США и Китай: война на экономическом фронте

15:13 16.08.2023 инвестиции, поставки, технологии в зоне конфронтации



Елена Ларина

Владимир Овчинский



Глобальная конкуренция США и Китая развивается на всех направлениях. Но, главные события происходят на экономическом фронте.



1. Белый дом пытается ограничить инвестиции США в технологии в Китае



9 августа 2023 года президент США Джо Байден представил свое последнее оружие в экономической войне Америки с Китаем. Новые правила будут контролировать инвестиции, сделанные частным сектором за границей, а инвестиции в наиболее чувствительные технологии в Китае будут запрещены. Использование таких ограничений сильнейшим в мире защитником капитализма является последним признаком глубокого сдвига в экономической политике Америки, поскольку она борется с усилением все более напористого и угрожающего соперника.



На протяжении десятилетий Америка приветствовала глобализацию торговли и капитала, которая приносила огромные выгоды с точки зрения повышения эффективности и снижения затрат для потребителей. Но, как отмечают эксперты Economist в статье "Стратегия Джо Байдена в отношении Китая не работает. Цепочки поставок становятся все более запутанными и непрозрачными" (10.08.2023), "в опасном мире одной эффективности уже недостаточно. В Америке и на Западе подъем Китая выдвигает на передний план другие цели. Понятно, что официальные лица хотят защитить национальную безопасность, ограничив доступ Китая к передовым технологиям, которые могли бы укрепить его военную мощь, и создать альтернативные цепочки поставок в тех областях, где Китай сохраняет тиски".



Результатом является разрастание тарифов, обзоров инвестиций и экспортного контроля, направленных против Китая, сначала при предыдущем президенте Дональде Трампе, а теперь при Байдене.



Джанет Йеллен, министр финансов США, побывала в Дели и Ханое, чтобы рассказать о преимуществах "френдшоринга", дав понять руководителям компаний, что было бы мудро уйти из Китая. Хотя такие меры по снижению риска снизят эффективность, предполагается, что использование чувствительных продуктов снизит ущерб. И дополнительные расходы того стоили бы, потому что Америка была бы безопаснее.



Последствия этого нового мышления теперь становятся ясными. К сожалению, это не приносит ни устойчивости, ни безопасности. Цепочки поставок стали более запутанными и непрозрачными по мере адаптации к новым правилам. И, если присмотреться, становится ясно, что Америка по-прежнему зависит от критически важного вклада Китая. "Что еще более тревожно, эта политика привела к порочному эффекту, подтолкнув союзников Америки ближе к Китаю".



Все это может стать неожиданностью, потому что, на первый взгляд, новая политика выглядит сногсшибательно успешной. Прямые экономические связи между Китаем и Америкой сокращаются. В 2018 г. две трети американского импорта из группы "недорогих" азиатских стран приходилось на Китай. В 2022 году чуть более половины сделали. Вместо этого Америка повернулась к Индии, Мексике и Юго-Восточной Азии.



Инвестиционные потоки также корректируются. В 2016 году китайские фирмы инвестировали в Америку ошеломляющие 48 миллиардов долларов. Шесть лет спустя эта цифра сократилась до 3,1 миллиарда долларов. Впервые за четверть века Китай больше не входит в тройку лучших направлений для инвестиций для большинства членов Американской торговой палаты в Китае. В течение большей части двух десятилетий Китай претендовал на львиную долю новых проектов с иностранными инвестициями в Азии. В 2022 году она получила меньше, чем Индия или Вьетнам.



"Однако копните глубже, и вы обнаружите, что зависимость Америки от Китая остается неизменной".



Америка может перенаправить свой спрос с Китая на другие страны. Но производство в этих местах сейчас больше, чем когда-либо, зависит от китайских ресурсов.



Так, например, по мере роста экспорта Юго-Восточной Азии в Америку резко увеличился импорт промежуточных производственных материалов из Китая. Китайский экспорт автозапчастей в Мексику, еще одну страну, извлекшую выгоду из американского снижения рисков, удвоился за последние пять лет.



Исследование, опубликованное МВФ, обнаруживает, что даже в передовых производственных секторах, где Америка больше всего стремится уйти от Китая, страны, которые в наибольшей степени проникли на американский рынок, имеют самые тесные промышленные связи с Китаем. Цепочки поставок усложнились, а торговля стала дороже. Но доминирование Китая не уменьшилось.



"Что происходит? В самых вопиющих случаях китайские товары просто переупаковывают и отправляют через третьи страны в Америку. В конце 2022 года Министерство торговли США обнаружило, что четыре крупных поставщика солнечной энергии, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, настолько незначительно перерабатывали китайские товары, что фактически обходили тарифы на китайские товары. В других областях, таких как редкоземельные металлы, Китай продолжает поставлять ресурсы, которые трудно заменить".



Однако чаще механизм доброкачественный. Свободные рынки просто адаптируются, чтобы найти самый дешевый способ поставки товаров потребителям. И во многих случаях Китай с его огромной рабочей силой и эффективной логистикой остается самым дешевым поставщиком.



Новые правила Америки способны переориентировать ее собственную торговлю с Китаем. Но они не могут избавить всю цепочку поставок от китайского влияния.



Таким образом, большая часть разделения является фальшивой. Хуже того, с точки зрения Байдена, его подход также способствует углублению экономических связей между Китаем и другими странами -экспортерами. Поступая таким образом, они извращенно противопоставляют свои интересы интересам Америки. Даже там, где правительства обеспокоены растущей напористостью Китая, их коммерческие отношения с крупнейшей экономикой Азии углубляются. Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, торговое соглашение, подписанное в ноябре 2020 года многими странами Юго-Восточной Азии и Китаем, создает своего рода единый рынок именно промежуточных товаров, торговля которыми в последние годы процветала.



