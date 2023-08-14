Непроданный урожай: Казахстан теряет миллиарды упущенного дохода от зерна

10:18 16.08.2023 В РК упущенный доход от нереализованного зерна уже составляет примерно 284 млрд тенге, что в два раза превышает размер помощи правительства в виде бюджетного кредита. Почему аграрии Казахстана потеряли денег больше, чем получили в кредит и о чем говорят эксперты, выяснял Zakon.kz.

"Потери" больше помощи

По данным Зернового союза Казахстана, по итогам сезона 2021-22 годов чистые остатки в конечных запасах пшеницы составляли 2,6 млн тонн, из них нерациональными уже считались 1,6 млн тонн. При средней закупочной цене в 140 тыс. тенге за тонну объем нереализованной пшеницы оценивался в 224 млрд тенге. По итогам сезона 2022-23 годов ожидаются чистые остатки в количестве 3,7 млн тонн, из них нерациональными называют 2,7 млн тонн.



С учетом нового урожая озимой и ранней яровой пшеницы, а также импорта пшеницы конечные запасы текущего сезона, переходящие на следующий, могут составить до 6,3 млн тонн.



"Таким образом, по итогам текущего сезона при нерациональных запасах в 2,7 млн тонн и средней закупочной цене в течение сезона 105 тыс. тенге объем нереализованной пшеницы оценивается в 284 млрд тенге, что в денежном выражении в два раза превышает бюджетный кредит в размере 140 млрд тенге, который выделяется фермерам на проведение посевной кампании".

Нурлан Оспанов, президент Зернового союза Казахстана

По словам эксперта, упущенная возможность по продаже всей товарной продукции по рыночной цене, ведет к снижению собственных оборотных средств у отечественных зернопроизводителей, увеличению спроса на заемные, что в конечном итоге, приводит к ослаблению финансовой устойчивости агроформирований.



По мнению директора Ассоциации товаропроизводителей Костанайской области Владимира Дранчука, сегодня в республике нереализованные остатки зерновых прошлого года составляют около 3 млн тонн.



"Это самый большой остаток за последние 10 лет. Но в складах самих хозяйств зерна находится немного. Нерациональный запас – это в основном зерно Продкорпорации, которое хранится на элеваторах".

Владимир Дранчук

Скажется ли на Казахстане исключение РФ из "зерновой сделки"?

Впрочем, казахстанских производителей сейчас волнует другой вопрос, а именно рынки сбыта.



"Россия снова анонсировала рекордный урожай. И если ей разрешат экспортировать свою пшеницу, то, как обещал Путин, страна направит ее в первую очередь в Африку и в другие страны, потому что российское зерно будет туда поступать в ограниченных объемах из-за того, что зерновая сделка прекратилась. В этом случае Казахстан станет отправлять пшеницу на свои традиционной рынки: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. Если же России из-за санкций перекроют или ограничат экспорт, то она со своим дешевым зерном опять займет и рынок Казахстана и наши рынки сбыта. И цена будет падать".

Владимир Дранчук

Сейчас в объединении отслеживают и анализируют ситуацию. Но считают, что надо учитывать, что все-таки Продкорпорация заберет часть зерна по форвардному закупу.



"Но если ситуация сложится так, что сбывать зерно будет некуда, начнется затаривание складов, а мельницы продолжат покупать российское зерно, мы будем обращаться в правительство с просьбой через Продкорпорацию объявить прямой закуп, чтобы аграрии могли реализовать какую-то часть урожая, чтобы они могли рассчитаться хотя бы по текущим обязательствам. Пока критичного ничего нет, кроме цены. Будем отслеживать, как станет складываться ситуация".

Владимир Дранчук

В тоже время один из ведущих зерновых трейдеров Казахстана Амир Бутырханов считает, что исключение РФ из "зерновой сделки" – соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации в Черном море безопасного коридора для сельскохозяйственных грузов, грозит развалом Таможенного союза ЕАЭС.



Трейдер заявил, что РФ установила "льготные режимы" для некоторых своих экспортеров, поэтому в Казахстане усилились опасения демпинга со стороны российских зерновиков. Ухудшение логистики через Черное море из-за боевых действий вынудит их переориентироваться на республики Центральной Азии и Китай.



