А судьи кто: зачем в Казахстане судей хотят сделать примирителями алгоритм правосудия

12:53 16.08.2023 В РК пробуют новый алгоритм правосудия: до того, как зарегистрировать иск, судья предлагает истцу разрешить спор мирным путем, пишет Zakon.kz. Суды мотивируют тем, что приходится разрешать слишком много дел и надо снизить нагрузку. Адвокаты возражают: это лишь умножит досудебную волокиту.

Предлагаемый к внедрению новый порядок так и называется – Алгоритм. Его суть такова: с целью снижения поступающих в суды исков по гражданским делам фактически устанавливается дополнительный фильтр. Даже если исковое заявление соответствует всем требованиям и не подлежит возвращению по причинам, изложенным в статье 152 Гражданского процессуального кодекса, судья все равно временно откладывает поступивший иск на три дня.



За это время он предлагает истцу помириться с ответчиком, и, если это удается, передает иск медиатору для мирного разрешения. Если же согласие не достигнуто, судья-примиритель либо принимает его в производство, либо возвращает – те, что не соответствуют нормам ГПК. Любопытно, что алгоритм предусматривает попытку примирения даже по тем искам, которые суд в любом случае бы не принял. Это не случайно и скажем, забегая вперед, стало еще одним пунктом возражений адвокатов.



Один такой пилотный проект уже состоялся – в Астане. И вот теперь опыт предложено повторить в южной столице. По этому случаю в Алматинском городском суде состоялась встреча представителей госорганов, в том числе судей, с адвокатским и вообще юридическим сообществом. С обсуждением, а со стороны практикующих юристов, так уж вышло – с осуждением инициативы.



На вопрос "а судьи кто" отвечают – примирители

С аргументов адвокатов и юридических консультантов (разница между ними в РК, по сути, в том, что вторые не могут представлять интересы подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и т.д. по этапам в уголовном процессе – статья 66 Уголовно-процессуального кодекса) и начнем.



Такого статуса, как судья-примиритель, в действующем законодательстве нет. Следовательно, работу по предварительному примирению сторон будут проводить просто судьи. Вместо того, чтобы судить. При этом сомнительно, удастся ли им убедить истцов забрать заявление. (Скорее всего, вряд ли: люди ведь не по сиюминутной прихоти решились на тяжбу.) То есть нагрузка на судей не уменьшится, а наоборот, вырастет. А значит, поставленной задачи Алгоритм не решит. Впрочем, к самой постановке задачи тоже имеются претензии.

В процессе примирения судья, согласно Алгоритму, связывается со сторонами и объясняет им разного рода нюансы. Например, по каким конкретно причинам будет возвращен несоответствующий ГПК иск. Или выявляет ответчиков по однородным делам и рекомендует истцам о целесообразности объединения их исков в один. По мнению практикующих юристов, такая сообщенная той или иной стороне информация нарушает декларируемый законом принцип состязательности и равноправия сторон (статья 15 ГПК).

Очевидно и то, что инициатива нарушает существующую конструкцию гражданского процесса, его стадийность, например, закрепленную в законодательстве, в ГПК в частности. И прежде чем применять предлагаемый Алгоритм, его прежде надо включить в Гражданский процессуальный кодекс (норма, закрепленная, собственно, в пункте 1 статьи 1 ГПК). А этого не сделано.

Есть еще вопросы. Но главная претензия к алгоритму – и это общее мнение адвокатов – увеличивается досудебная волокита. Причем за счет действий именно судьи (пусть он и зовется в Алгоритме примирителем или переговорщиком). Тогда как главная миссия судьи – судить. Мирить должен медиатор.