Для многих более бедных стран получение китайских инвестиций и промежуточных товаров и экспорт готовой продукции в Америку является источником рабочих мест и процветания.



"Нежелание Америки поддерживать новые торговые соглашения является одной из причин, по которой они иногда считают ее ненадежным партнером. Если бы их попросили выбрать между Китаем и Америкой, они могли бы не встать на сторону дяди Сэма".



Все это несет важные уроки для американских чиновников, делают вывод эксперты Economist. Они говорят, что "хотят быть точными в том, как они защищаются от Китая, используя "маленький двор и высокий забор". Но без четкого понимания компромиссов между их тарифами и ограничениями существует риск того, что каждая угроза безопасности сделает двор больше, а забор выше. Тот факт, что преимущества до сих пор были иллюзорными, а затраты превышают ожидаемые, подчеркивает необходимость лазерной фокусировки.



Более того, чем более избирательный подход, тем выше вероятность того, что торговых партнеров можно будет убедить уменьшить свою зависимость от Китая в действительно важных областях. Без этого снижение рисков сделает мир не безопаснее, а опаснее".



Эту тему Economist продолжает в статье "Как Америка не может порвать с Китаем. Экономические связи стран глубже, чем кажутся" (10.08.2023):



"Ухудшение отношений между правительствами Вашингтона и Пекина заставляет бизнес все больше беспокоиться о геополитических рисках. Как следствие, в первой половине года Америка торговала с Мексикой и Канадой больше, чем с Китаем, впервые почти за два десятилетия. Карта мировой торговли перекраивается.



На первый взгляд, это почти в точности то, чего хотели американские политики. Сначала при Дональде Трампе, а затем при Джо Байдене чиновники ввели множество тарифов, правил и субсидий. Последнее поступило 9 августа 2023 года: указ о введении проверки исходящих инвестиций и запрете некоторых инвестиций в китайские квантовые вычисления, проекты искусственного интеллекта и усовершенствованные чипы. Америка хочет ослабить контроль Китая над чувствительными отраслями и, по мотивам, которые в большинстве случаев остаются невысказанными, подготовиться к возможному вторжению Китая на Тайвань".



Эта попытка "устранить риски" в торговле с Китаем является краеугольным камнем внешней политики Белого дома. Тем не менее, несмотря на обширные усилия и перестройку торговли, которая, по-видимому, очевидна в сводной статистике, большая часть очевидного снижения рисков не является тем, чем кажется.



Торговые связи между Америкой и Китаем не сокращаются, а продолжаются, только в более запутанных формах. В число предпочтительных торговых партнеров американского правительства входят такие страны, как Индия, Мексика, Тайвань и Вьетнам, в которых оно надеется стимулировать "френдшоринг" производства, чтобы заменить импорт, который должен был поступать из Китая. И торговля с этими союзниками быстро растет: всего 51% американского импорта из "дешевых" азиатских стран приходилось на Китай в 2022 году, по сравнению с 66%, когда администрация Трампа ввела первые тарифы пять лет назад.



Проблема в том, что торговля между союзниками Америки и Китаем также растет, а это говорит о том, что они часто действуют как центры упаковки для того, что, по сути, остается китайскими товарами.



Для доказательства достаточно посмотреть на страны, которые выиграли от сокращения прямой торговли Китая с Америкой. Исследование Кэролайн Фройнд из Калифорнийского университета в Сан-Диего и соавторов анализирует эту динамику. Выяснилось, что страны, имевшие самые прочные торговые отношения с Китаем в данной отрасли, получили наибольшую выгоду от перенаправления торговли, предполагая, что глубокие китайские цепочки поставок по-прежнему имеют огромное значение для Америки. Это еще более верно в отношении категорий, включающих передовые производственные продукты, где американские официальные лица больше всего стремятся ограничить присутствие Китая. Что касается этих товаров, то доля американского импорта, поступающего из Китая, снизилась на 14 процентных пунктов в период с 2017 по 2022 год, в то время как импорт из Тайваня и Вьетнама - стран, которые активно импортируют из Китая, - получил наибольшую долю рынка.



То, как перенаправление работает на практике, различается в разных странах и отраслях. Некоторые продукты могут быть получены только в Китае. К ним относятся некоторые обработанные редкоземельные элементы и металлы, в которых китайские компании доминируют в целых отраслях, например, галлий, используемый в производстве микросхем, и литий, перерабатываемый для аккумуляторов электромобилей. Иногда экспорт в Америку и на остальной Запад от их союзников представляет собой не что иное, как китайские продукты, которые были переупакованы, чтобы избежать тарифов. Однако чаще всего вводимыми ресурсами являются просто механические или электрические детали, которые усердный импортер может найти в другом месте по более высокой цене, но они дешевле и их больше в Китае.



Последние официальные данные, опубликованные в 2018 году об экспорте Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ), показывают, что 7% в стоимостном выражении фактически относились к той или иной форме производства в Китае - цифра, которая, вероятно, недооценка, учитывая, как трудно распутать торговлю. Более свежие данные показывают, что с тех пор значение Китая только возросло. Страна увеличила свою долю экспорта в блок в 69 из 97 товарных категорий, отслеживаемых АСЕАН. Экспорт электроники, самая большая категория, которая охватывает все, от аккумуляторов и промышленных печей до машинок для стрижки волос, резко вырос. За первые шесть месяцев 2023 года китайские продажи этих товаров в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Филиппинах и Вьетнаме выросли до 49 миллиардов долларов, что на 80% больше, чем пять лет назад. Аналогичная картина наблюдается и в отношении прямых иностранных инвестиций: китайские расходы в важнейших странах Юго-Восточной Азии превысили американские.



