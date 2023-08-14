СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?

10:56 16.08.2023 "Мы дошли до ручки, у нас все развалилось"



16 августа 1988 года, ровно 35 лет назад, произошло крушение пассажирского поезда между Москвой и Ленинградом: машинист в три раза превысил разрешенную на аварийном участке скорость, потому что ранее дорожный мастер по каким-то причинам убрал ограничительный знак. На тот момент это была крупнейшая катастрофа на железной дороге Ленинград - Москва, потрясшая советское общество. Техногенные катастрофы и аварии происходили в позднем СССР с пугающей регулярностью. Сталкивались и взрывались поезда, падали самолеты, уходили под воду казавшиеся надежными суда. Причиной практически всегда становился человеческий фактор - халатность исполнителей при безразличии начальников. Но начальники были не готовы это признавать и везде старались свалить вину на воображаемых диверсантов. Как СССР перед распадом накрыла волна катастроф - в материале "Ленты.ру".



***

Было около половины седьмого вечера, когда 15 вагонов пассажирского поезда №159 "Аврора" сошли с рельсов, а из-за кухонной плиты вагона-ресторана возник пожар. Огонь очень быстро перекинулся на другие вагоны, люди паниковали. Уцелевшие пассажиры начали помогать пострадавшим: катастрофа случилась в труднодоступной заболоченной местности, поэтому ждать помощь не приходилось (а до появления МЧС было еще два года).



"Женщины собирали постельное белье, воду и перевязывали раненых, - вспоминала одна из пассажирок злополучного поезда. - Мужчины выламывали окна в поврежденных вагонах, чтобы освободить оставшихся там заложников. Мне запомнилась женщина с сильно порезанным лицом. Она очень переживала за свой внешний вид, рыдала, ходила и просила у всех зеркало. Зеркало ей не давали"



12 вагонов не подлежали восстановлению, их пришлось списать. Некоторые из них оттащили в близлежащий лес и еще много лет они напоминали проезжающим по железной дороге о страшной катастрофе.



Крушение погубило 28 человек. Среди них оказался 71-летний ученый-физик, основоположник кинетики дислокаций Алексей Орлов: профессор торопился на международную конференцию и вез с собой рукопись очередной книги, которую как раз собирался отдать в издательство. Еще троих пострадавших не стало в больнице. Травмы получили 112 пассажиров поезда. В течение 16 часов движение было парализовано.



Главным виновником расследование признало старшего дорожного мастера Николая Гаврилова, который руководил работами по выправке пути перед проходом поезда №159 и грубо нарушил технологию работ. Проще говоря, он по каким-то причинам проигнорировал аварийность полотна на перегоне и снял знак ограничения скорости: там, где допускалось ехать не быстрее 60 километров в час, "Аврора" гнала 152. Железнодорожника отправили в тюрьму, нескольких местных начальников и ревизора по безопасности сняли с должностей.



Движение вниз



Крушение на самом популярном направлении Ленинград - Москва выделялось из общего рода происшествий в истории СССР. Если раньше подобные ЧП старательно замалчивались и в лучшем случае краткую информацию о них умещали в маленькой заметке, спрятанной в толще газеты, то теперь осмелевшие СМИ ничего не скрывали и порой даже сгущали краски. Только что на XIX Всесоюзной конференции КПСС в Москве (28 июня - 1 июля 1988 года) был официально взят курс на гласность. Власть, по крайней мере на словах, стремилась к полной открытости, хотя факт крупной аварии был ей, конечно, чрезвычайно неприятен.



Министр путей сообщения Николай Конарев в своем приказе от 14 сентября 1988-го признал аховую ситуацию на железной дороге: "На скоростной линии Ленинград - Москва допущены серьезные недостатки в организации безаварийной работы, в подборе, расстановке и воспитании кадров, решении острых производственных и социально-бытовых вопросов". Как отмечалось в документе, ремонт пути проводился нерегулярно, к тому же нарушался порядок контроля за состоянием полотна, неудовлетворительно использовались технические средства.



"На дороге слабо ведется работа с людьми по укреплению дисциплины и повышению ответственности работников за выполнение своих обязанностей", - констатировал министр по поводу крушения "Авроры".



Катастрофы и аварии в то время шли непрерывной чередой, а железная дорога стала как бы наглядной демонстрацией происходящего в стране: не проходило и года без нескольких серьезных железнодорожных аварий



Председатель Общества любителей железных дорог Алексей Вульфов признавал в своей "Истории железных дорог Российской империи", что в 1980-е в СССР этот транспорт не справлялся с заданными объемами перевозок. Из-за чрезмерной загрузки дорог грузовыми составами происходили частые опоздания поездов, иногда более чем на сутки. Под административным нажимом сверху, несмотря на сопротивление рядовых железнодорожников, делались попытки внедрения длинносоставных поездов, сдвоенных поездов и так далее, но это не приносило положительных результатов из-за того, что длина и путевое развитие станций не позволяли быстро обрабатывать такие составы.



