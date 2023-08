США навели в Пакистане свой порядок, - Аббас Джума

14:59 16.08.2023

16 АВГУСТА 2023,



План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.



Аббас Джума

журналист-международник



Премьер-министр Пакистана Имран Хан был в прошлом году смещен не просто так – к этому правительство Пакистана подтолкнул Госдеп США. Об этом со ссылкой на секретный правительственный документ пишет онлайн-журнал The Intercept, посвященный расследованиям. Информацию журналистам слил анонимный источник в пакистанских вооруженных силах, который заявил, что никак не связан с Имраном Ханом.



"Уберите Хана – и все будет прощено"



Как оказалось, Хан сильно раздражал американцев своей позицией по отношению к российской спецоперации на Украине.



Ныне осужденный по делу о коррупции экс-премьер Пакистана посетил Россию в день начала СВО, чем, по сути, и подписал себе приговор. Он, конечно, пробовал оправдаться – дескать, визит планировался задолго до известных событий, и власти Пакистана не были предупреждены. Не помогло.



Согласно документу, через две недели после начала СВО в Вашингтоне прошла встреча тогдашнего посла Пакистана в Соединенных Штатах Асада Маджида Хана с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Луи, а также другим высокопоставленным представителем Госдепа. На этой встрече пакистанцу поставили условие – вотум недоверия премьер-министру должен увенчаться успехом. Только тогда пакистанские элиты смогут рассчитывать на расположение США. В противном случае Штаты позаботятся об изоляции Пакистана на международной арене.



Сразу после обсуждения пакистанский дипломат направил в Исламабад телеграмму, в которой сообщил о требовании Вашингтона. Хан должен быть отстранен, а Пакистану необходимо придерживаться строго проамериканского курса. Через месяц дело было сделано. Как пишет The Intercept, не без поддержки вооруженных сил страны в парламенте Пакистана был проведен вотум недоверия, в результате которого Хан был отстранен от власти. За его отставку проголосовали 174 депутата из 342.



Журналисты The Intercept уточняют, что они приложили большие усилия для верификации документа – и у них нет сомнений в его подлинности. Посольство Пакистана в Вашингтоне ожидаемо никак не прокомментировало эту информацию. А в Госдепе отвергли любые утверждения о вмешательстве США во внутренние дела Пакистана.



Что мы имеем сегодня



О том, что к документу стоит как минимум внимательно присмотреться, свидетельствует то, как развиваются американо-пакистанские отношения после описанных в нем событий. Неоднократно сообщалось о том, что Пакистан участвует в снабжении Киева боеприпасами. Затем известный пакистанский журналист Харун ур-Рашид выступил со скандальным заявлением о том, что Исламабад готов отправить в зону СВО наемников.



А незадолго до того, как в столицу Пакистана с официальным визитом прибыл глава МИД Украины Кулеба, СМИ снова сообщили, что Пакистан отправляет на Украину груз из 150 контейнеров с 25-мм патронами. Судно вышло из порта Карачи и следовало на Украину через польский порт Гданьск. Эта информация уже появлялась в прессе ранее. При этом в качестве транзитного участка фигурировала не только Польша, но и Кипр с Румынией, и даже Иордания. Сообщалось, что Исламабад отправляет ВСУ артиллерийские снаряды, системы ПВО, реактивные системы залпового огня, ремонтно-эвакуационные машины, патроны и запчасти. Пакистан все опровергает.



"Мы придерживаемся политики невмешательства в военные конфликты. Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности", – заявлял в феврале этого года в интервью газете The News International пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.



Однако непосредственно Генштаб ВСУ на официальной странице в "Фейсбуке" публиковал фото, на котором украинские военные заряжают реактивные снаряды Yarmuk пакистанского производства. И это не единственные подобные кадры.



Американское начальство



На днях пакистанский кабмин дал согласие на продление меморандума CIS-MOA, который позволяет США делиться оружием, техникой, военным оборудованием и технологиями со своими союзниками. Соглашение впервые было подписано между Исламабадом и Вашингтоном в октябре 2005 года.



В 2020 году его срок истек, а теперь оно снова продлено, что на фоне всего вышеизложенного выглядит достаточно тревожно. Проблема даже не столько в самом договоре, сколько в политической слабости и нестабильности Пакистана. Индия, к примеру, тоже стремится развивать более тесные связи с США, включая сотрудничество по военно-технической линии. Однако это не мешает отношениям Нью-Дели с Москвой. Индийцы наращивают импорт российской нефти и могут себе позволить максимально отстраниться от российско-украинского конфликта.



Очевидно, что план США состоял в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает сегодня Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Он страдает от инфляции, непрекращающегося энергетического кризиса, гигантского госдолга. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.