Заводы в отдалении также кипят от китайской активности, возможно, в первую очередь в автомобильной промышленности. В Мексике Национальная ассоциация производителей автозапчастей, лоббистская группа, сообщила, что в прошлом году 40% инвестиций в "ближнешоринг" поступило от предприятий, переехавших в страну из Китая. Следует богатый запас промежуточных товаров. В 2022 году китайские компании экспортировали в Мексику по частям на 300 миллионов долларов в месяц, что более чем в два раза превышает сумму, которой они управляли пять лет назад.



В Центральной и Восточной Европе, где в последние годы наблюдался бум автомобильной промышленности, ложное разделение еще более заметно. В 2018 году Китай поставил всего 3% автомобильных запчастей, ввезенных в Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию, Словению и Румынию. С тех пор китайский импорт резко вырос благодаря быстрому внедрению электромобилей, где страна все больше доминирует в производстве. В настоящее время Китай поставляет 10% всех автозапчастей, импортируемых в Центральную и Восточную Европу, больше, чем любая другая страна за пределами Китая.



Более тесные торговые связи между союзниками Америки и Китаем являются парадоксальным результатом желания Америки иметь более слабых. Фирмы в панике из-за ухудшения отношений в странах Тихоокеанского региона следуют стратегии "Китай плюс один", оставляя часть производства во второй по величине экономике мира, а остальное перемещая в такие страны, как Вьетнам, которые более дружелюбны к дяде Сэму. Тем не менее, спрос Америки на конечную продукцию союзников также повышает спрос на китайские промежуточные ресурсы и создает стимулы для китайских фирм работать и экспортировать из альтернативных мест.



Хотя Apple, крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации, в последние годы перенесла производство за пределы Китая, здесь есть одна оговорка: большая часть производства по-прежнему зависит от китайских компаний. Технологический гигант включает 25 производителей во Вьетнаме в свой официальный список поставщиков.



Насколько должны волноваться американские политики? При наихудшем исходе - войне, в которой поставки товаров между Китаем и Америкой будут почти полностью разорваны - только косвенные отношения с Китаем или с китайскими фирмами на территории третьих стран, вероятно, улучшат китайское производство. Более того, компании адаптируются к правилам безопасности, чтобы снизить затраты для потребителей. Но это также сопряжено с риском: вера в то, что происходит разделение, может скрыть, насколько важным остается китайское производство для американских цепочек поставок.



Тот факт, что так много производства в Азии, Мексике и некоторых частях Европы в конечном счете зависит от импорта и инвестиций из Китая, помогает объяснить, почему так много правительств, особенно в Азии, в лучшем случае дружат с Америкой, по крайней мере, когда дело доходит до перехода каналы поставок. Если раз и навсегда придется выбирать между двумя странами, экспортеры сильно пострадают.



Недавнее исследование, проведенное исследователями из МВФ, моделирует сценарий, в котором страны должны выбирать между Америкой и Китаем, при этом их решение о том, на какой из двух сверхдержав встать, определяется недавними моделями голосования в ООН. Такой сценарий, по расчетам исследователей, приведет к снижению ВВП на целых 4,7% для наиболее пострадавших стран. Особенно сильно пострадают жители Юго-Восточной Азии.



Учитывая, что большинство стран отчаянно нуждаются в инвестициях и рабочих местах, которые приносит торговля, Америка не смогла убедить своих союзников уменьшить роль Китая в своих цепочках поставок. Многие довольствуются игрой за обе стороны - получением китайских инвестиций и промежуточных товаров и экспортом готовой продукции в Америку и на остальной Запад.



"По иронии судьбы, процесс, разъединяющий Америку и Китай в торговле и инвестициях, на самом деле может способствовать установлению более прочных финансовых и коммерческих связей между Китаем и союзниками Америки. Излишне говорить, что это не то, что имел в виду президент Байден".



Во многом схожие выводы содержатся в статье в Bloomberg "Новое правило США в отношении китайских инвестиций создает "агонию" двусмысленности" (11.08.2023).



Авторы пишут:



"Финансовые менеджеры, лоббисты и члены Конгресса надеялись, что долгожданные ограничения президента Джо Байдена на инвестиции в Китай прояснят, что разрешено, а что запрещено.



Вместо этого они получили больше вопросов, чем ответов.



"Еще многое предстоит проработать, - сказал Джереми Цукер, глава практики национальной безопасности в юридической фирме Dechert LLP. "Неясно, где правительство проведет грань между тем, что запрещено, и тем, что просто требует уведомления. В промежутке это приведет к определенной агонии".



Указ, опубликованный 9 августа 2023 года, разрабатывался два года, поскольку администрация стремилась сбалансировать требования антикитайских ястребов, сосредоточенных на национальной безопасности, и инвестиционного сообщества, стремящегося избежать сбоев.



Белый дом хочет создать режим, который ограничит инвестиции США в полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект, особенно в военных приложениях, не рискуя более широкими экономическими отношениями.



Но 46-страничное "Предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве" Министерства финансов США, опубликованное вместе с указом - приблизительная дорожная карта для правил указа - включает по крайней мере 80 отдельных вопросов о том, как в конечном итоге должна быть структурирована программа, на что у фирм есть 45 дней, чтобы прокомментировать. Правила, скорее всего, не станут окончательными до 2024 года, всего за несколько месяцев до президентских выборов, которые могут перевернуть их заново, в зависимости от того, кто будет президентом США.



Запросы на вход варьируются от открытых до конкретных, и просят помочь определить непреднамеренные последствия предлагаемых правил не менее пяти раз, подчеркивая, насколько острыми стали дебаты вокруг новых правил.



