Казправительство. Лето невыполненных обещаний, - Алма Бектенова

02:45 16.08.2023 Лето невыполненных обещаний

Хотя Минпрос, Минздрав и акиматы дружно обещали детям хороший и здоровый отдых в летних лагерях, по стране прокатилась целая серия скандалов. Сауны, гнилые овощи, разрушенные корпуса и пьяные директора – чего только не обнаружилось в местах проведения каникул.



Сеансы разоблачения



Самым громким был скандал с "полуголыми мужчинами" в детском лагере под Алматы, однако важно даже не конкретное нарушение, а систематическое наплевательство на качество отдыха детей, особенно из малообеспеченных семей. Прокурорские проверки, последовавшие после "сигналов с мест", выявили ужасающий факт: в Казахстане крайне трудно отыскать приличный лагерь. Причем большинству собственный или родительский опыт подсказывает – нарушения происходят десятки лет.



Несколько дней назад прокуратура и санитарные врачи отчитались о начале инспекций. Проверкам подлежат 170 лагерей, на сегодня уже посетили 19 из них. Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова заявила о тотальной переполненности мест отдыха, часто норматив превышен вдвое.



"Септики переполнены, никаких договоров не заключается, их своевременно не очищают. Всплывают нарушения, связанные с организацией питания детей. Нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Продукты хранятся в помещениях, где этого не должно быть, или вообще, к примеру, на полу. Медперсонал не везде прошел медосмотр", – рассказала главный санврач.



Теперь перейдем к конкретике. Один из последних прокурорских рапортов поступил из Павлодарской области. Проверка прошла во всех 11 лагерях региона, среди которых два частных. Прокуроры не нашли ни один лагерь, который работал бы с соблюдением всех норм и правил. Обнаружены просроченные продукты и медикаменты, гнилые овощи, душевые, расположенные на улице, прямо на хлипких досках. Также выявили нарушения, санитарных норм и противопожарной безопасности.



Фото, предоставленные прокуратурой, запечатлели картины, хорошо знакомые многим. Дети находятся в условиях, в которых полноценный отдых невозможен. "Наблюдается высокий износ санузлов, душевых кабин, матрасов, кроватей и шкафов. В отдельных лагерях обнаружены бутылки из-под алкогольных напитков. В лагерях, где в день проверки находились дети, обнаружены нарушения по линии СЭС и ЧС. Территория одного вообще не ограждена, там гулял бродячий скот", – отметили в прокуратуре.



Перед этим поступил сигнал из Кокшетау. Родителям, судя по источникам, пришлось увезти детей домой в Мангистау, так как из-за путаницы их не разместили должным образом, да еще и угрожали за жалобы. Руководство лагеря все претензии отрицает.



А тем временем прокуроры добрались до мест отдыха Костанайской области. Здесь летопись нарушений и вовсе напоминает отчет о лагерях исправительных, а не детских. В ходе проверок выявили лекарства и продукты питания с истекшим сроком хранения, несоответствие перспективного меню действующему законодательству, наличие травмоопасных зон для детей на территории детского лагеря. Кроме того, результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки.



"В комнате администрации одного из детских лагерей обнаружены спиртные напитки. Кроме того, на территории детского лагеря обнаружены помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой", – сообщили в прокуратуре. После "истории с сауной" под Алматы начинает просматриваться тенденция.



При этом повторный прокурорский визит выявил демонтаж компрометирующего оборудования. "При визуальном осмотре установили помещения для сауны, раздевалки и бильярдный стол. По словам руководителя отдела образования, с 6-7 августа 2023 года произведен демонтаж. Части сауны и бильярдный стол перенесли в другое помещение", – сообщили в прокуратуре. Видимо, дирекция поняла, куда дует ветер и попыталась замести следы. Комментарии местного отдела образования на редкость невразумительны: вроде и заявка на ремонт подавалась, и в другие сезоны в здании действует профилакторий для взрослых.



В Кызылорде прокуроры и вовсе нашли продукты в туалетной комнате лагеря. "В ходе посещения лагеря "Сыр уланы" в Шиелийском районе Кызылординской области прокуроры обнаружили, что продукты питания хранились в комнате старого туалета, отсутствует нормальный душ для детей. В лагере "Шағала" Казалинского района организованы купания детей в бассейне с грязной водой, также по результатам микробиологического исследования в столовой посуде выявлена кишечная палочка, а в лагере "Жалын" Сырдарьинского района не проведены работы по дезинфекции постельных принадлежностей (матрасов) и множество других нарушений санитарно-эпидемиологических норм", – сообщили в ведомстве.



В Алматинской области, по данным Генпрокуратуры, 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм. В комнатах, предназначенных для четырех детей, фактически размещались по восемь и более человек.



На территории лагеря валялся мусор, стены в комнатах были расписаны детьми и в них, по-видимому, никто не убирал, а в кухне царит антисанитария.



В Акмолинской области также обнаружены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, трудового, образовательного, медицинского законодательства.



"К примеру, в одном из детских оздоровительных центров выявлены факты, когда из 21 работника 18 трудоустроены без трудовых договоров и санитарных книжек. Кроме того, прокуроры выявили факты одновременного нахождения в лагере детей выше положенной нормы (вместо 100 детей фактически на отдыхе находятся 170 детей)", – отметили в Генпрокуратуре. В лагерях найдены пустые бутылки от спиртных напитков, пачки сигарет, самогонный аппарат, предназначенный для производства спиртосодержащих напитков, пневматическое оружие, крысиный яд, хранившийся в кухонной зоне детского лагеря, и другие запрещенные предметы.



"Установлены факты, где администрация некоторых ДОЦ, подвергая опасности жизни детей, водила их в запрещенные для купания места без сопровождения соответствующих инструкторов или спасателей", – добавили в ведомстве.



