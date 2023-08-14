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Не ждали: ситуация в китайской экономике ухудшилась вопреки прогнозам
11:41 16.08.2023

Статистическое бюро КНР обнародовало новые данные

Софья Смирнова

Самые осторожные прогнозы по динамике развития китайской экономики подтвердились в худшую сторону. По данным Статистического бюро КНР, в июле 2023 года промышленность выросла всего на 3,7% относительно того же периода 2022 года. По прогнозам значение должно было превысить 4,4%. Розничная торговля показала рост на 2,5% (прогноз - 3,2%). Автомобильная отрасль вообще сократилась на 1,5%, хотя еще в июне наблюдался рост (1,1%). Продажи одежды снизились до 2,3% в июле относительно 6,9% в июне, средств связи - до 3% по сравнению с июньскими 6,6%, стройматериалов реализовали меньше: −11,2% в июле против −6,8% в июне. А, например, инвестиции выросли всего на 3,4%, хотя прогнозировалось 3,8%. Примечательно, что китайская валюта упала на 0,3%, до 7,25 юаня за доллар. Каковы причины происходящего и как это может сказаться на российской экономике, разбирались "Известия".

По своему сценарию

Китай начиная с 1978 года развивает свою собственную модель устойчивого экономического роста, а далее и эндогенного развития в условиях глобализации, напоминает доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Нинель Сенюк.

- В результате уже в первой декаде XXI века в КНР в нескольких версиях была отработана эмпирическая пятифакторная модель институционально-управляемого экономического развития на фоне преимущественно четырехфакторных западных. Этим прежде всего объяснялись опережающие темпы развития китайской экономики, а также ее инвестиционной экспансии, ставшей особенно заметной в годы глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 годов и в последующий период. Этот период резко интенсифицировал процессы глобализации внутренней китайской экономики, параллельно обострив вопрос заинтересованности КНР в соответствующем переобустройстве глобальной (и прежде всего евразийской) инфраструктуры.

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По словам эксперта, такого рода "новая глобализация" нарушала пределы эластичности факторов глобального равновесия, до поры компенсируемого доминирующим участием Запада в создании высокотехнологичной добавленной стоимости.

- Вместе с тем к середине прошлого десятилетия китайская экономика стала демонстрировать признаки вхождения в фазу зрелости, а также явно обозначились признаки насыщения глобального рыночного потребительского спроса. Все это объективно обостряло конкуренцию на внешних рынках, в то же время требуя дальнейших институциональных инноваций на фундаментальном уровне китайской экономической модели. Ситуация усугубилась в связи с избранием президентом США Дональда Трампа, который в ответ на экономическую экспансию КНР инициировал в 2017–2018 годах начало американо-китайской торгово-тарифной войны, поддержанной в дальнейшем большинством развитых экономик. В совокупности с пандемией COVID-19 и глобальным локдауном это способствовало развитию попятных процессов деглобализации и дивестинга, потребовавших дополнительных заметных расходов (порядка 2% ВВП) на сокращение производственно-технологических цепочек и переконфигурирование GVC.

Закрытие под флагом "нулевой терпимости" к пандемии в условиях нарастания геополитической напряженности повлекло за собой перевод китайской экономики на новую модель "двойной циркуляции", где ведущим приоритетом становится контур внутреннего развития, а внешний контур - поддерживающим:

- Однако кризис на рынке строительства и недвижимости стал первым признаком насыщения факторов роста и этой модели, что и является фундаментальной причиной, детерминирующей ниспадающий тренд китайской экономической динамики, - продолжает собеседница издания. - В начале февраля ведущие инвестиционные банки, включая Barclays и UBS, были оптимистичны по поводу укрепления юаня в 2023 году. Они связывали это с восстановлением экономики после снятия антиковидных ограничений, ростом инвестиций и увеличением чистого экспорта. Однако, несмотря на их прогнозы о курсе 6,6–7 юаней за доллар к концу II квартала, реальный курс превзошел 7,2 юаня за доллар. Это может быть связано с медленной инвестиционной динамикой и слабостью глобальных рынков, что влияет на экспорт Китая.

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Обстановка не способствует

Очевидно, что мировая экономика входит в очередной кризис, комментирует доцент кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга.

- Отчасти это можно объяснить последствиями ковидного периода, который в КНР сопровождался жесткими карантинными мерами. Китайское руководство и деловые круги надеялись на бурный рост внутреннего спроса (что спасло Китай в 2008 году), но на данный момент подобного не происходит. Напротив, в сфере продажи автомобилей и средств связи в июле произошло падение в 1,5% и 3% соответственно. Что касается обвала спроса на стройматериалы (11%), здесь, вероятно, сыграла свою роль китайская практика строительства недвижимости "на будущее", особенно в северных регионах, совершенно нерентабельная в условиях падения рынка. Естественно, не идет речи об угрозе обрушения экономики КНР, особенно на фоне достаточно стабильного положения юаня - что, в свою очередь, отчасти связано с отказом от доллара в ряде международных сделок.