"Они явно пытаются узнать мнение широкого круга заинтересованных сторон", - сказала Энн Салладин из юридической фирмы Hogan Lovells.



По словам Эмили Килкриз, старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности, теперь компании, скорее всего, приложат все усилия к лоббированию, чтобы попытаться сформировать правило.



Майк Галлахер, республиканец из Висконсина, который возглавляет комитет Палаты представителей, занимающийся конкуренцией с Китаем, описал предложенные правила как имеющие лазейки, "достаточно широкие, чтобы пройти через них военно-морской флот НОАК", используя аббревиатуру Народно-освободительной армии Китая.



Конгресс предпринял некоторые действия по вопросу исходящих инвестиций, добавив поправку к сенатской версии обязательного законопроекта об обороне, которая требует от компаний уведомлять правительство о своих инвестициях в определенные сектора китайской экономики.



Этот законопроект, поддержанный сенаторами Бобом Кейси, демократом из Пенсильвании, и Джоном Корнином , республиканцем из Техаса, не включает запрет на инвестиции или положение о пассивных инвестициях. Но это может измениться, когда две палаты согласуют свои версии законопроекта об обороне.



Галлахер сказал, что Конгрессу необходимо также рассмотреть "пассивные потоки денег США" в китайские компании, очевидная ссылка на виды индексов и взаимных фондов, которые, вероятно, будут исключены из указа.



Указ "прямо предусматривает будущее расширение на другие сектора", - сказал Фил Людвигсон, партнер King and Spalding и бывший чиновник казначейства. "Учитывая интерес Капитолийского холма именно к этому, можно с уверенностью сказать, что объем программы через пять лет будет намного шире и сложнее".



Даже после окончательной доработки правила участие союзников и партнеров будет иметь ключевое значение.



"Теперь, когда президент изложил широкие рамки программы, будет крайне важно дополнить ее координацией между нашими союзниками", - сказал Людвигсон. "Если в конечном итоге окажется, что США являются единственной страной, которая ввела такие виды контроля за движением капитала, программа не будет иметь желаемого эффекта и может даже иметь неприятные последствия, поставив американские компании в невыгодное положение".



2. В противовес Китаю Америка собирается создать многостороннее соглашение о безопасности цепочки поставок полупроводников



Соединенным Штатам, Тайваню, Нидерландам, Корее и Японии следует рассмотреть возможность заключения многостороннего соглашения об отслеживании цепочки поставок и таможенном соглашении, чтобы предотвратить попадание важнейших технологий Китаю и другим странам – противникам США.



Об этом пишет Николас А. Хендерсон в The National Interest (10.082023):



"Обеспечение безопасности производства полупроводниковых микросхем стало одной из самых горячих тем в текущем экономическом дискурсе. В результате одна из старейших концепций экономической войны вновь оказалась на переднем крае разговора: экспортный контроль. Экспортный контроль имеет долгую историю в анналах американского государственного управления. К сожалению, нынешняя система, используемая для обеспечения их соблюдения, столь же устарела и не может ориентироваться в сложных цепочках поставок транснациональных компаний".



Чтобы сохранить свою систему экспортного контроля, Соединенные Штаты, по мнению Хендерсона, должны разделить нагрузку с надежными партнерами и создать союзный кооператив по обмену разведданными и отслеживанию цепочки поставок.



Что такое отслеживание цепочки поставок и почему это важно?



Отслеживание цепочки поставок - это "процесс отслеживания происхождения и пути продуктов и их ресурсов, с самого начала цепочки поставок до конечного использования". Эффективное отслеживание освещает цепочку поставок двойного назначения (технологии с гражданскими и военными приложениями) и других конфиденциальных технологий, которые могут принести пользу недружественным государствам и негосударственным субъектам. Теоретически экспортный контроль США призван предотвратить такой исход.



Список организаций



Бюро промышленности и безопасности занимается экспортным контролем. Эта функция возникла из-за необходимости не допустить попадания ядерных материалов и других технологий двойного назначения в руки враждебных США государств (Китай, Россия, Северная Корея, Иран и другие).



Несмотря на то, что Бюро промышленности и безопасности взяло на себя тяжелую работу по отслеживанию цепочек поставок, которое в прошлом оценивало полупроводниковую промышленность, усиление разногласий между Соединенными Штатами и Китаем привело к расширению его миссии до более широкой, глубокой и в целом более всеобъемлющий уровень отслеживания высоко глобализированной цепочки поставок полупроводниковых технологий.



Преимущества эффективного отслеживания цепочки поставок полупроводников очевидны. Если это сработает, Соединенные Штаты смогут предотвратить производство оружия, систем вооружений и систем поддержки вооружений, которые противники могут использовать против Соединенных Штатов и их союзников.



"Каким бы полезным ни был Список организаций, и нет никаких сомнений в том, что он добился реальных успехов, в его исполнении все еще есть пробелы, которые позволяют конфиденциальной технологии попасть в руки "дестабилизирующих субъектов". По большей части это связано с ассортиментом и сложностью производимой техники".



Например, самые совершенные чипы могут оказаться во всем, от суперкомпьютеров до систем поддержки ракет. С другой стороны, устаревшие чипы в потребительских товарах, от микроволновых печей до автомобилей, контролировать еще труднее. Кроме того, по оценкам экспертов, более 66 элементов из 118 элементов периодической таблицы Менделеева используются в производстве чипов, что еще больше расширяет сеть поставок.



Неспособность эффективно осуществлять экспортный контроль может подвергнуть активы США и их союзников риску со стороны китайских систем вооружений. В то же время общее игнорирование изменений в глобальном технологическом ландшафте может в конечном итоге нанести ущерб производственным мощностям США и промышленных партнеров в Нидерландах, Японии, Корее и Тайване.



