Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты, - Светлана Гомзикова

03:49 16.08.2023 Таджикский микроскоп нацелили на русское гостеприимство

Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты



Светлана Гомзикова

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Алексей Зудин



Власти Таджикистана намерены выяснить, как живется трудовым мигрантам из этой республики в России и не возникают ли у них там проблемы. С этой целью из Душанбе в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Москву и Санкт-Петербург в ближайшее время будут направлены правительственные инспекции, со ссылкой на Минтруда среднеазиатской республики сообщило ИА ТАСС.







"По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них… Было организовано пять групп, они направлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Новосибирск", - информирует таджикское ведомство.



В состав групп инспекторов вошли представители профильных министерств. Также отмечается, что процесс трудовой миграции находится под особым контролем президента Эмомали Рахмона, который пообещал принять все меры для защиты прав и интересов своих соотечественников за рубежом.



Однако возникает закономерный вопрос, насколько вообще правомерна подобная проверка. Ведь Таджикистан не входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - организацию региональной экономической интеграции, созданную как раз ля обеспечения и облегчения движения рабочей силы, услуг, финансов и товаров в пределах территории государств-членов. А дала ли Россия добро Душанбе на прибытие в страну делегации таджикских инспекторов, неизвестно.



Между тем, есть данные МВД РФ о том, как с потоком гостей из ближнего зарубежья в стране растет число преступлений. Так, в первом полугодии этого года иностранцы и лица без гражданства совершили в России 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но как-то сомнительно, что ревизоры от Рахмона будут вникать в эти цифры.



Кстати, недавнее исследование Института демографических исследований ИС РАН показало, что количество таджикских мигрантов в России перевалило за три миллиона. Это почти треть от десятимиллионного населения Таджикистана. При этом статистика не учитывает тех, кто получил российское гражданство и ВНЖ. А таких с каждым годом становится все больше.



В апреле прошлого год председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов даже призвал ввести временный мораторий до конца 2023 на предоставление гражданства РФ жителям Таджикистана. Он обратил внимание, что подавляющее большинство "новых россиян", прибывших из этой республики, не знают русского языка, культуры, традиций и не обладают даже средней квалификацией. Что, по его мнению, объясняется коррупцией в миграционных подразделениях МВД. Незаконно полученные паспорта Миронов предложил аннулировать, а чиновников, "нажившихся на этом безобразии", посадить.



Но, судя по всему, никто из тех, кто должен был бы озаботиться решением этой проблемы, Миронова либо не услышал, либо проигнорировал. В итоге в 2022 году паспорт России получило рекордное число таджиков - 173 тысячи. В первом квартале года текущего таких оказалось еще более 44 тысяч.



Весьма показательная в этом плане история произошла в апреле с.г. в Челябинске, где агрессивные уроженцы Таджикистана сначала избили, а потом зарезали ученика 11 класса одной из школ. Как оказалось, нападавшие учатся на полицейских в местном колледже, имеют гражданство РФ, но не знают русского языка и на суде потребовали переводчика.



Зато нас теперь собираются проверить на предмет, насколько хорошие условия мы им всем тут предоставили.



Мало того, как пишет в своем ТГ-канале политолог Константин Двинский, Таджикистан на регулярной основе обвиняет Россию в "неправомерных" задержаниях своих мигрантов. А после очередного рейда силовиков в конце мая, генпрокурор Таджикистана даже направил телеграмму в адрес российского коллеги Игоря Краснова, в котором призвал проверить действия сотрудников правоохранительных органов на предмет "жесткого обращения" с таджикскими гражданами.



Казалось бы, Таджикистан, половину ВВП которого составляют денежные переводы таджикских трудовых мигрантов, не должен провоцировать Россию. Но получается наоборот, считает эксперт.



По мнению Двинского, "излишне лояльные и ничем не объяснимые действия нашей страны в отношении мигрантов воспринимаются не как дружественность, а как слабость. Даже в самих странах Средней Азии, уверен, не до конца понимают, зачем Россия создала такие тепличные условия для мигрантов и раздает им паспорта направо и налево.



Значит, по логике того же Душанбе, Россия, действительно, нуждается в трудовых ресурсах, без которых не может обойтись. Соответственно, можно не опасаться ответных действий и добиться от России еще больших уступок".



