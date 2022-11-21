Каким было монголо-татарское иго? - Роман Почекаев

03:00 16.08.2023 То самое Иго. Кто такие монголо-татары

21 ноября 2022



Говорим про феномен монголо-татарского Ига мы сегодня с доктором исторических наук Романом Почекаевым. Вопросы составлял не я. На сей раз я попросил наших читателей сформулировать актуальные вопросы по проблеме Ига, поэтому в нашей беседе они непосредственно участвуют.







Какое право вы имеете...



- Читатель с ником Максим Максим задается источником ваших знаний, откуда вы все это знать можете? Вы же в то время не жили. А Болтик в гаечку предполагает, что "историк сам в интернете начитался всего и будет нести ересь". Так откуда у вас информация?



- Учитывая, что интернет в последнее время содержит разнообразную информацию, там можно найти интересные источники, которые ранее оказывались недоступными. А откуда я знаю, если там не жил, то мы не можем претендовать на то, что все знаем, не можем претендовать на то, что знаем как тогда думали и чем руководствовались, принимая те или иные решения, совершая поступки. В нашем распоряжении имеются источники, при чем источники самого разного происхождения, которые позволяют проверить одни другими, сравнить, выверить, отклонить что-то явно противоречащее большинству других. Претендовать на то, что я знаю все, я не могу. Все знать не может никто, об это я говорю и своим студентам, когда объясняю, почему не могу им поставить оценку "отлично".



Может не было ничего такого?



- Тем не менее, по теме, с некоторыми источниками вам все же удалось ознакомиться, информацией, будем надеяться, владеете, а значит, можно переходить к вопросам. Владимир Молодан интересуется, какие есть архитектурные памятники тех времен, которые бы подтверждали, что вообще были монголо-татары?



- Это очень популярный вопрос, часто его задают как раз с претензией на то, что вроде бы, никаких памятников материальных не сохранилось, а значит не было ни Ига, ни средневековых монголов. Но сохранились архитектурные памятники и сегодня ведется активная работа по их "откапыванию" и даже реконструированию. Давно уже ведутся раскопки на территории Сарая, столицы Золотой Орды, село Селитренное, Астраханской области. Активизировались раскопки в Западном Казахстане на территории Сарайчика в Атырауской области, это прежняя столица Ногайской орды, одна из, можно сказать, священных столиц Золотой Орды, где очень почитаемые ханские захоронения. Там ведутся обширные раскопки, расчищаются и восстанавливаются контуры зданий. Со временем, планируется на основе знаний историков и археологов, знатоков средневековой архитектуры все это восстановить.



Но те города, которые раскапывают, не отражают всей сути Золотой Орды, потому что она была уникальным государством, а некоторые даже считают, уникальной цивилизацией. Была она оседло-кочевой. Были народы, привыкшие жить в городах и селах, а были кочевники, привыкшие кочевать на сотни и тысячи километров. Кочевое население не нуждалось в города



Где жили монголо-татары?



- Никита Палец и AlexaLB наблюдают сильное влияние Орды на тюркские топонимы Воронежской, Липецкой областей. Как сюда распространилась тюркская топонимика?



- Вы перечислили те регионы, по которым проходила граница между Русскими землями и Степью. Я несколько дней назад был на конференции в городе Елец, вот как раз там пограничная черта, где сдерживали и Ногайскую орду и Крымское ханство. В этих точках русские соприкасались с кочевниками, состоялся даже некий симбиоз, поэтому ничего удивительного, что здесь проходят географические объекты, имеющие и тюркские, и русские названия.



- Но при этом же создается впечатление, что ордынцы не особо то и расселялись на территории наших лесов, полей и рек, в отличии от Китая, Средней Азии, территории современного Казахстана. В частности, этот вопрос задает Андрей Иванов. Навскидку, я могу вспомнить лишь Касимовское ханство, но это уже другое время и другая история.



- Не будем говорить, что они селились активно на территории Китая и других оседлых территорий - там ведь тоже был баланс оседлого и кочевого населения. Монголы в большом количестве на территории Китая не селились, жили в Монголии, где их привлекали на свою сторону те, кто был ревнителем кочевого образа жизни, осуждали ценности оседлых. Ведь, по легенде, был завет Чингисхана, который гласит, что нельзя перенимать образ жизни покоренных оседлых народов, иначе монголы просто ассимилируются богатыми и многочисленными народами. А Казахстан и Узбекистан - там был простор и кочевые племена, там были условия для жизни.



