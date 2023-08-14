Прокуратура Ирана возбудила уголовные дела против бывшего президента страны Хасана Роухани. Обвинен в "мошенничестве на финрынке"

11:19 16.08.2023

Специальная прокуратура Ирана по делам духовенства возбудила несколько дел в отношении бывшего президента страны Хасана Роухани. Его обвиняют в мошенничестве на финансовых рынках, сообщает 15 августа новостное агентство IRNA.



Как уточнил официальный представитель Судебной власти исламской республики Масуд Сетайеши, Роухани должен будет ответить на ряд вопросов перед судом.



"Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов",- сказал господин Сетайеши.



Представитель иранской Судебной власти отметил, что дела возбуждены в связи с валютными махинациями, которые, как утверждается, совершал Роухани, а также из-за его вмешательства в работу фондового рынка Ирана.

Роухани занимал должность президента Ирана с августа 2013 года по август 2021 года. На посту главы государства он пробыл два срока. Против бывшего главы исламской республики ранее уже выдвигались обвинения. В августе 2021 года депутаты Междлиса (парламента) пытались инициировать расследование из-за ухудшения экономической ситуации в период его президентства.