Расширение миссии



Бюро промышленности и безопасности - это небольшой офис с широким кругом задач. Следовательно, он, по мнению Хендерсона, должен в значительной степени опираться на дополнительные офисы, такие как Управление безопасности оборонных технологий Министерства обороны США, Управление международной торговли и Управление сотрудничества по экспортному контролю Государственного департамента, или заключать контракты с частными фирмами для поддержки своих возможностей отслеживания цепочки поставок.



Кроме того, хотя "перекрестное опыление" действительно имеет место, в рамках усилий по отслеживанию несколько офисов независимо работают над аналогичными наборами проблем вместо того, чтобы объединять свои ресурсы и делиться результатами исследований. Несмотря на межведомственные прокурорские успехи, расширение миссии сделало работу еще более масштабной.



Правило 87 FR 62186 было самым значительным расширением контроля за полупроводниками с тех пор, как администрация Трампа расширила роль Бюро. Это изменение использовало список организаций, чтобы ограничить влияние Китая на критически важные цепочки поставок полупроводников. Дальнейшее расширение администрацией Байдена в октябре 2022 года сделало экспортный контроль еще на шаг вперед, расширив определение чипов, считающихся "технологиями двойного назначения", и сместив акцент на критически важные технологические области, такие как квантовые вычисления и усовершенствованные полупроводниковые чипы. Расширение роли Бюро промышленности и безопасности в отслеживании цепочки поставок соответствует целям Стратегии национальной безопасности и Стратегия национальной обороны США, направленная на ограничение распространения технологий двойного назначения в Китае.



Выпустив в начале мая 2023 года Национальную оборонную научно-техническую стратегию, Соединенные Штаты делают следующий шаг в рамках четырехлетней миссии по обеспечению безопасности цепочек поставок полупроводников с тех пор, как администрация Трампа ввела первоначальные санкции в 2019 году.



Ограничения миссии



Как отмечают некоторые авторы, профессионалы отрасли и члены оборонного сообщества, в настоящее время в Соединенных Штатах нет промышленной базы для производства полупроводников сколь-нибудь значительной мощности. Попытка наладить производство чипов на суше не уменьшила значения Тайваня на мировом рынке полупроводников. Фактически, проблемы, с которыми сталкиваются американские производственные мощности по производству полупроводников, являются поводом для более тесного сотрудничества между США и Тайванем, поскольку Китай стремится увеличить свои собственные производственные мощности. Следовательно, политика экспортного контроля для США важнее, чем когда-либо.



Для справки (из статьи в Economist "Америка строит заводы по производству микросхем. Теперь нужно найти рабочих" (05.08.2023):



"За последние пару десятилетий производители компьютерных чипов в основном покинули Америку. В стране все еще есть исследователи и дизайнеры полупроводников мирового класса, но она лишена рабочей силы, которая превращает кремниевые пластины в электронные схемы в больших масштабах. Надеясь переломить эту тенденцию, в 2022 году был принят Закон о чипах, согласно которому правительство выделит 50 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.



По базовой оценке Ассоциации полупроводниковой промышленности, торговой организации, к 2030 году сектор микросхем Америки столкнется с нехваткой 67 тысяч техников, ученых-компьютерщиков и инженеров, а также около 1,4 млн таких рабочих во всей экономике. Сравните это с общим числом примерно 70 тысяч студентов, которые ежегодно получают степень бакалавра инженерии в Америке, и станет очевидным масштаб дефицита. Каким бы ни был точный разрыв, он определяет разницу между литейными заводами, работающими на полную мощность с контролируемыми затратами на рабочую силу, или в конечном итоге погрязшими в высоких затратах и ​​низкой производительности.



Одно из мест в центре амбиций Америки дает представление о проблеме на раннем этапе. Тайваньская компания по производству полупроводников ( TSMC ), крупнейший в мире производитель микросхем, планирует инвестировать 40 миллиардов долларов в два завода в Фениксе, штат Аризона, что значительно расширит возможности Америки по производству сверхмалых полупроводников в больших объемах. В случае успеха это будет означать, что Америка может вернуть себе лидирующие позиции в производстве чипов.



Первый из заводов TSMC должен был начать производство в 2024 году. Но в июле 2023 года было объявлено, что запуск будет перенесен на 2025 год, поскольку не удалось найти достаточно квалифицированных специалистов для установки оборудования на таком высокотехнологичном объекте. Марк Лю, председатель TSMC, сказал, что фирма отправит технических специалистов со своей базы на Тайване для обучения своего американского персонала.



"Мой кошмар - инвестировать во всю эту инфраструктуру, а потом не иметь возможности создать рабочую силу", - говорит Шари Лисс из Semi Foundation, лоббистской группы по микроэлектронике. Тот факт, что многие разделяют ее беспокойство, является, по крайней мере, полезным стимулом. В январском (2023 года) отчете аналитического центра Brookings Institution говорится, что Америке нужен "всплеск действий на национальном, государственном и местном уровнях", чтобы обеспечить достаточное количество рабочих для сектора чипов.



Самая непосредственная дыра, как показывают проблемы TSMC находится в строительной отрасли. Министерство торговли США считает, что для первого этапа инвестиций в заводы по производству полупроводников может потребоваться около 100 тысяч строителей. Правительство не может создать такую ​​рабочую силу из воздуха. Но оно поставило свои субсидии в зависимость от компаний, объясняющих шаги, которые они предпримут для найма и обучения строительных рабочих".



Суть проблемы в том, что и Вашингтон, и Пекин соревнуются за увеличение промышленного потенциала каждой страны и производства полупроводников на суше. Однако Соединенные Штаты окажутся в невыгодном положении, если зрелая технология продолжит поступать в компании, связанные с вооруженными силами Китая. Если "окно Дэвидсона" (приблизительное время, в течение которого Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань) верно, у США может не быть времени даже до 2029 года, чтобы найти решение.



