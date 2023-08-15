Засветившиеся в криминале олигархи Шадиевы срочно переименовали свой "Узагроэкспортбанк" в AVO Bank

14:53 16.08.2023

"Узагроэкспортбанк" меняет название на AVO Bank

Акционеры "Узагроэкспортбанка" проголосовали за изменение названия банка на AVO Bank (сокращение от слова "havo" - "воздух"), который теперь входит в группу компаний AVO, учрежденную Олимжоном Шадиевым.



Акционеры "Узагроэкспортбанка" одобрили изменение названия банка и проведения ребрендинга. Это следует из решения банка по итогам собрания акционеров 10 августа.



Название кредитного учреждения меняется на AVO Bank. Кроме того, предельный размер объявленных акций банка увеличивается до 200 млрд простых акций стоимостью 20 сумов каждая.



Банк входит в состав группы компаний AVO вместе с IT-компанией AVO Services and Technology. Название AVO - сокращение от слова "havo", что на узбекском языке означает "воздух". "Как воздух - невесомый, вездесущий, чистый, так и предоставляемые нами финансовые услуги доступны, понятны и легки в повседневном использовании", - говорится в сообщении компании.



В сообщении отмечается, что компания создает "лидирующий розничный банк в Узбекистане".



"Обладая передовыми технологиями, банковской лицензией и большим опытом создания успешных банковских и FinTech-проектов по всему миру (Индия, Сингапур, Мексика, Индонезия, Узбекистан и др.), нам удалось реализовать для клиентов современный и уникальный для рынка страны пользовательский опыт „assisted self-service", включающий в себя не только мобильное приложение банка, обеспечивающее полное самообслуживание, но и эффективную службу клиентского сервиса, поддерживающего обучение клиентов на пути к полной цифровизации опыта использования финансовых услуг", - заявили в компании.



Приватизация "Узагроэкспортбанка"

Акционерный коммерческий "Узагроэкспортбанк" был создан постановлением президента Узбекистана от 24 января 2017 года. Целями создания банка были заявлены создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, финансовая поддержка организаций-экспортеров и развитие потенциала экспорта плодоовощной продукции.



В мае 2021 года банк был выставлен на продажу. В феврале 2022 года "Узагроэкспортбанк" был куплен российским "Совкомбанком" за 4 млн долларов, но из-за санкций США сделка летом того же года была отменена.



В конце октября 2022 года "Газета.uz" сообщала, что госпакет акций по закрытому постановлению правительства (документ "для служебного пользования") планируется передать компании Support Level с условием выполнения инвестиционных обязательств.



Агентство по управлению госактивами при объявлении планов о продаже госпакета акций "Узагроэкспортбанка" и "Пойтахт банка" устанавливало следующие критерии: не менее трех лет опыта в банковской сфере с показателем ROE (рентабельность собственного капитала) от 10%, подтвержденные компетенции и опыт управления банками, наличие уставного капитала и кредитного рейтинга и множество других требований.



В начале января стало известно, что Support Level купила "Узагроэкспортбанк" за 5 млн долларов без конкурса и взяла на себя ряд обязательств. Позже компания сменила название на Avo.uz.



Согласно данным ЕГРПО, эта компания зарегистрирована в августе 2015 года в Ташкенте. Основной вид деятельности - деятельность прочих организаций по работе с персоналом. По состоянию на 18 октября 2022 года уставной фонд компании составлял 6 млн сумов, но на 28 октября он вырос до 56 млрд сумов, а затем - до 91,3 млрд сумов.



По состоянию на 1 июня уставной фонд банка составляет 105,1 млрд сумов. С начала года активы увеличились с 49 млрд до 63 млрд сумов, а обязательства - с 2 до 3 млрд сумов.



Руководителем Avo.uz является Искандер Имамалиевич Усманов, единственным учредителем - Олимжон Касымович Шадиев.



Олимжон Шадиев был заместителем председателя наблюдательного совета крупнейшей компании Узбекистана - Навоийского горно-металлургического комбината, а затем вышел из него. Он также был указан среди аффилированных лиц группы инвестиционных компаний "ИФГ Континент", работающей на финансовых рынках Казахстана и других стран.



В проспекте выпуска облигаций "Евразийского банка" Олимжон Шадиев был указан аффилированным лицом банка в качестве руководителя компании Izarus Investment B.V. (Люксембург). В документе были указаны и другие члены семьи миллиардера Фаттоха Шадиева, в том числе его брат Касым Шадиев.