А что касается, Касимовского ханства, то оно возникает уже во второй половине 15 века на территории Мещеры, которая, не очень понятно, кому принадлежала в тот момент юридически. Когда-то это была часть Золотой Орды, где монголы тоже не селились, но к 15 веку эти земли оказались под властью князей Московских. Василий Темный тогда потерпел поражения от Казанского хана, и был найден компромисс. Эти территории оставались под властью Москвы, но селиться на них будут выходцы из Казанского ханства, представители правящей династии. Одновременно решалось несколько задач: территориальная принадлежность, хан избавлялся от брата-конкурента, появлялся вассальный правитель у Москвы, с помощью которого, а потом с помощью его потомков можно было воздействовать на Казань и Астрахань, потому что там находили приют потенциальные претенденты на ханства. Но и кочевников-татар жило там немного, ведь по договору с Москвой, хан может выставлять на службу всего 500 конников.



Кто такие монголо-татары? Монголы или татары?



- Про масштабы тех событий мы еще поговорим. Но сначала давайте найдем ответ на вопрос, кто такие монголо-татары, какое отношение они имеют к монголам, а к какое к татарам, - irina y интересуется.



- Я стараюсь на этот вопрос не отвечать, потому что приходится залезать в этнографические, историко-филологические дебри, а я не по тому, ни по другому специалистом не являюсь.



- За какой ответ вы поставили бы пятерку на экзамене?



- Как я уже сказал, на пятерку студент вряд ли может знать. Даже я на пятерку не знаю. Но ноги растут от сочинения Иоанна Карпини, папского посла в Монголию, который по итогам составил отчет "История монголов, которых мы именуем татарами. Но термин долгое время был альтернативным: либо монголы, либо татары, но в связке они появились в начале 19 века, благодаря популяризатору науки по фамилии Наумов, который, как раз впервые в историографии появился термин монголо-татары. Чем руководствовался, выбирая этот термин, сказать не могу.



Термин не совсем правильный. Те монголы не имели никакого отношения к нынешним монголам, скорее уже современный народ от этой исторической территории мог получить свое название. "Монголы" в то время - это был не этноним, а политоним, так называли всех, кто подчинялся власти монгольских ханов.



- Сродни понятию "советский народ"?



- Именно. Многонациональный монгольский народ. Но иногда "татары" были заменой этому термину. Когда Даниил Галицкий приехал в ставку Батыя, тот ему предложил кумыса и сказал: "теперь и ты наш татарин". То есть, признав власть, он получил право тоже именоваться так.



Почему "татары" очень трудно сказать. Есть одно предположение, до которого мы добрались вместе с режиссером Рашидом Нугмановым.



- Помним. Его фильм "Игла", в первую очередь.



- Он выпускал фильм в Казахстане "Бату. Исторический детектив". Я был одним из консультантов его по фильму. Мы заговорили о татарах и дошли до того, что был то древнее племя татар, с которыми воевал Чингисхан, его предки.



Считается, что Чингисхан уничтожил его полностью. Но ведь не полностью. Он истребил всех, кто выше тележной оси. А значит, остались маленькие дети, а они выросли. Что с ними дальше делать? Видимо, их и направили впереди войска на покорение других. Они и встречались в первую очередь. На вопрос "кто такие?", отвечали "татары". А для европейской традиции слышалось, как "выходцы из Тартара" слово и прижилось, стало обозначать все войско, весь народ, приходящий с Востока. Такая у нас научно-публицистическая версия, но более внятной я еще не слышал.



- Ну почему? Есть еще версия, что никаких монголо-татар не было, что это были разборки между русскими князьями. А татары, потому что территория наша, как считают некоторые, называлась на Западе Тартария.



- Тартария была на картах, но это территория к востоку от Урала. Сибирь и далее. Была такая эпоха, когда прервались все связи Запада и Востока после падения Монгольской империи пара веков. Помнили, что были такие татары, и они всех так и называли. Были "маньчжурские татары", "бухарские татары". Всю эту территорию называли поэтому Тартария, но Русь в нее не включали, о нем знали особо.



