 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Убогая валюта богатейшей страны - как такое может быть?
03:48 16.08.2023

Рост курса доллара задирает цены на все товары, и обратно возвратятся они не скоро

Иван Рыбин

Торговцы спешно переписывают ценники на все импортные товары, причем цифры меняются каждый день. В основном все дорожает в соответствии с курсом доллара, хотя так далеко не везде. Ряд торговых организаций уже сегодня установили собственные котировки на уровне 120−130 рублей за "зеленый", а за евро, соответственно, выше в 1,1 - 1,2 раза. До "условных единиц" дело пока не дошло, но из торговых залов товар спешно вывозят обратно на склады.

"Все оборудование распродано или предоплачено, свободного нет. Но вы можете оставить 100%-ю предоплату, и к декабрю мы вам его вам привезем. Курс при этом будет зафиксирован", - объяснили в одной фирме, торгующей автоинструментами.

Очень странно, на днях все еще было. А, учитывая невысокий спрос на данную продукцию, вероятность того, что все внезапно смели, равен нулю. Значит, товары просто сняли с продажи до прояснения ситуации с курсами валют.

"Судя по всему, сохраняется ситуация дефицита нормальных ликвидных валют в стране и сохраняется существенный отток капитала по финансовым направлениям. Поэтому, что касается рубля, то скорее мы увидим продолжение умеренного ослабления. Технический анализ говорит, что вероятно даже касание уровня 104 рубля за доллар, но необязательно на следующей неделе. Евро - соответственно, по курсу доллара к евро на международных рынках, который в последнее время колеблется 1,09−1,10 - надо умножать на 1,1, то есть 110−114 рубля", - считает финансовый аналитик Александр Головцов.

На фоне таких прогнозов и реально наблюдаемого графика обесценивания рубля торговля, действительно, поставлена в непростые условия. Ведь тех рублей, которые они еще вчера выручили за единицу товара, завтра даже с полученной прибылью может не хватить на закупку за рубежом очередной такой же вещи. Не важно, это автомобиль, токарный станок, трикотажная футболка или килограмм кофе.

Нас - простых потребителей - это, понятное дело, не очень волнует. Но в целом по стране ситуация препоганейшая, даже экс-глава Минэкономразвития считае, что налицо перебор.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль", - заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Каких таких "фундаментальных" не очень понятно, но больше похоже на игру на публику. И тут же с сотни за "зеленый" американскую валюту сбросили сразу аж на три с лишним рубля. Но надолго ли это? И, самое главное, удалось ли подобным кого-то убедить?

"Мы вынуждены переписывать ценники. А бывает такое, что переписываем два раза в неделю. К сожалению, мы не можем поднять цены на работы, потому что мы прекрасно понимаем покупательную способность своего клиента. Очень сложно сегодня бизнесу, учитывая, что энергоресурсы тоже дорожают: и электроэнергия, и газ. Эта балансировка происходит у бизнеса на грани выживания. У людей тоже денег больше не стало, и они сегодня вынуждены пренебрегать технологическими операциями, дабы вообще остаться на колесах. Но сегодня все вынуждены жить в таких условиях, других возможностей у нас пока нет", - рассказывает руководитель автомобильного технического центра Ольга Селезнева.

Или вот такое мнение.

"Там, в закупке за границей, положим, сайлентблок 55045-VB200 стоит около 20 евро. Плюс привезти. Но с нынешним курсом, чтобы не прогореть, мне приходиться его продавать почти за 4000 рублей. Продажи практически встали, то есть совсем остановились - это цена за гранью добра и зла для российского покупателя. Ведь на каждую машину таких простых резинок нужно около десятка! Однако пока я не увижу стабильно нормальной цены рубля - например, как он стоил год назад - я не смогу снижать ценники. В противном случае прогорю.

В макроэкономике не разбираюсь, совсем, но как-то оно все неправильно на мой взгляд простого обывателя. Вроде как нефть дорожает, в страну должны валом течь доллары, рубль обязан дорожать, укрепляться. А мы видим обратное", - рассуждает специализирующийся на марке Nissan поставщик автозапчастей Леонид.

Собственно, объяснение было выше - "дефицит нормальных ликвидных валют в стране" "существенный отток капитала по финансовым направлениям". По-простому это означает, что деньги от продажи нефти и прочего сырья в РФ не поступают, а те средства, что еще есть в стране, конвертируются в доллары и тоже выводятся. То есть Россию самым наглым образом грабят. Причем свои же.

"Обычная история при девальвации рациональной валюты: чем выше доля импорта в предложении, тем сильнее влияние на ценообразование внутри страны. И, похоже, что ускорение инфляции абсолютно неизбежно. Оно произойдет за счет удорожания импортных продуктов, сырья и компонентов, замещение которых в России до настоящего времени не произошло", - считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Так что в данном случае рассуждения про "жадных барыг" не очень уместны, торговцы по-своему правы. Они тут не при делах. При помощи совершенно искусственной девальвации рубля запускается механизм инфляции, которую якобы будут пытаться сдержать за счет повышения ставки рефинансирования. Однако это примерно то же самое, что тушить пожар бензином.

"Никакого промышленного бума даже не планируется - ЦБ уже дал свой прогноз, где рост ВВП при самом хорошем раскладе меньше чем сейчас. И дал он его не просто так - не будет никакого импортозамещения. Под текущим курсом завозить оборудование, даже китайское, становится невозможным. Сейчас мы ставим крест на модернизации производства.

Повышение ключевой ставки до 10% приведет к повышению ставки на кредит в банках до 15−20%, а в особо ушлых до 25%, что лишит возможности развития любое предприятие.

Правкомиссия по бюджетным проектировкам одобрила предложение Минфина о снижении на 10% расходов бюджета на 2024 год по так называемым незащищенным статьям. Это, в том числе, и те деньги, которые вливались в разгон производства через субсидии и гранты", - объясняет доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.

А дальше - по принципу домино. Меньше российских товаров - больше зависимость от импорта. Больше зависимость от импорта - выше цены. Выше цены - меньше доходы госбюджета. Меньше доходы госбюджета - ниже курс рубля. И так по кругу.

"В июле значительно более заметным стал эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены. Сильнее всего он проявлялся в категориях с высокой долей импорта: во фруктах, в технике и электронике, автомобилях, зарубежном туризме. При этом ослабление рубля привело к увеличению издержек производства и по более широкому спектру товаров, что является фактором ускорения роста цен и в них", - это уже оценка ситуации от Центробанка.

С недвусмысленным прогнозом - будет только хуже. Дескать, финансовый мир - стихия неуправляемая, с изменениями курсов валют ничего не поделаешь, пресловутая "невидимая рука рынка".

Хотя это не так, и подобные "либеральные" теории не подкреплены никакими доказательствами. Курс рубля очень даже можно выправить, и вчерашний день тому наглядное подтверждение. И дело вовсе не в каком-то влиянии новости о грядущем повышении ставки ЦБ. Напротив, это должно было привести к дальнейшему ослаблению рубля. Но его просто удержали на зыбкой грани. Дабы не злить народ. А в целом власть как бы не при чем, это все жадный бизнес - задирают цены и не спешат их опускать.

А тем временем:

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692146880


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