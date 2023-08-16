 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.08.2023
15:13  США и Китай: война на экономическом фронте
14:59  США навели в Пакистане свой порядок, - Аббас Джума
14:53  Засветившиеся в криминале олигархи Шадиевы срочно переименовали свой "Узагроэкспортбанк" в AVO Bank
14:27  Как возник феномен тыловой кровожадности, - Сергей Худиев
14:13  Близ Туркменбаши произошло землетрясение: магнитуда 5,2 - это тревожно!
13:19  Казахстан спешно отгораживается от России новыми погранзаставами
13:15  Казахстан не смог стать "слышащим государством". Почему? - Максим Казначеев

12:53  А судьи кто: зачем в Казахстане судей хотят сделать примирителями алгоритм правосудия
11:41  Не ждали: ситуация в китайской экономике ухудшилась вопреки прогнозам
11:19  Прокуратура Ирана возбудила уголовные дела против бывшего президента страны Хасана Роухани. Обвинен в "мошенничестве на финрынке"
10:56  СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
10:18  Непроданный урожай: Казахстан теряет миллиарды упущенного дохода от зерна
09:45  Американские сети для потомков Чингисхана,- Е.Пустовойтова
09:17  Forbes: Украина бросила в бой последнюю (82-ю) резервную бригаду
09:13  Куда сбросили? Каз- и КырМинистерства грызутся из-за нехватки воды
08:47  Москва, 16/08. Анонс встречи-презентации писателя и историка Федора Раззакова
03:56  Двойное дно валютного обмена: доллар выгнал мигрантов из России
03:49  Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты, - Светлана Гомзикова
03:48  Убогая валюта богатейшей страны - как такое может быть?
03:00  Каким было монголо-татарское иго? - Роман Почекаев
02:45  Казправительство. Лето невыполненных обещаний, - Алма Бектенова
02:41  Китайская экономика уперлась в недвижимость. Замедление роста
02:36  В Кыргызстане появятся центры общественного мониторинга прав человека
00:01  Апокалипсис в Сеуле. Деструктивные религиозные группы в фокусе южнокорейской массовой культуры
Вторник, 15.08.2023
20:55  В Кыргызстане внедрен институт наставничества на предприятиях и в организациях
20:49  Ернат Бердигулов возглавил совет директоров НК "КазМунайГаз"
16:34  В Киргизии задержали участвовавшего в СВО жителя республики
13:45  Вашингтон и Тайбэй напрашиваются на превентивный удар Пекина,- Юрий Тавровский
12:55  Зачетный лиз. Жетысуйский акимат заказал медали в честь Кемеля Токаева (отца президента)
12:54  Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США
12:51  Пресс-секретари казахстанских госорганов: кто есть кто?
12:46  Сами не идут? Зачем красть казахских девушек-невест, - А.Чеботарев
12:27  МТК "Север – Юг": Россия перекраивает логистику Евразии
12:24  Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
12:19  Луна станет стартовой базой для полетов российских ракет в дальний космос
12:18  В Узбекистане создали молоко, убивающее коронавирус
12:16  Уголовное дело против националиста Ахметова официально закрыто в Казахстане
11:58  Эх, хвост, чешуя... Российский иноагент Макаревич ловит карасиков в Казахстане
11:19  Задержан важный фигурант дела об убийстве российского посла в Турции Карлова
10:19  Пространство для русского миллиарда. У нас имеется все необходимое для того, чтобы идти вширь и в рост, - Юрий Крупнов
09:50  Бремя американского человека. Как США понимают свою миссию в этом мире, - Георгий Бовт
09:44  "Рассерженные патриоты России" сплачиваются в партию вокруг сидящего в тюрьме Игоря Стрелкова
09:34  На выборах в Аргентине перонисты закусились с либертарианцами
09:28  На Иссык-Куле "ранили острым предметом" сына экс-премьер-министра Джоомарта Оторбаева
09:19  До 2 млн тонн нефти не добудут в Казахстане из-за аварии на МАЭК
07:27  В Эквадоре убили второго крупного политика за одну неделю - Брионеса из "Гражданской революции"
07:23  Карабахская развилка: Россия уходит или остается? - В.Михайлов
07:03  Претензии к РФ позволят ускорить транзит власти в Таджикистане, - В.Панфилова
07:01  Иран – 1953: свержение Мосаддыка и "американская заря" на Ближнем Востоке (история), - А.Арешев
00:58  Алексей Гривач: Зачем Таджикистану возвращаться в Энергетическое кольцо?
00:23  Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США навели в Пакистане свой порядок, - Аббас Джума
14:59 16.08.2023

16 АВГУСТА 2023,

План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

Аббас Джума
журналист-международник

Премьер-министр Пакистана Имран Хан был в прошлом году смещен не просто так – к этому правительство Пакистана подтолкнул Госдеп США. Об этом со ссылкой на секретный правительственный документ пишет онлайн-журнал The Intercept, посвященный расследованиям. Информацию журналистам слил анонимный источник в пакистанских вооруженных силах, который заявил, что никак не связан с Имраном Ханом.