Автор Telegram-канала ZERGULIO, бизнесмен и общественный деятель из Екатеринбурга Сергей Колясников, комментируя для "СП" инициативу властей Таджикистана, признался, что не понимает ни полномочий такой комиссии, ни целей и смысла ее приезда, ни логики всего этого мероприятия:



- Потому что у нас, в отличие, к слову, от многих стран СНГ, права людей, независимо от национальностей, соблюдаются в высшей степени, скажем так, тщательно. Мне неясен сам вот этот жест - к нам едут проверять. Так как у нас никаких жалоб со стороны мигрантов (кого угодно, жителей других стран…) на притеснения нет. Это в принципе не свойственно для России.



То есть это какой-то демарш, на мой взгляд. Было же принято у нас в свое время чуть что обвинять националистов. Это что-то такого рода. Люди хотят воспрепятствовать высылке групп нелегальных мигрантов. Потому что такая проблема, действительно, есть.



Причем, заметьте, новость об этой делегации четко совпала с массовыми проверками в городах, когда ловят сотни и тысячи нелегалов.



Потому что у нас вообще процедура контроля очень лояльная, очень много доверия к людям и очень много на людей перекладывается инициатив, чтобы они сами ходили, сами регистрировались и т. д. Естественно, они этим пренебрегают, после чего их высылают.



Я подозреваю, что это делается с целью помешать борьбе России с нелегальной миграцией. Потому что других целей я просто не вижу.



Старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, в свою очередь, отметил, что ему неизвестны правовые основы, которые регулируют данный вопрос во взаимоотношениях между Россией и Таджикистаном:



- Если такие правовые основы есть, то тогда эта инспекция всего лишь часть рутины двусторонних взаимоотношений. Другое дело, если таких правовых основ нет - тогда здесь необходимо искать некую политическую подоплеку, которая может быть двоякой. Она может быть связана с теми внутриполитическими процессами, которые происходят в самом Таджикистане. Или же - с неким внешним давлением на Душанбе, призванным осложнить, обострить, ухудшить взаимоотношение Таджикистана с Россией.



Так что, чтобы дать полноценную оценку этой инициативе, необходимо учитывать политический контекст, во-первых, в самом Таджикистане. Во-вторых, внешнеполитический контекст.



"СП": Проблема в том еще, что многие прибывшие из Таджикистана мигранты становятся "новыми россиянами", на зная ни русского языка, ни культуры, ни традиций нашей страны, хотя это противоречит законодательству…



- Процедуры, о которых вы говорили, они, к сожалению, коррупционноемкие. И в достаточно больших размерах. Российские власти, в последнее время, по крайней мере, на это активно реагируют. Потому что наличие в стране фактически нелегальных мигрантов, которые не интегрированы и не собираются даже не то что интегрироваться, а как-то адаптироваться в стране пребывания, это социальная проблема. И это может быть проблемой политической.



Так что, те действия, которые власти предпринимают в данном вопросе в последнее время, они в полной мере обоснованы.



"СП": А можем мы такие же инспекции отправить, скажем, в Лондон - как живут там соотечественники, не обижают ли их?



- Насчет Лондона я не уверен. Все-таки у нас с Британией в настоящее время - да и ранее - отношения были не такие как у России с Таджикистаном. Но в любом случае, со стороны Таджикистана, опять же, если нет никаких правовых и договорных процедур, это вещь незаконная, непредусмотренная. И одно дело заявить о том, что таджикская сторона пошлет чиновников в Россию с проверкой. Совсем другое - сделать это.



Поэтому не исключено, что это все ограничится только публичными заявлениями таджикских чиновников, а до инспекционной поездки дело не дойдет. Или это будет все оформлено соответствующими соглашениями.



"СП": Наше дипломатическое ведомство, наверно, должно дать разрешение на соответствующие действия?



- Безусловно. Такие действия иностранных государств на суверенной территории РФ без надлежащего на то разрешения российских властей просто невозможны. Во-первых, они незаконны. Ну, и мы этого просто-напросто не допустим, потому что допустить не можем.



Выглядит все это, конечно, вызывающе. И если мы все вместе сложим, то обнаружим, что здесь очень сильная, густая политическая подоплека.



Вполне возможно, она связана еще и с тем, что те таджикские граждане, которые, как выяснилось, находятся в России незаконно, подлежат депортации - т.е. возвращению на Родину. И этот процесс уже принял достаточно заметный, а, возможно, массовый характер. В Таджикистане по этому поводу может проявляться недовольство. Прежде всего, тех представителей элит (включая, возможно, и теневых элит), которые активно зарабатывают на этом процессе. И все они оказывают давление на презента Рахмона. Источник - СвободнаяПресса

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