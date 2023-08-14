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Двойное дно валютного обмена: доллар выгнал мигрантов из России
03:56 16.08.2023

МАРК АНДРЕЕВ

Примерно 50% мигрантов хотят покинуть Россию, по данным одного опроса. Примерно 50% русских ничего не имеют против мигрантов, утверждает другой. Что-то с этими результатами не так, есть в этом какой-то скрытый смысл. Попробуем его раскрыть.

Не было бы счастья, да несчастье помогло, гласит русская пословица. Рост курса доллара и евро относительно рубля неожиданно для многих привел к резкой смене настроений в сообществе незаменимых иностранных специалистов, выходцев из республик Средней Азии, также неполиткорректно именуемых мигрантами. Однако насчет политкорректности чуть позже, сначала факты.

Уехать нельзя остаться

До трети трудовых мигрантов может уехать из России из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару, сообщила сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова.

Согласно опросу среди мигрантов из Узбекистана, примерно 50% респондентов заявили, что думают уехать из России в связи с ростом курса доллара, 25% не намерены уезжать и еще 25% пока не определились. Всего в онлайн-опросе приняло участие 22 800 человек,

- это уже цитата из новостей Царьграда.

Господин Исмаилов уточнил, что с учетом изменения курса валют зарплаты в России для его соотечественников стали неприятно сопоставимы с зарплатами за тот же труд на родине. По мнению главы диаспоры, отток иностранных специалистов в первую очередь вероятен в таких сферах, как ретейл, общепит, клининг, кейтеринг, курьерская доставка, сельское хозяйство. С некоторой натяжкой можно сказать, что перечислены самые низкооплачиваемые работы, на которых в России заняты мигранты. С некоторым удивлением следует отметить, что в списке этих работ нет строительной отрасли. Видимо, потому, что зарплаты там, с точки зрения иностранных специалистов, все еще достаточно высоки.

Понятно, что в России много людей, готовых изложенной новости обрадоваться. Однако насколько такая радость было бы своевременной - это вопрос. Дело в том, что сообщение о социологическом исследовании, которое провел среди соплеменников глава узбекской диаспоры почти совпало по времени с информацией о другом исследовании, куда более солидном.

Общественное мнение "за"

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты телефонного опроса общественного мнения, согласно которым 47% граждан России положительно относятся к трудовой миграции.

Вопрос был задан в следующей формулировке: "Как Вы в целом считаете, то, что люди из других стран приезжают работать, - это положительное для России явление или отрицательное?"

Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла отмечает, что с интерпретацией результатов этого исследования "не все так однозначно":

Изучать результаты социологических исследований нужно, обращая внимание на детали. Когда люди слышат про мигрантов, они воспринимают это как указание на незаменимых специалистов из Средней Азии. Но когда их спрашивают про "людей из других стран, которые приезжают работать в Россию", восприятие, очевидно, становится другим. Потому что из других стран - это ведь, например, и с Украины. В условиях СВО. А разве к этим людям у нас плохо относятся? Кроме того, происходящее может восприниматься как знак экономического благополучия нашей страны по сравнению с другими - едут ведь туда, где лучше.

Общественное мнение "против"

Итак, политкорректность на нашей почве таки да, имеет некоторое значение. Отношение к незаменимым иностранным специалистам, возможно, меняется в зависимости от того, как вы их назовете в своем исследовании. Именно поэтому результаты опроса ВЦИОМ, по-видимому, противоречат результатам собственного социологического исследования Царьграда - мы публиковали его всего месяц назад.

В этом опросе 51% респондентов высказали неодобрение в связи с массовым прибытием мигрантов в Россию. Более 51% опрошенных выразили неодобрение в связи с массовым предоставлением гражданства России трудовым мигрантам. 74% опрошенных заявили, что в России существует проблема этнической преступности. 63% опрошенных указали, что считают реальной проблему совершения мигрантами сексуальных преступлений. 72% опрошенных выступили за ужесточение законодательства по отношению к трудовым мигрантам.

Немаловажно, что почти 70% опрошенных Царьградом согласились с предложением основателя "Первого русского" Константина Малофеева заменить мигрантов русскими подростками в сфере торговли, общепита и ЖКХ. Заметим, что перечислены те же самые сферы, которые, если верить господину Бахрому Исмаилову, должны теперь постепенно освобождаться от наплыва иностранных "специалистов".

Что с того?

Положительные оценки трудовой миграции могут быть очень своевременными, говорят источники Царьграда, работающие в районе московской Старой площади. Возможно, именно сейчас происходит очередной раунд лоббирования привлечения дополнительной рабочей силы для участия в крупных строительных проектах. Если это так, очень важно заранее уверить общественное мнение в том, что оно, в целом, не против изменений на рынке труда в пользу приезжих. С этой точки зрения, очень важно, чтобы информация о положительном отношении к "людям из других стран" "перебивала в повестке", например, информацию о росте числа преступлений, которые совершают трудовые мигранты в России.

Кстати, не исключено, что те мигранты, которые сегодня заняты в других сферах (или, по крайней мере, часть из них), не только не уедут из России, а окажутся вовлеченными в более высокооплачиваемую строительную работу.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692147360


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