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С точки зрения собеседника "Известий", другая причина замедления - сложности в международной обстановке:

- Санкционное давление на Российскую Федерацию, Белоруссию, Иран и другие страны расшатывает мировой рынок. Среди звеньев этой цепи - взрыв газопровода "Северный поток", усложнивший оборот энергоносителей в Евросоюзе. Напряженность вокруг Тайваня не спадает, что доказывает факт военных учений России и Китая в районе Алеутских островов в начале августа, когда 11 кораблей РФ и КНР фактически встретились с четырьмя эсминцами США.

Одно из возможных последствий кризиса - увеличение усилий Пекина к объединению страны.

- В начале 2024 года на острове будут выборы президента: очевидно, КНР будет надеяться на приход к власти Гоминьдана с последующей "гонконгизацией" Тайваня (т. е. включения в свой состав на правах широкой автономии). Если же данный сценарий не реализуется, то на фоне падения экономики и ухудшения отношений с НАТО руководство компартии может принять решение о силовом объединении страны. С точки зрения имиджа "окончание гражданской войны" (а существование де-факто независимого Тайваня есть прямое следствие войны КПК и Гоминьдана, длившейся до 1949 года) может в глазах китайцев компенсировать экономические неудачи, - заключает эксперт.

Ввиду активной помощи НАТО Украине альянс вряд ли сможет в должной мере поддержать своих островных сателлитов, тем более что официально и США, и все страны ЕС признают принцип "одного Китая", подчеркивает Даниил Шульга.

Дефляция как тормоз

В последние месяцы китайская экономика терпит трудности, считает управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

- Среди причин выделим рост долговой нагрузки и закредитованности. Но эти трудности носят временный характер, поэтому и не такие серьезные, как считают некоторые эксперты.

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Сейчас глобальная экономика в целом находится в напряжении.

- Ситуация влияет на отдельные страны, в которых даже нет очевидных предпосылок к рецессии, - продолжает она. - В июне инфляция в КНР зафиксирована на нулевой отметке, а по итогам июля составила −0,3%, то есть переросла в дефляцию. Это явление говорит об общем снижении продаж и покупательной способности. Главным образом, стран-партнеров и уже через них - населения.

На отношениях между КНР и РФ такое положение вещей скажется в меньшей степени.

- Сыграет роль относительная изолированность российской экономики от мировой, а значит, и подверженность ее пертурбациям также будет ниже. Также важен и фактор сезонности: уже осенью ожидаем восстановления потребительского спроса внутри Китая и его партнеров, - резюмирует Екатерина Косарева.

На подъеме

Вся мировая экономика претерпевает сильную перестройку, что не может не отражаться на крупнейшем мировом экспортере - Китае, утверждает эксперт ИК "ИВА Партнерс" Артем Клюкин:

- На фоне подорожания сырья и развивающейся рецессии в ряде европейских экономик сократила свое потребление Европа - а это даже более крупный торговый партнер для Китая, чем США. Сказываются и торговые барьеры, которые ставят китайскому экспорту США, а также ограничения на поставку в КНР ряда товаров, особенно микрочипов.

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Среди причин эксперт выделяет и внутренние китайские проблемы, в частности закредитованность ряда крупных девелоперов и долги регионов:

- Китаю для поддержания экономической активности требуется наращивать внутреннее потребление, но это процесс небыстрый. В то же время товарооборот между Россией и КНР продолжает пока расти, хотя со временем и на нем спад экономической активности в Китае может проявиться.

Тем не менее не стоит забывать, что темпы роста китайской экономики остаются высокими.

- Плюс 3,7% - отличный показатель для любой страны, даже без учета того, что китайская экономика уже реально крупнейшая в мире, - подытоживает Артем Клюкин.

До рецессии далеко

Экономика Китая продолжает замедляться, полагает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

- Промышленное производство выросло на 3,7% по сравнению с прошлым годом, ниже ожидаемых 4,4%. Розничные продажи увеличились на 2,5%, но не соответствовали прогнозам роста на 4,5%, указывая на снижение внутреннего спроса.

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Каковы перспективы развития экономических отношений

По мнению эксперта, несмотря на риски снижения темпов роста, вероятность рецессии остается низкой:

- Снижение ключевых процентных ставок в Китае второй раз за три месяца направлено на медленное экономическое восстановление. Несмотря на это, наблюдается нестабильность в различных секторах, таких как строительство и инвестиции, оказывающая давление на экономический рост. Снижение ставок, стимулирующие меры и поддержка частного сектора могут повлиять на курс китайской валюты. Курс юаня может продолжить снижение из-за нестабильной экономической ситуации.

Слабый экономический тренд в Китае может оказать воздействие на Россию, приводя к потенциальному снижению экспорта и давлению на цены на сырье, учитывая, что Китай является важным потребителем российских товаров:

- Китайская экономика находится в нисходящем тренде, и решения властей, включая снижение ставок и стимулирующие меры, могут ограниченно поддержать ситуацию. Воздействие на российскую экономику зависит от динамики китайского спроса на товары и сырье, - заключает Ярослав Кабаков.

Источник - Известия
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