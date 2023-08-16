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Куда сбросили? Каз- и КырМинистерства грызутся из-за нехватки воды
09:13 16.08.2023

Заявление властей Кыргызстана о дефиците воды прокомментировали в Минэкологии Казахстана

Зифа Хабирова
16 Августа 2023,
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили, что в связи с маловодьем реки Талас, а также установившейся аномально жаркой и сухой погодой, сброса воды Казахстану из Кировского водохранилища в пик вегетации было не достаточно, передает МИА "Казинформ".

"В этой связи было принято решение о поддержанию сброса Казахстану из водохранилища до 1 августа в расходе 45м3/сек, при этом на Таласскую плотину поступало только 30 м3/сек.

Данные меры и при таком расходе позволили сохранить урожай в Байзакском, Жамбылском и Таласском районах на площади порядка 26 тыс га. В настоящее время полив осуществляется за счет очистки дренажа, которую проводит Жамбылский филиал РГП "Казводхоз" на территории Кыргызстана непосредственно вдоль государственной границы. Данные меры позволили минимизировать потери урожая, и в настоящее время имеющийся расход методом водооборота подается в указанные районы", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэкологии также отметили, что в целом ущерб от недостатка воды подвешенных полей к реке Талас составил ориентировочно 560 га (заключено договоров на площадь порядка 26 тысга, то есть сохранен урожай почти на 99% площади).

"Данные меры были вынужденными и в целом как показала практика принятые меры были оправданы.

Такая же практика действительно была проведена и в 2021 году, тогда кыргызская сторона выполнила свои обязательства по подаче воды на живом стоке и Казахстан вышел без существенных потерь урожая. В текущем году также была договоренность что при увеличении поступлении воды в водохранилище, сброс воды Казахстану будет увеличен, либо будет работать на живом стоке", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан сократил подачу поливной воды в Казахстан.

Проблема дефицита водных ресурсов в Центральной Азии обрела острый характер за последние несколько лет, влияя на распределение воды между странами для нужд сельского хозяйства. В июле посевы Жамбылской области, граничащей с Кыргызстаном, оказались под угрозой, из-за чего фермеры забили тревогу, обвинив соседей в строительстве водохранилищ на трансграничных реках. Позже в Бишкеке прошла двухсторонняя встреча по решению проблемы вододеления по рекам Чу и Талас. Но и в августе проблема дефицита воды не решилась.

В ответ на возмущения казахстанских аграриев, кыргызская сторона заявила: тяжелая ситуация сложилась и у них самих из-за маловодия, а поставляя воду в Казахстан, кыргызским властям пришлось экономить ее для собственных с/х нужд. Из-за чего и было принято решение не подавать воду в Казахстан. Сегодня стороны пытаются найти оптимальное решение. Однако эта проблема повторяется из года в год и носит системный характер. О ее причинах - в материале собственного корреспондента МИА "Казинформ".

Источник - КАЗИНФОРМ
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