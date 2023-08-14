 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.08.2023
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09:13  Куда сбросили? Каз- и КырМинистерства грызутся из-за нехватки воды

08:47  Москва, 16/08. Анонс встречи-презентации писателя и историка Федора Раззакова
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03:49  Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты, - Светлана Гомзикова
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02:41  Китайская экономика уперлась в недвижимость. Замедление роста
02:36  В Кыргызстане появятся центры общественного мониторинга прав человека
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Вторник, 15.08.2023
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12:54  Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США
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12:46  Сами не идут? Зачем красть казахских девушек-невест, - А.Чеботарев
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12:24  Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
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12:18  В Узбекистане создали молоко, убивающее коронавирус
12:16  Уголовное дело против националиста Ахметова официально закрыто в Казахстане
11:58  Эх, хвост, чешуя... Российский иноагент Макаревич ловит карасиков в Казахстане
11:19  Задержан важный фигурант дела об убийстве российского посла в Турции Карлова
10:19  Пространство для русского миллиарда. У нас имеется все необходимое для того, чтобы идти вширь и в рост, - Юрий Крупнов
09:50  Бремя американского человека. Как США понимают свою миссию в этом мире, - Георгий Бовт
09:44  "Рассерженные патриоты России" сплачиваются в партию вокруг сидящего в тюрьме Игоря Стрелкова
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00:58  Алексей Гривач: Зачем Таджикистану возвращаться в Энергетическое кольцо?
00:23  Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности
00:19  Орто-Токойское водохранилище в Киргизии обмелело до дна
00:18  Кровавый полигон "Украина" создан для испытания западного оружия
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Понедельник, 14.08.2023
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Москва, 16/08. Анонс встречи-презентации писателя и историка Федора Раззакова
08:47 16.08.2023

Встреча с Федором Раззаковым. От глубинной охранки к глубинному КГБ
16 августа в 19.00 в магазине "Книжный день"
Наше Завтра

16 августа в магазине "Книжный день" состоится встреча с историком, журналистом, писателем Федором Раззаковым

Тема встречи: От глубинной охранки к глубинному КГБ

Начало в 19:00, просьба приходить несколько заранее!

Адрес: г. Москва. улица Коровий Вал, 1Ас1, 3-й этаж (1 минута пешком от метро Добрынинская).

Регистрация по ссылке

Регистрация на встречу также возможна по телефону: 8-499-350-17-79.

На нашем телеграмм-канале вы можете посмотреть прямую трансляцию этой встречи.

Внимание:

- Количество мест ограничено.

Убедительная просьба, заявки на встречу оставлять только, если точно уверены, что придете на встречу.

Наличие распечатанного билета необязательно для посещения мероприятия.

Уважаемые участники встречи!

На мероприятии можно будет купить книги автора.

Если вы хотели бы гарантировано приобрести книги из нашего ассортимента просим вас заранее оформить заказ на этом сайте. Мы с радостью доставим ваш заказ на встречу!

Внимание! Видеосъемка на мероприятии запрещена.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692164820


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