По формулировке Вульфова, ситуация на железных дорогах СССР в 1980-е годы была вопиющей. Финансирование железнодорожной отрасли резко сократилось еще в конце 1960-х, что не могло не вызвать приостановку ее развития. Имелись трудности и другого рода. Например, локомотивы обслуживали сменные бригады, что при традиционно недоразвитой базе их профилактики и ремонта приводило к порче локомотивов.



Уже в 1985 году руководство МПС информировало правительство о полном исчерпании перевозочных возможностей главных направлений железных дорог страны: улучшить ситуацию на существующем фонде было нельзя. Строительство железных дорог в СССР с середины 1960-х годов значительно сократилось, средняя протяженность вводившихся линий с 1960 по 1990 год не превышала 800 километров в год, что значительно меньше даже показателей дореволюционной России.



"Основным негативным явлением в 1960-1990 годах стало резкое снижение престижности профессии железнодорожника на фоне других отраслей транспорта, - писал Вульфов. - Появились конкурентные сферы - авиация, корабли, космонавтика. В 1989 году 25 процентов работников локомотивного хозяйства сети дорог не имели нормального жилья, не говоря о путейцах, многие из которых продолжали жить в вагонах при путевых машинных станциях"



Конарев возглавил МПС 29 ноября 1982 года, а ушел в отставку 8 мая 1991-го - якобы из-за несогласия с перестройкой. При нем в СССР произошло более 40 крупных и губительных железнодорожных катастроф. Так, в 1986 году на станции Судженка в Кемеровской области грузовой состав столкнулся с почтово-багажным, а в Кировоградской области Украины произошло крушение двух пассажирских поездов.



В ночь на 7 августа 1987 года беда пришла на станцию Каменская в Ростовской области: грузовой состав потерял управление из-за отказа тормозов и на полном ходу врезался в пассажирский поезд. И вновь ошибки железнодорожников привели к потерям (106 человек). Халатность наложилась на халатность - сначала машинист товарняка при отправлении со станции Лихая чисто формально проверил тормоза, которые перекрыл неизвестный между пятым и шестым вагонами, а затем так же отнеслись к делу его коллеги. Как следствие, неисправность обнаружилась слишком поздно, когда поезд на затяжном спуске разогнался до 140 километров в час.



И вновь была проблема в подборе кадров. Машинист товарного поезда недавно вернулся с армейской службы в Афганистане, был молод и не имел должной квалификации.



В этой катастрофе не спаслась актриса Татьяна Ливанова, супруга известного актера Игоря Ливанова. Вместе с ней была их дочь. Как и другие пассажиры поезда, в момент столкновения они спали.



Под знаком Чернобыля



По воспоминаниям социального психолога и политолога Алексея Рощина, вторая половина 1980-х прошла в СССР под знаком аварии на Чернобыльской АЭС.



"Это был главный символический фейл, провал системы, который оказал очень сильное угнетающее воздействие на психологию советских людей, - сказал он "Ленте.ру". - Раз допускаются аварии такого масштаба, значит, что-то прогнило в датском королевстве, размышляли они. У страны было ощущение, что до этого ничего не происходило, жили как у Христа за пазухой. Как и любой звук на фоне полной тишины, Чернобыль напугал особенно сильно"



Рощин добавил, что решающее значение в переосмыслении обществом многих вопросов имело смягчение цензуры - газеты начали освещать не только трудовые будни воронежских доярок и ивановских ткачих. Именно Чернобыль, на взгляд Рощина, стал в этом отношении отправной точкой.



"То же самое касается утверждений о том, что с началом перестройки резко вырос уровень преступности, появились серийные маньяки, - заметил психолог. - До сих пор ведь судачат: вот, мол, до чего Горбачев довел страну. Да просто писать об этом стали! А до этого все наглухо замалчивалось. Отсюда и ощущение, что аварии пошли одна за другой, самолеты начали падать, атомные станции - взрываться, пароходы - тонуть".



Рощин не согласен с суждениями о том, что проблемы в СССР начались резко и в один момент. Скорее, они существовали всегда, но не подсвечивались, убежден он. Впрочем, на эти события могло влиять и то, что у людей просто опускались руки от происходящего в стране.



"Люди не были заинтересованы в своей работе и очень часто делали ее тяп-ляп, - резюмировал Рощин. - Они все больше понимали, что собой представляет советская благостная действительность, и просто впадали в ступор, опускали руки. Чувствовалось: мы дошли до ручки, у нас все развалилось. Это вело к росту числа катастроф"



"Цепь организованных катастроф для разрушения великой империи"



В июне 1988 года - страшная трагедия в Арзамасе Горьковской (теперь Нижегородской области): взорвался поезд, перевозивший гексоген для шахт в Казахстане. Рвануло так, что 44 частных дома оказались полностью уничтожены и еще 107 - сильно повреждены. От дореволюционного здания вокзала остались только куски стен. Более 70 процентов зданий в Арзамасе лишились стекол. Колоссальные имущественные потери.