"Уберите Хана – и все будет прощено"

Как оказалось, Хан сильно раздражал американцев своей позицией по отношению к российской спецоперации на Украине.

Ныне осужденный по делу о коррупции экс-премьер Пакистана посетил Россию в день начала СВО, чем, по сути, и подписал себе приговор. Он, конечно, пробовал оправдаться – дескать, визит планировался задолго до известных событий, и власти Пакистана не были предупреждены. Не помогло.

Согласно документу, через две недели после начала СВО в Вашингтоне прошла встреча тогдашнего посла Пакистана в Соединенных Штатах Асада Маджида Хана с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Луи, а также другим высокопоставленным представителем Госдепа. На этой встрече пакистанцу поставили условие – вотум недоверия премьер-министру должен увенчаться успехом. Только тогда пакистанские элиты смогут рассчитывать на расположение США. В противном случае Штаты позаботятся об изоляции Пакистана на международной арене.

Сразу после обсуждения пакистанский дипломат направил в Исламабад телеграмму, в которой сообщил о требовании Вашингтона. Хан должен быть отстранен, а Пакистану необходимо придерживаться строго проамериканского курса. Через месяц дело было сделано. Как пишет The Intercept, не без поддержки вооруженных сил страны в парламенте Пакистана был проведен вотум недоверия, в результате которого Хан был отстранен от власти. За его отставку проголосовали 174 депутата из 342.

Журналисты The Intercept уточняют, что они приложили большие усилия для верификации документа – и у них нет сомнений в его подлинности. Посольство Пакистана в Вашингтоне ожидаемо никак не прокомментировало эту информацию. А в Госдепе отвергли любые утверждения о вмешательстве США во внутренние дела Пакистана.

Что мы имеем сегодня

О том, что к документу стоит как минимум внимательно присмотреться, свидетельствует то, как развиваются американо-пакистанские отношения после описанных в нем событий. Неоднократно сообщалось о том, что Пакистан участвует в снабжении Киева боеприпасами. Затем известный пакистанский журналист Харун ур-Рашид выступил со скандальным заявлением о том, что Исламабад готов отправить в зону СВО наемников.

А незадолго до того, как в столицу Пакистана с официальным визитом прибыл глава МИД Украины Кулеба, СМИ снова сообщили, что Пакистан отправляет на Украину груз из 150 контейнеров с 25-мм патронами. Судно вышло из порта Карачи и следовало на Украину через польский порт Гданьск. Эта информация уже появлялась в прессе ранее. При этом в качестве транзитного участка фигурировала не только Польша, но и Кипр с Румынией, и даже Иордания. Сообщалось, что Исламабад отправляет ВСУ артиллерийские снаряды, системы ПВО, реактивные системы залпового огня, ремонтно-эвакуационные машины, патроны и запчасти. Пакистан все опровергает.

"Мы придерживаемся политики невмешательства в военные конфликты. Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности", – заявлял в феврале этого года в интервью газете The News International пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

Однако непосредственно Генштаб ВСУ на официальной странице в "Фейсбуке" публиковал фото, на котором украинские военные заряжают реактивные снаряды Yarmuk пакистанского производства. И это не единственные подобные кадры.

Американское начальство

На днях пакистанский кабмин дал согласие на продление меморандума CIS-MOA, который позволяет США делиться оружием, техникой, военным оборудованием и технологиями со своими союзниками. Соглашение впервые было подписано между Исламабадом и Вашингтоном в октябре 2005 года.

В 2020 году его срок истек, а теперь оно снова продлено, что на фоне всего вышеизложенного выглядит достаточно тревожно. Проблема даже не столько в самом договоре, сколько в политической слабости и нестабильности Пакистана. Индия, к примеру, тоже стремится развивать более тесные связи с США, включая сотрудничество по военно-технической линии. Однако это не мешает отношениям Нью-Дели с Москвой. Индийцы наращивают импорт российской нефти и могут себе позволить максимально отстраниться от российско-украинского конфликта.

Очевидно, что план США состоял в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает сегодня Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Он страдает от инфляции, непрекращающегося энергетического кризиса, гигантского госдолга. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692187140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рост экономики Казахстана по итогам 7 месяцев составил 4,8%
- Бесплатным школьным питанием будут обеспечены все учащиеся начальных классов в Казахстане
- Индекс промышленного производства в Казахстане составил 103,6%
- Кадровые перестановки
- Ослабление рубля подчеркнуло уязвимости в экономике Казахстана - эксперты
- "Правоохранительные органы квалифицируют официальные бизнес-структуры как ОПГ"
- Серик Жумангарин находится с рабочим визитом в Китае
- Лето невыполненных обещаний
- Подписано соглашение с AD Ports Group о развитии инфраструктуры терминалов Саржа в порту Курык
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  