Не надо создавать проблемы

В свою очередь экономист Сапарбай Жубаев отметил, что в 2023 году по рынку зерна в Казахстане сложилось очень интересное положение: так как сначала Россия запретила экспорт зерна в Казахстан из-за геополитической ситуации, но после разрешила. Сегодня себестоимость российского зерна в 3-4 раза меньше из-за высокой урожайности, поэтому казахстанские мелькомбинаты заинтересованы в импорте российского зерна и стали покупать его, а некоторые трейдеры экспортировать под видом казахстанского.



"Действительно сегодня на складах осталось около 3 млн тонн зерна и этот объем называют упущенным доходом, потому что в нужное время не был организован экспорт, не подавались вагоны и так далее. Конкуренция с российским зерном – это нормальное явление, но в тоже время нам нужно искать варианты по уменьшению его себестоимости и транспортных расходов, необходимо хорошо поставить логистику".

Сапарбай Жубаев

По мнению экономиста, имеющиеся остатки зерна пока не являются большой проблемой, потому что сейчас Казахстан ведет переговоры с Ираном, Афганистаном и Китаем, где очень большой спрос на этот вид товара. И тогда от экспорта зерна, поступит валютная выручка.



"Здесь не надо создавать какие-то проблемы. Я думаю, что нужно увеличивать производство зерна и в России и в Казахстане, а так как мы находимся в едином экономическом союзе, то наши правительства и комиссия ЕАЭС знают об этих вопросах и будут их решать. Думаю, что страны, которые уже привыкли покупать казахстанское зерно и муку, от них не откажутся, потому что наша пшеница имеет самое высокое качество и клейковину", – отметил экономист.



Эксперты признают, что в сложившейся ситуации у сельскохозяйственных предприятий имеются проблемы из-за непроданного урожая. Но Сапарбай Жубаев уверен, что у государства есть возможности, которые при необходимости позволят поддержать сельскохозяйственные предприятия.



Эксперт считает, что финансовая устойчивость агропредприятий может быть чуть меньше, чем в предыдущие годы, но они все равно получат свои доходы.



Когда рынок дисбалансирован

В свою очередь экономист Дармен Садвакасов видит на зерновом рынке более масштабные проблемы. Он считает, что сегодня в стране по зерну отсутствуют необходимые полноценные инструменты регулирования, а Продкорпорация стала, по сути, зерновой корпорацией и там есть вызовы с точки зрения, так называемого "маркетмейкинга", когда можно поддерживать цену с точки зрения внешних рынков по обеспечению максимализации стоимости. Говорит эксперт и о вопросах, связанных с системой хранения и обработки зерна на элеваторах. В целом рынок зерна в стране дисбалансирован, считает экономист



"Когда на полках лежит товар, будь то зерно, запчасти или что-то другое, то понятно, что есть упущенный доход, и неэффективно используемые активы. С точки зрения управления и устойчивости предприятия – это не хорошо. Но зерно – это специфический товар, который предполагает нашу продовольственную безопасность, и в условиях текущих событий, могут быть задержки поставок. Надо идти от локального рынка спроса и предложения, и стоит признать, что в стране есть профицит зерна", – пояснил экономист.



Но если говорить про управленческие решения, то Дармен Садвакасов отметил, что стоит вопрос о бирже, потому что сегодня зерно является глобальным товаром. Но в Казахстане биржа в этом направлении не работает. Вопрос с маркетмейкингом серьезный и экономист предполагает, что здесь потребуется пересмотр роли Продкорпорации и необходимости нахождения в этом секторе СПК, потому что там очень много управленческих вопросов.



Просрочка по кредитам все больше

В тоже время, если посмотреть на данные финансовых институтов, финансирующих предприятия АПК, то уже заметны последствия недополучения дохода, которое привело, в том числе и к росту просроченных кредитов.



По оценкам экспертов, за полгода перед АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) у аграриев значительно увеличилась просрочка по кредитам и довольно большая часть со сроком больше 3 месяцев или одного года.



Уровень просрочки у юридических лиц, бравших кредиты на инвестиционные проекты, составил 40% против 34% в начале года. А доля просроченных платежей сроком от 91 до 365 дней выросла с 5% до 19%. Просрочка по прочим юрлицам составила 37%, хотя в начале года было 33%. Причем у 28% из этого количества просрочки - более чем 90 дней.



Только в АО "КазАгроФинанс" наблюдаются очень большие просрочки по кредитам, достигающим 83%. В сравнении с банковским сектором, где доля просроченных кредитов на 1 июля составила 13%, по остальным институтам просрочка аграриев продолжает оставаться очень высокой.



Таисия Колевид Источник - Zakon.kz

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