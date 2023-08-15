Близ Туркменбаши произошло землетрясение: магнитуда 5,2 - это тревожно!

14:13 16.08.2023

В Туркменистане рано утром 16 августа произошло землетрясение, толчки ощущали жители Туркменбаши. По данным сайта Volcano Discovery, магнитуда землетрясения составила 5,2.



Данные толчки обозначены на сайте как крупнейшее сейсмическое событие на Земле за последние сутки. Эпицентр был расположен в 31 километре от Туркменбаши на глубине 44,8 километра. Толчки произошли в 6:37 по местному времени.



По оценкам Volcano Discovery, землетрясение не должно было причинить больших разрушений, но могло ощущаться многими людьми как легкая вибрация. Это подтверждают источники turkmen.news.



"Трясло горизонтально и ритмично, как маятник, - сообщил источник. - Встать с постели было страшно. К счастью, море все сглаживает".



Туркменистан расположен в сейсмически опасной зоне, землетрясения происходят здесь регулярно. В 1948 году Ашхабад был полностью разрушен землетрясением магнитудой 7,3. Поэтому многие граждане беспокоятся из-за нарушения норм сейсмоустойчивости, допускаемых в строительстве после обретения независимости. Особенно острой эта тема стала после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года.