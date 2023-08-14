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Forbes: Украина бросила в бой последнюю (82-ю) резервную бригаду
09:17 16.08.2023

Аналитик Forbes сообщил о введении ВСУ в бой последнего крупного резервного подразделения
НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в районе населенного пункта Работино Запорожской области последнее крупное резервное подразделение, что может поставить Киев в уязвимое положение. С такой оценкой выступил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Речь идет о 82-й десантно-штурмовой бригаде стратегического резерва ВСУ, укомплектованной бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2, пишет аналитик. По его словам, 82-я и 46-я десантно-штурмовые бригады "были последними крупными подразделениями, которые Генштаб ВСУ держал в резерве".

Как утверждает аналитик, введение в бой последних крупных резервов может "значительно увеличить боевую мощь Украины" в районе Работино. "Но ни одна бригада не может биться вечно", - отметил Экс, подчеркнув, что, когда эти бригады "будут отведены для отдыха, восстановления и ремонта, на замену им может не найтись столь же сильных свежих" подразделений.
Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работино. По его словам, потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, 5 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы "Мста-Б".

Источник - news.mail.ru
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