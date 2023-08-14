Москва, 16/08. Анонс встречи-презентации писателя и историка Федора Раззакова

08:47 16.08.2023

Встреча с Федором Раззаковым. От глубинной охранки к глубинному КГБ

16 августа в 19.00 в магазине "Книжный день"

Наше Завтра



16 августа в магазине "Книжный день" состоится встреча с историком, журналистом, писателем Федором Раззаковым



Тема встречи: От глубинной охранки к глубинному КГБ



Начало в 19:00, просьба приходить несколько заранее!



Адрес: г. Москва. улица Коровий Вал, 1Ас1, 3-й этаж (1 минута пешком от метро Добрынинская).



Регистрация по ссылке



Регистрация на встречу также возможна по телефону: 8-499-350-17-79.



На нашем телеграмм-канале вы можете посмотреть прямую трансляцию этой встречи.



Внимание:



- Количество мест ограничено.



Убедительная просьба, заявки на встречу оставлять только, если точно уверены, что придете на встречу.



Наличие распечатанного билета необязательно для посещения мероприятия.



Уважаемые участники встречи!



На мероприятии можно будет купить книги автора.



Если вы хотели бы гарантировано приобрести книги из нашего ассортимента просим вас заранее оформить заказ на этом сайте. Мы с радостью доставим ваш заказ на встречу!



Внимание! Видеосъемка на мероприятии запрещена.