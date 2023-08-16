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Американские сети для потомков Чингисхана,- Е.Пустовойтова
09:45 16.08.2023

16.08.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

Упорные попытки проникновения в Монголию обусловлены "редкоземельным голодом" США

Политические задворки Азии, к которым относится и такая "крошка" в полтора миллиона квадратных километров, как Монголия, заметно прибавляют в политическом весе тогда, когда разделяющиеся вследствие украинского конфликта страны начинают поиск новых союзников. Тем более если их недра представляют стратегический интерес. И вице-президент США Камала Харрис улыбается премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ, нанесшему визит в Вашингтон: "Мы с нетерпением ждали Вашего визита, – приветствовала она монгольского премьера. – И нам, конечно, есть, что обсудить, в том числе о продолжении укрепления отношений между нашими странами…"

Памятуя о том, что географически Монголия занимает положение между двумя противниками США, Камала ласково продолжает:

"Монголия уже более трех десятилетий является надежной демократией и другом в Индо-Тихоокеанском регионе, и партнерство между нашими странами помогло обеспечить стабильность и процветание в регионе. Как гордой тихоокеанской державе, нам жизненно важно продвигать Индо-Тихоокеанский регион, который является открытым, взаимосвязанным, процветающим, безопасным и жизнестойким, и именно поэтому президент Байден и я, с тех пор как мы вступили в должность, побывали в Индо-Тихоокеанском регионе по три раза каждый".

Списать на глупость американского вице-президента, замешавшего лишенную выхода к океану Монголию в Индо-Тихоокеанский регион, не получится: ее речь в деталях прописали в Госдепе. И все-таки "гордая тихоокеанская держава" не может скрыть презрения к партнеру, откровенно заявляя: "Мы защищаем международные правила и нормы в регионе и по всему миру, которые лежат в основе нашей безопасности и процветания".

Нашей, а не вашей.

После Второй мировой Штаты процветали и без Монголии и "с нетерпением ждать ее в свои объятья" не торопились. Вашингтон признал эту страну только в 1987 году, после развала Союза, зато запрещенное в России агентство USAID с 1991 по 2008 год вкачал в Монголию больше 174 миллионов долларов грантов "на поддержку реформ" среди молодежи. Вашингтон никак не может избавиться от привычки воспитывать чужих детей.

Но что же теперь? Откуда любовь и страсть в темном взгляде Камалы Харрис?

Оттуда, что вот уже 4 года подряд Пекин ужесточает правила экспорта редкоземельных ресурсов, особенно для американских оружейников Lockheed Martin и Raytheon. А месяц назад он распространил экспортный контроль на галлий и германий – ключевые компоненты в производстве микрочипов. Вот Штаты и "заболели" Монголией.

Страна не единственная из поставляющих минералы с ценными элементами на мировой рынок. Есть еще Канада, Демократическая Республика Конго, Южная Африка, Мексика и Аргентина. Вот только их запасы не сравнимы с монгольскими: в ее степях сокрыто почти 17% (31 миллион тонн) всех редкоземельных элементов планеты. Больше только в Китае. И Камала Харрис нежно воркует монгольскому премьеру: "Сегодня я рада объявить, что следующие шаги в нашей совместной работе будут направлены на дальнейшее расширение нашего партнерства. В частности, мы обсудим работу, которую мы будем делать вместе для укрепления нашего сотрудничества в космосе. Мы с вами кратко поговорили о начале следующей эры – и о том, что это означает для вас с точки зрения вашего лидерства и вашего видения будущего. И, конечно, укрепление нашего космического сотрудничества было бы частью этой повестки дня – включая, конечно, использование нашего космического сотрудничества для укрепления экономического процветания и развития наших стран".

Кроме редкоземельной лихорадки, есть и фактор географии – с точки зрения вашингтонского "лидерства в следующей эре" Штатам требуется взять под контроль Россию от Урала до Хингана, используя территорию нашего соседа. 3,5 тысячи километров общей границы, военные спутники и "Соглашение по открытому небу, откроет двери для прямых рейсов между Соединенными Штатами и Монголией" и позволит летать американским самолетам вдоль наших границ.