"Сейчас есть такая тенденция – я считаю, не совсем правильная – что суды должны всех мирить. Но есть круг вопросов, которые вообще не подлежат медиации. Да, есть процессы, где возможно примирение. Раньше, например, предлагали супругам подождать, подумать при разводе. Да, наверное, здесь есть о чем подумать. Но есть категории дел, где примирение неуместно: признание сделки недействительной, признание акта ввода в эксплуатацию недействительным… Какое здесь может быть примирение?", – комментирует Руслан Джусангалиев, представитель Палаты юридических консультантов "Статус".

Кроме того, в законодательстве уже предусмотрены досудебные процедуры при возникновении споров. Например, когда речь идет о защите прав потребителей (чему посвящены, в частности, глава 6-1 соответствующего Закона РК и пункт 6 статьи 10 Гражданского кодекса). По сути, это тоже возможность примирения для сторон. Вот в этих рамках и следует действовать, полагают юристы. Это важно еще и потому, что, как говорится, время – деньги. Процесс примирения, если одна из сторон твердо решила судиться, только забирает лишнее время, которое на самом деле не лишнее.



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"Есть установленные законом сроки для принятия либо возвращения иска – в течение 5 рабочих дней после регистрации. После того, как иск принят в производство, я могу его отслеживать, что важно – я ведь рассчитываю время. А сейчас появляется судья-примиритель, который еще до принятия или отклонения иска звонит мне и предлагает его забрать. То есть он иск еще не зарегистрировал, а значит, наверняка и не изучил, а следовательно, и не знает, есть ли в деле основания к примирению – и тем не менее пытается это сделать. А время затягивается, вопрос не решается".

Руслан Джусангалиев

Почему судей не хватает, хотя работа престижная

Конечно, понятны и мотивы судей, предлагающих апробировать Алгоритм. Они говорят о том, что это правильно и справедливо – еще больше, чем даже сейчас, использовать возможности досудебного примирения, что это ни много ни мало рекомендация Верховного суда – запустить данный проект, чтобы присмотреться к этим возможностям и внедрить подобные юридические технологии.



Есть, однако, мнение, что главная причина – нагрузка на судей, которые не справляются с валом исков. Казалось бы, очевидное решение проблемы – увеличение штата судей.



"Нагрузка на судей действительно колоссальная, но почему? В обществе вырос объем имущественной массы, а значит, и количество споров, исков связанных с правом собственности. Раньше не было в таком масштабе купли-продажи, например, квартир, потому что и квартир не было в частной собственности. Сейчас появились какого рода споры: признать сделку недействительной, выделить долю. Опять же не было в таком объеме наследования… То есть с ростом правовой культуры и имущественной массы количество исков умножилось объективно и многократно. Но вместо того, чтобы расширять штаты судов, предлагается искусственно снизить нагрузку на судей".

Руслан Джусангалиев

Почему выбран именно такой путь? Говорят, хорошие юристы в судьи не хотят идти: высок административный пресс, а заработная плата, напротив, невысока. Квалифицированный адвокат или юридический консультант зарабатывает куда больше. (Речь, разумеется, о легальных доходах: коррупционные моменты, что называется, предполагают риски.) И кроме того, свободен от иерархического давления.



В результате – естественная текучка. Одни юристы, набравшись опыта в судах, уходят в адвокатуру. Есть и другие судьи, понабравшие взяток, – тех "уходят" по отрицательным мотивам. В общем, имеется своя специфика, тонкие моменты. И несмотря на то, что работа вроде бы престижная, судей не хватает, да и та "молодежь", что заменяет освободившиеся вакансии, потребности общества, "спрос на суд" не удовлетворяет.



Проблема, то есть, системная и такими компромиссными методами, как "судьи-примирители", ее не решить.



Пока же по итогам обсуждения Алгоритма было предложено сформулировать письменные предложения. В частности, интересующиеся могут ознакомиться более подробно с позицией Руслана Джусангалиева, если пройдут по этой ссылке. Судя по тому, что говорили на встрече представители юридического сообщества, и по поддержке в соцсетях, высказанные тезисы можно считать в определенной степени консолидированным мнением.



Андрей Губенко Источник - Zakon.kz

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