Еще страшнее были людские - 91 человек, из них 17 детей. Все были в смятении, представители местных властей не самого низкого уровня считали, что произошел теракт, якобы нацеленный на причинение максимального ущерба городу. Впоследствии об этом заявлял и тогдашний председатель горисполкома Иван Скляров, сравнивший трагедию с Чернобылем (на его взгляд, взрыв в Арзамасе был одним из звеньев цепи "организованных катастроф для разрушения великой империи"), и второй секретарь Горьковского обкома КПСС, в первой половине 2000-х губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев. Он убежден, что взрыв стал результатом диверсии.



"Прекрасно помню, любая катастрофа 1988-1989 годов воспринималась в духе: они уже ничего не могут, чушь про коммунизм уже не работает, и надо все менять, - сказал психолог Рощин. - Как раз в 1990-м вышел знаменитый фильм [режиссера Станислава] Говорухина с говорящим названием "Так жить нельзя"".



Вместе с тем он не видит веских оснований считать трагедии в позднем СССР происками недоброжелателей с Запада. В качестве подтверждения своих слов политолог напоминает о призыве президента США Джорджа Буша-старшего сохранить Советский Союз во время визита в Киев в начале августа 1991 года. По мнению Рощина, советских людей приучали видеть во всех проблемах страны "руку Запада".



"Давайте представим человека, которому в конце 1980-х было около 40 лет, - развивает свою мысль собеседник "Ленты.ру". - Эти люди выросли и всю жизнь прожили в стране, где вообще ничего не освещалось. Исключение, пожалуй, авиакатастрофа с футболистами "Пахтакора" (11 августа 1979 года - прим. "Ленты.ру"). Размышляли примерно так: в газетах не написали, значит, не было. Естественно, субъективно это воспринимается, будто вмешалась некая злая сила, инопланетяне или сотрудники западных разведок. Вторая версия вполне ложилась в канву, эти 40-летние и так знали, что все плохие поступки совершают агенты ЦРУ либо "Моссада""



Ровно через год после Арзамаса, в ночь с 3 на 4 июня 1989-го, на перегоне Аша - Улу-Теляк в Башкирии произошла катастрофа, которая и по сей день остается крупнейшей в отечественной истории. Ей предшествовала череда пугающих совпадений. В момент, когда два проходивших в противоположных направлениях поезда (Новосибирск - Адлер и Адлер - Новосибирск) поравнялись друг с другом, случился мощнейший взрыв газового облака, которое образовалось в низине в результате аварии на расположенном неподалеку газопроводе.



Из поездки не вернулись 575 человек, в том числе 181 ребенок. Более 600 курортников получили ранения, ожоги, остались инвалидами



Потом выяснилось, что примерно за три часа до трагедии приборы показывали падение давления в трубопроводе. Однако дежурный персонал предпочел не заниматься поисками утечки газа, а лишь увеличил его подачу. О сильной загазованности в районе железной дороги несколько раз предупреждали машинисты проходящих составов. Но и к этим сигналам почему-то не прислушались.



22 декабря 1990 года на станции Ельниково в Белгородской области умудрились столкнуться целых три поезда - грузовой и два пассажирских. И вновь в дело вмешался пресловутый человеческий фактор: дежурный небрежно исполнил свои обязанности при переводе стрелки. Лишь по счастливой случайности выжили почти все - кроме 11 человек. Движение на линии Москва - Крым встало на полтора суток.



"Накопилась масса противоречий, а денег в стране стало меньше, очень сильно забивали на ремонт всего, - подытожил Рощин. - Этот шлейф тянется до сих пор. Как говорят экономисты, народное хозяйство у нас было и остается очень сильно недокапитализированным. Не хватает капитала, чтобы все нормально обслуживать. Да, все делали с колоссальным запасом срока годности. Но и он имеет свойство заканчиваться".



"Кровавый совок засадил невиновных, давайте мы их освободим!"



В июле 1985 года над Учкудуком в Узбекистане произошла крупнейшая катастрофа в истории советской авиации - упал Ту-154 с двумя сотнями людей на борту.



Катастрофы происходили не только на суше и в небе, но и на воде. Вечером 5 июня 1983 года круизный теплоход "Александр Суворов", следовавший рейсом из Ростова-на-Дону в Москву, по необъяснимым причинам пошел в несудоходный пролет моста через Волгу в Ульяновске: верхнюю палубу срезало словно ножом. В момент столкновения по мосту шел товарный состав. Его вагоны сошли с рельсов, содержимое посыпалось на теплоход. Эта трагедия тоже привела к большим потерям - многие пассажиры собрались на верхней палубе для просмотра фильма в судовом кинотеатре. Кто-то получил страшные увечья, другие пытались доплыть до берега, но не смогли.