В Конаеве, между тем, прокуроры застали пьяного директора детского лагеря. "В лагере "Байтерек" (Конаев), вопреки условиям договора о государственных закупках, детям должным образом не организованы досуг и обучение. Не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай. Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.



Также еще в июне родители жаловались на условия и плохую еду в лагерях Туркестанской области, но тогда общественность не обратила на них должного внимания. Аким региона Дархан Сатыбалды заявил, что проверка нарушений не выявила. Также в акимате пожаловались в ответ: дескать, некоторые родители просили выдавать им на руки деньги, которые за их детей платит государство.



Шок-контент в сауне



На закуску та самая "история с полуголыми мужчинами". Еще в июле родители забили тревогу: алматинские школьники из социально уязвимых семей получили бесплатные путевки в детский лагерь, но были размещены в здании сауны. Сауна, по словам родителей, продолжала работать.



Как сообщается, дети были доставлены в село Узынагаш Алматинской области, но вместо комфортных условий оказались в тесном непроветриваемом помещении. Причем лагерь расположен прямо внутри сауны, где отдыхали посторонние мужчины в одних полотенцах.



"Вот такой кошмар творится в загородном лагере "Арман Дала". Это как вообще понимать? Отправили, значит, деток в лагерь, а детей разместили в кафе и сауне, не доезжая лагеря. По 100 человек спят в непроветренном помещении. Дети спят на полу, в одной комнате ютятся и мальчики, и девочки. Это вообще с каких пор нормой стало?" – написала в соцсетях родственница одного из детей.



В управлении образования Алматы заявили, что уже принимают необходимые меры и выехали на место. Далее интервью прессе дала руководительница лагеря, сообщившая, что ее подставили. В этих хитросплетениях предстоит разобраться правоохранителям, однако уже ясно: готовясь перечислить немалые деньги за бюджетный отдых детей, в акимате и соответствующий ведомствах не удосужились как следует проверить поставщиков услуг.



Позднее "лагерь-сауну" посетила депутат Мажилиса Нургуль Тау. По ее словам, в детском лагере не были созданы условия для отдыха детей, допущены серьезные нарушения. Также она сообщила, что договор с акиматом был заключен на сумму более 107 миллионов тенге. Депутат направила запросы, поинтересовавшись, как проводились государственные закупки и как определили поставщика. В акимате Алматы подтвердили, что договор с поставщиком, ТОО "БелРичи", был заключен на сумму 107,8 миллиона тенге.



По данным источников, прокуратура города возбудила уголовные дела по двум статьям: 361 УК "Злоупотребление полномочиями" и 140 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Возникает вопрос: если бы родители не подняли скандал, в акимате обнаружили бы лагерь в сауне самостоятельно?



К слову, после шокирующего случая чиновники расторгли договор еще с одной детской базой отдыха – "Тау самалы" (ТОО "Айсулу и Т"). Всего в Алматы во время летних каникул планировалось отправить отдыхать в загородные лагеря около 3000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также 100 детей, оставшихся без попечения родителе, и детей с особыми образовательными потребностями. В августе, кроме того, появились сообщения о проверке, начатой в лагере "Тay-land", расположенном в Жамбылском районе, куда также отправляли детей из Алматы.



На бумаге было гладко



Разумеется, для правительства и акиматов скандальная эпопея явилась полной неожиданностью, а реагировать начали лишь после жалоб и хайпа в сети. Зато в мае этого года министр просвещения Гани Бейсембаев бодро доложил, что летним отдыхом и оздоровлением будут охвачены свыше 85% учеников 1–10 классов, то есть порядка 2,8 млн. детей, включая около 500 тыс. детей из социально-уязвимых категорий. В настоящее время в летних лагерях ведется активная работа по подготовке к предстоящему сезону, сообщил министр.



В целом свои двери должны были открыть 218 загородных и более 10 тыс. пришкольных, профильных и палаточных лагерей. В действительности же оказалось, что среди поставщиков услуг слишком много случайных, недобросовестных людей, а может, напротив, людей слишком близких к определенным кругам.



На том же заседании правительства, посвященному грядущему детскому отдыху, выступила и министр здравоохранения Ажар Гиният с докладом о мерах по оздоровлению детей и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в местах отдыха.



"Через несколько дней завершается учебный год и начинаются летние каникулы. Все дети с нетерпением ждут яркого и интересного отдыха. Поэтому мы должны создать условия для их полноценного отдыха и оздоровления, получения новых знаний", – заявил в итоге премьер-министр Алихан Смаилов. Можно спросить: почему же условия не были созданы? Почему поручения вновь не исполняются? Все предписания Минпросу, Минздраву, министерству по ЧС, МВД и акиматам были должны образом оформлены, но, очевидно, никто из высоких должностных лиц не понесет наказания за испорченное детское лето.



Повторимся, согласно распоряжениям, места отдыха должны были пройти проверки до наступления каникул и заезда детей. Например, в 2022 году около 5% заявлений на открытие лагеря отклонили по причине выявленных недоработок, выписаны штрафы 20 лицам на сумму более 2 млн. тенге. А в текущем году прокуратура "внезапно" обнаружила целые рассадники антисанитарии и прочих ужасов чуть не в половине регионов. Впрочем, прокурорские инспекции продолжаются, кто знает, какие еще сюрпризы скрываются за рапортами чиновников?



К сожалению, приходится констатировать, что акиматы, которые находили сомнительных организаторов летнего отдыха и заключали с ними контракты, а заодно Минпрос и Минздрав своевременно не проконтролировавшие ситуацию, серьезно испортили впечатление детей от обещанного летнего отдыха.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

15.08.2023 Источник - turanpress.kz

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