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Каким было монголо-татарское иго

1 декабря 2022



Мы говорим с Романом Почекаевым, доктором исторических наук. Тема нашей беседы - "Монголо-татарское иго". Вопросы мы задаем из тех, что прислали вы, дорогие читатели. В первой части беседы мы выяснили, что все же был некий народ, который мы знаем в истории под именем "монголо-татары", и этот народ устроил нам некое "иго". Теперь самое время разобраться в сути этого ига, чем оно было и как проявлялось.



- По мнению нашего читателя Александра Семенова "иго предусматривает запрет веры, навязывание своего языка, а ничего подобного не происходило, а напротив, растут монастыри...". Делает вывод Александр, что ига не было. А вы как считаете? Было иго?



- Для начала, хотел бы сказать, что пока будет жива Россия и пока жив русский народ, вопрос об Иге будет возникать постоянно, и на него будут отвечать по-разному. Самый яркий пример тому - исторические форумы в интернете. Именно тема Монголо-татарского ига содержит в себе больше всего обсуждений, споров. Остальные темы "вянут" уже после 12 сообщений. А насчет ига сотни страниц. Врачи, историки, домохозяйки, инженеры - все имеют свое мнение на этот счет. А почему? Потому что термин "Иго" до сиз пор не имеет четкого определения. Автор вопроса, как раз попытался одним из немногих, выработать критерии. Пока не будет четкого объяснения, мы не сможем однозначно ответить. Ведь слово "иго" фактически означает ярмо. В 12 веке отец Даниила Галицкого Роман победил ятвягов - литовское племя. Запряг их в плуг и стал ими пахать. Это было иго в буквальном смысле. Что касается русско-ордынских отношений, то есть две основные версии.



Первая версия. Русские земли официально входили в Золотую Орду и являлись "Русским улусом". Но если они были подданными, как бухарцы, хорезмийцы, то о каком Иге может идти речь? Это обычное подданство.



Вторая версия. Этой версии и я в большей мере придерживаюсь. Речь шла о зависимости. Русские земли не были частью Золотой Орды (заметьте, я использую именно такие термины, а не "Русь" и "монголы"), ведь у нас сохранилась правящая династия, которая правила еще с домонгольских времен. Сохранилось действие местных институтов власти, законов. Сохранились быт, религия. То есть, это была серьезная автономия. По большому счету, во внутреннюю жизнь Руси ханы ордынские не вмешивались. Если использовать привычную западную терминологию, то они были сюзеренами по отношению к русским вассалам. Термины, конечно, не совсем корректны. Отношения не соответствуют западной системе, но другого более подходящего термина сегодня нет. Поэтому, в едином учебнике по истории, по которому принято к ЕГЭ готовиться, используется термин "зависимость".



- А какой была эта зависимость?



- Уровень зависимость, степень контроля "сюзеренов" над русскими "вассалами" периодически менялся. В какие-то периоды наши князья проводили фактически самостоятельную политику, в другие периоды, напротив, устанавливался жесткий контроль. Если говорить об Иге, как о жестком контроле, то на мой взгляд, это время правления хана Узбека (1313-1341).



При этом хане Золотой Орды казнили несколько русских князей, по своей воле он мог давать ярлык на великое княжение, тем самым признавая правителей. При нем впервые в обход великокняжеской традиции, лествичной системы, князем становится тот, кто младше законного претендента. Речь идет о Юрии Московском, который стал великим князем Владимирским, в обход Михаила Тверского. Оба они в этой войне и погибли. После этого уже такого грозного контроля не было. Кроме того, если говорить об эпохе хана Узбека, то есть там еще малопонятный эпизод, который нашел отражение в народной Песне о Щелкане Дудентьевиче. Золотоордынский посол пришел в Тверь, прогнал князя из терема и сказал, что он теперь тут будет править. Понятно, что это фольклорное произведение, но дыма без огня не бывает, возможно, как раз хан Узбек и пытался устроить такое прямое управление, но встретив жесткий отпор в Твери не решился продолжать эту практику в отношении других русских земель. Они остались автономными, и это продолжалось довольно долго, попыток усилить контроль не было. А в 1360-е годы в Орде начинается Замятня великая, в 15 веке и вовсе распадается. То есть, после хана Узбека зависимость довольно снизилась и ослабла.



- Помимо того, что назначали князей....