Союзники могут заполнить пробелы



Несмотря на богатый опыт Тайваня в отслеживании нелегальных товаров, перемещаемых в Китай и через Китай в Северную Корею, Иран и другие страны, на которые распространяются санкции, Тайваню по-прежнему не хватает суверенного статуса для участия в соглашениях о регулировании глобальной торговли. Например, поскольку международная система не включает Тайвань как самостоятельное государство, она часто полагается на внутренние разведывательные службы для проверки конечных пользователей. Это ключевой ограничивающий фактор.



"Эффективное ограничение распространения технологий двойного назначения требует признания того, что обмен информацией с союзниками, хотя иногда и сопряженный с риском, укрепляет способность США эффективно отслеживать сложные цепочки поставок".



Обмен конфиденциальной информацией с союзниками может привести к утечкам, поскольку у партнеров может быть менее надежный контроль безопасности, чем у знаменательного Трехстороннего партнерства в области безопасности между США, Великобританией и Австралией. Несмотря на долгую историю обмена разведданными между тремя странами, у Вашингтона, Лондона и Канберры все еще были проблемы с завершением этого пакта. Тем не менее, американский оборонный аппарат скорее склонен рассматривать различия в информационной безопасности как проблемы, которые необходимо преодолеть, а не как непреодолимые проблемы.



"Одним из величайших стратегических активов Америки является ее сеть международных отношений. То же самое можно сказать и об отслеживании цепочки поставок".



По сути, организации, отслеживающие цепочку поставок, и таможенные органы получают выгоду от обширной сети сбора разведывательной информации, позволяющей установить конечный пункт назначения груза с технологией двойного назначения. Бюро промышленности и безопасности в значительной степени полагается на претендента на экспортную лицензию, чтобы убедиться, что конечный пользователь технологии является надежным источником, что является одним из уровней защиты от передачи технологии двойного назначения.



Однако чем больше информации собирается, тем сильнее становится преследование правонарушителя. Для ускорения процесса, помнению Хендерсона, потребуется более прямое и расширенное сотрудничество с Тайванем вне этих транснациональных нормативных соглашений.



Первый шаг



В этом предложении нет ничего нового, и эта модель работала раньше. В предыдущих тематических исследованиях, например, когда Hosada Trading Company Ltd. или гражданка Тайваня Сьюзан Ип пыталась переправить в Иран технологию двойного назначения, обмен информацией между спецслужбами США, Японии и Тайваня привел к эффективному отслеживанию и судебному преследованию. Обмен информацией не только расширяет возможности Тайваня по успешному отслеживанию цепочек поставок, но также может расширить возможности США. Этот шаг также станет естественным следующим шагом в этом процессе, поскольку Соединенные Штаты уже обратились за помощью к союзникам и партнерам, чтобы предотвратить попадание ценных чипов двойного назначения на рынок Китая.



С этой целью голландская компания ASML, которая поставляет самое передовое оборудование для производства полупроводников, уважила просьбу Америки не продавать Китаю передовые технологии литографии. Несмотря на привлечение голландского ASML для предотвращения распространения конфиденциальных технологий, у этой инициативы есть больше возможностей для развития. Партнеры и союзники за пределами Тайваня и Нидерландов также заинтересованы в этой информации и стратегически заинтересованы в предотвращении проникновения технологий в Китай.



Благодаря новым союзническим партнерствам, совместно использующим секретные технологии и стратегические документы, такие как Национальная оборонная и технологическая стратегия Министерства обороны США, возродился приоритет США по вовлечению союзных стран в глобальную безопасность . Это росло в тандеме с растущим пониманием угрозы, исходящей от зарождающихся и зрелых технологий двойного назначения.



В качестве решения Соединенным Штатам, Тайваню, Нидерландам, Корее и Японии следует рассмотреть возможность заключения многостороннего соглашения об отслеживании цепочки поставок и таможенных пошлин. Существующие соглашения об экспортном контроле уже существуют между некоторыми из этих стран. Тем не менее, "формализованный, систематизированный альянс в области безопасности в значительной степени способствовал бы созданию среды для роста полупроводниковой промышленности без влияния недобросовестных игроков".



Кроме того, стандартизация таможенных кодов для технологий двойного назначения, стандартные операционные процедуры отслеживания цепочки поставок и четкая координация в отношении технологий, угрожающих национальной безопасности, - это лишь некоторые области, готовые для сотрудничества. В идеале эти элементы управления могли бы охватывать все, от разработки переднего плана до сборки, тестирования и упаковки (ATP).



Как подчеркивается в Национальной оборонной научно-технической стратегии (NDSTS) США, министерство обороны стремится расширять "двусторонние и многосторонние обязательства для создания новых научно-технических партнерств со странами, которые разделяют наши ценности, создают новые технологии и которые привержены защите технологий от конкурентов, которые стремятся свести на нет преимущества".



Полупроводниковая технология двойного назначения - это область, созревшая для сотрудничества и относительно низкого риска из-за фундаментально глобализированного характера производства полупроводниковой технологии. Учитывая приоритет финансирования полупроводниковых технологий из Закона о микросхемах и науке и Закона о содействии полупроводникам американского производства (FABS), более склонный к сотрудничеству нынешняя и прежняя администрации и приоритеты, перечисленные в стратегических документах, более скоординированный подход к производству микросхем с участием ключевых союзников и партнеры, за исключением Китая, обезопасили бы наши цепочки поставок, а также обеспечили бы более безопасную среду для инноваций.