Думаете, в наши дни старыми байками про западную демократию уже трудно кого-либо удивить? Увы, потомки Темучина рады обмануться: "Монголия наиболее известна как родина Чингисхана, а также великой историей Монгольской империи, зелеными пейзажами и бескрайним голубым небом... И мы очень гордимся тем, что американцы считают нас оазисом демократии. Итак, для нас Соединенные Штаты являются не только нашим стратегическим третьим соседом, но и путеводной полярной звездой на нашем демократическом пути", – отвечал ласковой Камале счастливый Лувсаннамсрайн.

Не стоит забывать, что монгольский премьер прошел обучение в Гарварде: "Монголия только что законодательно закрепила английский язык в качестве иностранного языка в системе среднего образования. Мы уверены, что это важный шаг в поддержку образования для нашего следующего поколения. Эти достижения могут быть закреплены только благодаря партнерству с давними демократическими странами, такими как США. В связи с этим мое правительство и Google подпишут знаковое соглашение о содействии образованию и цифровой трансформации в Монголии на этой неделе".

Эта эйфория была бы понятна, если бы США занимал во внешнеторговом обороте Монголии 73,2 процента. Но это Китай покупает у Монголии 63% угля, 18,25% медного концентрата, цинковую, железную руды и мясные консервы. При этом не Пекин, а Вашингтон и его "инструменты свободного рынка" – МВФ и Всемирный банк – вот уже 15 лет грабят одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота, находящееся в монгольской Гоби.

В 2009 году, раскрыв объятия инвестициям с Запада, государственная компания Эрдэнэс Оюу толгой по соглашению с ТНК Rio Tinto Group получила 34% акций своего собственного месторождения – остальные 66% через целую сеть специально созданных для эксплуатации месторождения фирм, большая часть которых зарегистрирована в "офшорных гаванях" (Нидерланды, Аруба, Виргинские острова), достались ТНК Rio Tinto. Инвестиционное соглашение предусматривало, что треть стоимости освоения месторождения должно оплатить правительство Монголии. Таких средств в бюджете страны с населением в 3,5 миллиона не было, и Улан-Батор взял кредит... у Rio Tinto. В итоге Эрдэнэс Оюу Толгой, не имея доступа к управлению собственными недрами, влетела в долги порядка 2,4 миллиарда долларов и потеряла около 232 миллионов долларов налогов, которые Rio Tinto "забыла" заплатить.

Любопытно, что из публикации документов британского и американского посольств в WikiLeaks еще десятилетней давности было известно, что представители бизнеса Канады, Великобритании, Японии, США, Австралии и Германии через сотрудников американского посольства настойчиво уговаривали монгольское правительство "воздерживаться от активного участия в увеличении горной добычи" в собственной стране. Это легко понять: за ласковыми улыбками официальных лиц США всегда прячется их активная и циничная работа по навязыванию интересов западных торговых, финансовых и промышленных корпораций.

Есть и еще одна сеть, растянутая специально для Улан-Батора. Речь идет о резко возросшей миссионерской активности религиозных институтов стран Запада. На первый взгляд, они не имеют особого влияния в этнокультурном поле современной Монголии. Но за 20 лет здесь построено уже около шестисот (!) протестантских храмов.

Улан-Батор, где проживает почти половина населения страны, – ключевое звено проникновения влияния США по причине сосредоточения в городе едва ли не всей политической жизни страны. Именно здесь конфессиональная группа может набрать критическую массу, наделяющую ее политическим весом.

Католические миссионеры, прибывающие из США и Европы, ловко используют в своей риторике отсылки к деятельности несториан в Монголии 11-13 веков, историю о кереитском Тогоруул Ван Хане, покровителе Чингисхана, который, как предполагается, исповедовал христианство. В действиях всех этих миссий прослеживается согласованность и слаженность. Они не конкурируют и не придерживаются своих обрядов, но рвутся в просветители молодых и нерелигиозных монголов, что означает наличие у всех единой и долгосрочной стратегии пропаганды среди молодежи, дающей пусть и не самый быстрый, но довольно эффективный результат.

Куда приведет "путеводная звезда рыночной экономики и демократических ценностей Монголии", как окрестил США во время визита в Вашингтон премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, сегодня не скажешь, но уже хорошо видна растянутая для нее спутников сеть.

Источник - fondsk.ru
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