- Давайте уточним. Князей не назначали. Князья в большинстве своем наследовали власть. Ярлык означал лишь то, что в глазах хана, именно этот князь будет старшим за отношения с Ордой и будет нести ответственность за выполнение вассальных обязанностей. Хан не вел дел с каждым князем, только с тем, кому выдавал ярлык. А выдавал ярлык старшему из этих князей, так как именно таков был самый влиятельный на Руси и с него можно было спрашивать.



- Помимо того, что ярлыки выдавали, мы же еще налоги платили



-Действительно, налоги - это один из показателей зависимости. Означает, что княжества русские признавали власть другого правителя. Помимо налогов, это упомянутая уже выдача ярлыка и ограниченная политика - нельзя было дружить с тем, с кем воевал хан, нельзя было воевать, с тем, с кем хан дружил. Кроме того, необходимо было предоставлять войска для ордынских военных кампаний.



- В тему налогов Igor P. спрашивает он, в какой форме взимались известные 10 %, какие еще сборы практиковались.



- В самой Золотой Орде налоги были довольно многочисленные. Были налоги регулярные, которые платились всем населением, существовали сборы, которые платили отдельно еще представители некоторых профессий или групп населения. Были и разовые, чрезвычайные сборы.



К постоянным относился налог, который в более поздней традиции получил название "ясак" или известный в мусульманском мире "харадж". Это налог с имущества и оборота, как раз, та самая десятина. Кочевники же еще дополнительно одну голову скота с сотни. В то время, как оседлое население отдает десятую часть с урожая - это кажется несправедливым. Но дело в том, что эта десятина шла в казну и потом распределялась между различными потребителями, в том числе и регионами. А кочевники 1 из 100 голов платили именно для казны. Мясо не зерно - долго не сохранишь, поэтому и никуда не отправлялось.



Это были основные налоги. Теперь налоги для отдельных групп: с торговцев брали тамгу, весовой сбор в пользу посредника, плату при пересечении границ, дорожные сборы, сборы за охрану. За все это платили в пользу государство. Платили серебром, иногда могли и часть товара отдать.



Что касается Руси, то как раз серебром и брали ордынский выход, но частично могли взять и мехами. Десятиной эти сборы называются весьма условно. По тем ярлыкам, документам, что дошли до нас с той поры, обычно называлась просто конкретная сумма, которую следовало собрать и выплатить. Изначально, эта сумма могла основываться на переписи населения, чтобы определить нагрузку и возможный сбор. Но переписи с монголами проводились, насколько известно, лишь в 13 веке. После этого считается, что русские князья проводили перепись, но нет сведений, что они делились результатами переписи. Поэтому, сумма выхода с Руси становилась предметом торга. Когда, скажем, претендент на верховное княжение приезжал в Орду, то хан спрашивал: "Сколько ты мне будешь платить?". Торговались, приходили к какой-то определенной величине выплат.



Еще взимался на Руси в качестве дополнительного сбора, когда приезжал высокий сановник или член ханского рода, то по всей территории, по которой он проезжал, должны были подносить подарки, принимать на постой, предоставлять лошадей, обеспечивать едой и фуражом, что было весьма обременительно. Это были периодические сборы в польщу Орды, хотя я не поручусь, что таким же не занимались русские князья.



- А людей в полон уводили в качестве налога? Как часто и как массово?



-Официально таких установлений не было. Речь могла идти о тех же самых воинах-ратниках - обязанность вассала перед сюзереном. Считается, что Александр Невский отмолил у хана от этой напасти русские земли. Но известно, что и в 13, и в 14 веках, начале 15, мы встречаем русские войска в ордынских кампаниях. Это было нормальной практикой. Не сильно-то князья и воины этому противились, потому что были это походы, как правило, победоносные, а ее участники имели право на часть добычи.



Другой канал поступления русских в Орду - результаты набегов: завоевания в середине 13 века; карательные экспедиции на отдельные княжества. Тогда захватывали пленников и увозили их в Орду. А далее либо их продавали еще дальше, либо оставляли там жить на правах "младших членов семьи" с правом выкупиться, получить вольную и остаться в Орде. Если они принимали ислам, то это автоматически означало освобождение и даже возможность сделать карьеру.



В продолжении нашей беседы, мы как раз и узнаем ответ на вопрос, жили ли русские в Орде.



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Иго. Что мы от него унаследовали

17 февраля 2023



Говорим про феномен монголо-татарского Ига мы с доктором исторических наук Романом Почекаевым. Это финальная часть беседы.