"В этой растущей конкурентной среде между Соединенными Штатами и Китаем защита критически важных технологий имеет жизненно важное значение, а полупроводники имеют решающее значение для американской национальной безопасности и экономической мощи".



Вывод Хендерсона:



"Влияние Китая в этом секторе растет. С учетом того, что у Пекина есть потенциал обойти остальную часть отрасли, Вашингтону необходимо будет использовать все свои преимущества, чтобы закрепить за собой высокие позиции. Решением является соглашение о сотрудничестве в области полупроводников между союзниками.



Несмотря на риски, эта среда сотрудничества между союзниками вернет более открытое и необходимое пространство для сотрудничества, которое питает разработку полупроводников, которое мы рискуем потерять в эту новую эру усиления стратегической конкуренции".



3. Соревнование США и Китая в области новых технологий: LiDAR



Исследовательская служба Конгресса США опубликовала 14 августа 2023 года доклад по данному вопросу. В нем отмечается:



"Правительства Соединенных Штатов и Китая определили стратегические и новые технологии в качестве ключевого элемента экономической конкурентоспособности и национальной обороны. Усилия по лидерству в таких технологиях являются ключевым аспектом стратегической конкуренции между США и Китаем. Некоторые новые технологии имеют как гражданское, так и военное применение.



Среди этих технологий - Light Detection and Ranging (LiDAR), технология дистанционного зондирования, используемая в автомобильной, сельскохозяйственной, метеорологической, производственной и военных системах. Рынок LiDAR и его использование быстро развиваются. На сегодняшний день фирмы США лидируют в LiDAR, но фирмы КНР продвигаются вперед благодаря поддержке промышленной политики КНР и доступу к рынку и технологиям США".



Лидарная технология



LiDAR - это метод дистанционного зондирования, в котором используется импульсный лазерный свет для измерения расстояния, скорости и/или высоты над физическими объектами для составления карты окружающей среды.



LiDAR позволяет проводить точные, точные и быстрые трехмерные измерения природных и искусственных сред с высоким разрешением и обнаружением на большом расстоянии. В отличие от других сенсорных технологий (например, камер), производительность LiDAR не ухудшается в условиях низкой освещенности. Существуют разные типы LiDAR. Сканирующий LiDAR использует механическое вращение для вращения датчика и обеспечивает обнаружение на 360 градусов.



Американская фирма Velodyne (теперь объединенная с американской фирмой Ouster) разработала первый сканирующий LiDAR.



Микроэлектромеханическая система (MEMS) LiDAR использует миниатюрные мобильные зеркала для сканирования окружающей среды. Фирмы MEMS включают американскую фирму Atomica. Оптическая фазированная решетка (OPA) LiDAR не требует перемещения датчика и, следовательно, более надежна, чем альтернативные технологии LiDAR. Фирмы OPA включают Quanergy. Flash LiDAR работает как камера для картографирования окружающей среды с помощью одного лазерного импульса. Компании Flash LiDAR включают LeddarTech (Канада), Sense Photonics (США) и Continental (Германия).



Разработка и приложения LiDAR



Соединенные Штаты впервые разработали LiDAR в качестве военной технологии в 1960-х годах для оборонных и аэрокосмических целей. С тех пор рынок LiDAR расширился за счет разработки систем, способных к автономной навигации, для которых LiDAR является критически важной технологией.



LiDAR используется в ряде коммерческих и военных приложений. Его использование быстро растет вместе со спросом на электромобили (EV) и связанные с ними автономные системы вождения.



Коммерческий: LiDAR имеет ряд применений в картографии, спутниках и космосе.



В автомобильном секторе LiDAR обеспечивает возможности обнаружения для удержания полосы движения, предотвращения столкновений, расширенной помощи водителю и автономной навигации. В точном земледелии он может отслеживать состояние посевов и состояние почвы.



В метеорологии LiDAR может улучшить прогнозирование погоды. В производстве фирмы используют технологии для робототехники и для контроля безопасности и производительности.



"Умные города" объединяют LiDAR с другими технологиями для интеграции сенсорных сетей в коммунальные услуги, транспорт и инфраструктуру. Чаттануга, штат Теннесси, например, планирует использовать LiDAR на 86 транспортных развязках, чтобы улучшить управление дорожным движением и безопасность.



Военные: силы США и КНР входят в число вооруженных сил, использующих LiDAR для поддержки возможностей автономной навигации для неуправляемых наземных и воздушных транспортных средств (UxV). Точность и скорость LiDAR позволяют использовать его в военных целях. UxV, оснащенный LiDAR, можно использовать для оценки боевых повреждений - оценки физического и функционального ущерба, нанесенного атакой, - что устраняет необходимость физического присутствия военного персонала на поле боя.



Оснащенный LiDAR UxV можно использовать для обследования структурных повреждений после стихийных бедствий и для сбора данных об окружающей среде в удаленных или опасных местах.



Военные США изучили возможность использования LiDAR для выявления и определения глубины залегания прибрежных морских мин, а также для проведения мониторинга атмосферы для прогнозирования эффективности лазерного оружия. Армия США заявляет, что потенциальное использование включает "идентификацию цели платформы, выбор точки прицеливания, поддержку приборов дальности, защиту оружия и картографирование".



Промышленная политика Китая



Китайские фирмы LiDAR получают выгоду от промышленной политики КНР и связанных с ней субсидий, защиты рынка, преференций (например, закупок) и других практик, которые многие считают несправедливыми.



Политика КНР направляет и финансирует приобретение иностранной интеллектуальной собственности для разработки китайского LiDAR и связанных с ним технологий (например, полупроводников и оптических датчиков).



