 трлн (76% ВВП). Долг центрального правительства при этом составляет всего 21% ВВП (предполагается, что проблемные долги муниципалитетов могут быть покрыты именно за счет трансфертов или выпуска новых гособлигаций).

Продолжение стимулирования экономики также вполне вероятно, на это указывают как дефляция по итогам июля (цены снизились на 0,3%, у производителей они сократились на 4,4% год к году, но этот спад был на 1 процентный пункт меньше июньского; месяц к месяцу цены снизились на 0,2%), так и рост безработицы на 0,1 процентного пункта, до 5,3%. Одновременное ухудшение показателей однозначно указывает на ослабление роста экономики, что облегчает работу регуляторов. ФРС США, заметим, сталкивается с более трудной задачей борьбы с инфляцией при сохранении высокого спроса, на это указывают в том числе опубликованные вчера данные о розничных продажах - их рост на 0,7% к июню превысил ожидания (0,4%), в годовом выражении прирост составил 3,2% (против 1,5% в июне).

Татьяна Едовина
Газета "Коммерсантъ" №149 от 16.08.2023, стр. 2

Источник - коммерсант
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