- А, может, мы много внимания уделяем этому явлению? Ну, подумаешь, дань платили. Мы когда-то и хазарам что-то платили, варягам платили, судя по летописям. Что это мы так к татаро-монголам пристали?



- Мы попали в ловушку того, что это "татаро-монголы". Мы пытаемся их все время соотнести с какими-то современными монголами. Часто и в современной литературе встречается: "эти степняки", "эти дикие кочевники". Мне кажется, это более оскорбительно для нашего самосознания их так называть, нежели признать зависимость от Золотой Орды. Потому что это было крупнейшее структурированное, регламентированное государство с развитой культурой и наукой. Сейчас все больше работы выходит, находятся источники золотоордынского периода по философии, богословию, математике и астрологии. Они именно ордынского происхождения. Орда имела безупречную военную машину. Потерпеть поражение от нее - в этом не было ничего позорного, как и признать зависимость этой цивилизации, от которой мы многое получили.



-А вот тут давайте, как говорится, подсекать. Что это мы получили от Орды? Мы-то понятно много им дали и денег, и людей, и эмоций. А что взамен? Некоторые степные народы даже, говорят, элементы внешности от них унаследовали.



-Кто еще от кого получил внешние признаки - это неизвестно. Антропологам только предстоит разбираться.



-Ну хорошо. А мы? Какую-то лексику, элементы культуры? Отношение к женщине? Ведь в нашем представлении - до монгол наши женщины с лентами бегали на лугу, песни пели, а после стали сидеть в затворе да с утра до ночи хозяйство вести.



-Тут вопрос очень интересный и очень сложный. В теремах засели как раз знатные женщины, простые крестьянки и купчихи как вели открытый образ жизни, так и продолжили. Речь о боярышнях, о княжнах. Но если посмотреть на историю Монгольской империи, то женщины там играли, как раз, значимую роль. У меня в соавторстве с супругой вышла книжка "Властительницы Евразии", где 25 биографий женщин, которые либо сами были у власти, либо активно влияли на политику. Они были самостоятельные, независимые, имели источники дохода. В отличии от дочерей и жен русских князей. Вот и гадай, от них получили это или нет. Скорее, такие традиции могли перенять у мусульманской культуры, но это не только Орда, это и другие государства.



Что еще часто считают наследием Орды? Местничество, систему, когда чем ты знатнее, тем у тебя больше прав на высокий пост. Жестокие уголовные наказания: частая смертная казнь, телесные наказания, членовредительские. Но и это могло быть навеяно с Запада. Местничество было и в Польско-Литовском государстве. А жестокие наказания появляются на Руси спустя столетие или полтора после падения Золотой Орды, именно в то время и на Западе это активно применялось.



А что получили? Наверное, то, что княжеская власть стала признаваться как публично-правовой институт. Это не просто самый богатый землевладелец самого знатного рода. Он теперь представитель публичной власти, которому нужно повиноваться. Второй момент - это рецепция восприятия отдельных правовых и государственных институтов. В частности русские приказы, считается, могли быть копированием золотоордынских диванов (министерств по разным вопросам).



Взяли на вооружение тарханные грамоты, их выдавали русские князья, потом и цари. Тамга, как таможенный сбор - слово "таможня", как раз отсюда и происходит. Почтовую ямскую систему взяли у Орды. Даже термин "ярлык", который носит серьезную юридическую силу. Ярлыки русские правители позже жаловали сами своим восточным подданным. Но самое главное, что мы получили - бесценный опыт выстраивания взаимоотношений с восточными народами, благодаря чему приросла Русь Сибирью, Уралом, Дальним Востоком, Средней Азией. До сих пор Россия может понимать Восток. Не всегда оперативно, иногда со сбоями, но в большей степени нежели Запад.



- Иго отдалило нас от Запада?



- Нет. Оно, скорее, открыло для нас достижения Востока, по сравнению с которыми достижения европейские были не очень впечатляющими. Связи же продолжались. Наши князья женили своих сыновей на княжнах и принцессах, и они тоже наших брали в жены княжон. Контакты не прерывались. Другое дело - насколько они были востребованы для русских князей.



- Спасибо Вам большое. Подумаем над всем, что услышали, за это объемное интервью. А там поднакопим новых вопросов и вновь обратимся к Вам за объяснениями непостижимого феномена Ига, которое было или которого никогда не существовало. Источник - dzen.ru/11ecu

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