В апреле 1989 года в Норвежском море затонула лучшая советская подлодка "Комсомолец". А поздно вечером 31 августа 1986 года в Цемесской бухте недалеко от Новороссийска сухогруз "Петр Васев" врезался в гигантский пассажирский пароход "Адмирал Нахимов", который забрал пассажиров и готовился к отплытию. Это унесло жизни трети пассажиров, находившихся на его борту, - 423-х из 1243, включая членов команды. Эта катастрофа стала крупнейшей на Черном море в мирное время.



И самое печальное, что ее можно было избежать. По мнению исследователя катастроф "Титаника" и "Адмирала Нахимова" Евгения Несмеянова, в Цемесской бухте произошло наложение международных правил предотвращения столкновения судов с локальными правилами, и они противоречили друг другу.



""Нахимов" должен был уступить дорогу "Васеву", но они договорились между собой об обратном, - отметил эксперт в разговоре с "Лентой.ру". - Плюс "Нахимовым" руководили с береговой регулировки движения судов. Это лоцманская проводка, которая осуществляется по радио и имеет рекомендательный характер. Все три участника ситуации приняли решение нарушить международные правила. То есть по устной договоренности решили, что "Васев" уступит "Нахимову". Международные правила имеют оговорку: их можно нарушать, если это ведет к безопасности плавания. Но улучшило ли это ситуацию?"



В итоге "Васев" дорогу все-таки не уступил. Почему-то решил проскочить и только в последний момент стал уменьшать скорость. Но все это уже было бесполезно - сухогруз продолжил движение по инерции и на скорости 5,4 узла (10 километров в час) врезался в правый борт "Нахимова". В очередной раз в отечественной истории катастрофическое ЧП пришлось на август.



"В принципе расхождение судов - простейшая ситуация, - подчеркнул Несмеянов. - Чтобы произошло такое столкновение, нужно было реально приложить усилия, сильно постараться, чтобы они нашли друг друга. У "Васева" были полные трюмы канадского ячменя. Высказывались предположения, что сухогрузу требовалось встать на разгрузку до полуночи 31 августа. Капитан [Виктор Ткаченко] решил, что удастся проскочить. Есть свидетельства, что он любил такие рискованные маневры, красивые расхождения на минимальных расстояниях. Это характерно для многих капитанов. На судне капитан - царь и бог, наделен абсолютной полнотой власти. Если человек не готов к этому, может произойти психологический надлом"



Поведение Ткаченко так и осталось загадкой. Никто не смог объяснить, почему капитан передоверился системе радиолокационной прокладки курса и пренебрег визуальным наблюдением. Сам он говорил, что на него нашло затмение.



В ходе расследования предъявлялись претензии и к капитану "Нахимова" Вадиму Маркову, который покинул мостик и отдал управление второму помощнику. По словам исследователя морских катастроф Несмеянова, по всем правилам капитан должен находиться там во время прохождения опасных участков и все контролировать. Марков же удалился в каюту читать книгу Стивена Кинга. По мнению эксперта, оставшийся за главного второй помощник оказался пассивным человеком с психологическими комплексами.



Расследование было довольно жестким. Руководитель правительственной комиссии, в то время первый заместитель председателя Совета министров СССР и член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев (он же занимался и катастрофой "Суворова") на эмоциях даже якобы обещал, что одного из капитанов обязательно приговорят к высшей мере. В 1987 году им дали по 15 лет, но уже в 1992-м амнистировали и освободили (Маркова - на Украине, Ткаченко - в России).



"С моей точки зрения, приговор [капитанам] совершенно справедливый, - заключил Несмеянов. - То, что их амнистировали и освободили, на мой взгляд, сугубо политическое решение. 1992 год, шла кампания по их обелению. Чисто конъюнктурное решение: "Кровавый совок засадил невиновных, давайте мы их освободим!""



По мнению психолога Рощина, на общественное восприятие череды происшествий влияли особенности власти в СССР, где КПСС и правительство отвечали за все сферы без исключения. Система не предусматривала частников, все принадлежало партии, она же и отвечала за все происходящее.



"Оказала ли цепочка катастроф и аварий влияние на распад СССР? Она создала соответствующий эмоциональный фон, - считает он. - Всколыхнулись обыватели. Кто виноват во взрыве котельной? Советская власть! "Нахимов" утонул? Виноваты КПСС и лично Горбачев. То есть чего бы плохого ни случилось, это косяк коммунистов"



Дмитрий Окунев Источник - Lenta.ru

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