Кроме того, в 2020 году Китай уделил приоритетное внимание государственной поддержке развития секторов, использующих LiDAR (например, умные города, интеллектуальное производство, автономное вождение). С 2022 года Китай поощряет иностранные инвестиции в свой сектор LiDAR на условиях, которые развивают возможности КНР, и поставил LiDAR под экспортный контроль КНР.



В политике КНР особое внимание уделяется установлению технических стандартов для продвижения использования интеллектуальной собственности Китая и помощи фирмам КНР в глобальном расширении. Фирма Hesai из КНР LiDAR возглавила усилия Китая по разработке национальных и глобальных стандартов LiDAR. В Международной организации по стандартизации Hesai возглавляет рабочую группу Automotive LiDAR по разработке метода тестирования производительности и безопасности LiDAR. Hesai совместно разработала стандарт США для автомобильного LiDAR в 2020 году и глобальные стандарты безопасности оптического излучения в 2022 году.



В антимонопольных проверках глобальных сделок КНР часто устанавливает условия продажи активов и передачи технологий до утверждения сделок. Правила КНР дают Пекину право пересматривать любую глобальную сделку, которая, по его мнению, негативно влияет на конкуренцию в Китае или во всем мире. КНР отложила одобрение заявки Intel на приобретение Israel Tower Semiconductor, производителя чипов LiDAR.



Фирмы КНР используют суды Китая для установления условий лицензирования иностранных прав на интеллектуальную собственность и запускают иски о подражании, чтобы оспорить решения суда США. В 2019 году американская фирма Velodyne обвинила китайские Hesai и RoboSense в нарушении прав интеллектуальной собственности. Velodyne заявила, что фирмы незаконно приобрели IP Velodyne во время переговоров о производстве своей продукции в Китае. В 2020 году Veldoyne и Hesai заключили глобальное соглашение о перекрестном лицензировании существующих и будущих патентов. В 2023 году американская фирма Ouster обвинила Hesai в нарушении пяти патентов Ouster.



Использование Китаем рынка США



Фирмы КНР LiDAR используют рынки капитала США для обеспечения финансирования, выхода на рынок США, переговоров о партнерстве и приобретения американских технологий.



В 2022 году CITIC, государственное инвестиционное подразделение КНР, осуществило обратное слияние на сумму 1,4 миллиарда долларов с американской фирмой Quanergy Systems. Спустя 10 месяцев Quanergy объявила о банкротстве и продала свои активы за 3,2 миллиона долларов компании с ограниченной ответственностью (LLC), возможно, связанной с Россией.



В 2018 году суверенный фонд благосостояния Китая CIC купил американскую фирму Boyd Corporation в партнерстве с Goldman Sachs.



В 2015 году государственный полупроводниковый фонд КНР профинансировал приобретение PRC NavTech шведской компании Silex и литейного завода МЭМС в Китае, который использует интеллектуальную собственность Silex.



В 2015 году государственные инвесторы КНР купили OmniVision, американского производителя датчиков.



Китайская автомобильная компания Geely инвестирует в американскую Luminar и совместно разрабатывает технологии LiDAR. Hesai сотрудничает с Bosch, немецким поставщиком автомобилей уровня 1 и держателем ключевого патента LiDAR.



Китай также имеет связи с американскими исследованиями LiDAR. Например, лаборатория фотоники Шэньчжэньского института Tsinghua Berkely работает над LiDAR и может быть связана с Центром датчиков и актуаторов и Marvell Nanolab Калифорнийского университета в Беркли.



В то время как американские и иностранные фирмы лидируют на рынке LiDAR благодаря передовым исследовательским возможностям и интеллектуальной собственности, фирмы КНР готовы быстро занять лидирующие позиции. Промышленная политика КНР, приобретение американских и иностранных фирм и интеллектуальной собственности, а также корпоративное партнерство уже быстро укрепили позиции фирм КНР на рынке LiDAR, особенно на автомобильном LiDAR.



Поддерживаемые государственными деньгами и рыночными преференциями и защитой, фирмы КНР быстро расширяются в Китае. Hesai имеет кредитную линию в размере 98,4 млн долларов для расширения производства в Шанхае и заявляет, что будет использовать прибыль от своего первичного публичного размещения акций в США в 2023 году для приобретений, исследований и производства.



Фирмы КНР могут продавать ниже себестоимости, чтобы получить долю рынка. Фирмы КНР занимали 58% мирового автомобильного рынка LiDAR в 2020 году, если судить по поставкам. Однако многие фирмы КНР работают в убыток, предполагая, что они могут продавать ниже себестоимости. Некоторые аналитики говорят, что рынок LiDAR созрел для консолидации, что может дать Китаю возможность приобретать американские фирмы и расширяться.



Военные связи фирм КНР и национальные проблемы безопасности



В Китае системы LiDAR регулируются как радиосистемы, требующие одобрения военных. Кроме того, политика КНР направлена на разработку технологий, совместимых для гражданского и военного использования, и может обеспечить доступ государства КНР.



Фирмы КНР LiDAR поддерживают военные программы. NavTech предоставляет навигационные технологии для спутников (Beidou) и авиационной защиты (дроны и истребители).



Hesai производит автономные боевые машины для военных и, как сообщается, связана с военной корпорацией China Electronics Technology Group Corporation.



Robosense имеет связи с Харбинским технологическим институтом, военным университетом.



Есть сообщения о том, что федеральное правительство США, правительства штатов и военные США могут использовать или рассматривать возможность использования систем LiDAR КНР. Если это так, это может иметь последствия для национальной безопасности США.



Китай может использовать данные, собранные системами LiDAR КНР, для получения конфиденциальной информации или точного картирования инфраструктуры США.



Китай может использовать эту информацию для ведения военного или промышленного шпионажа или получения оперативных преимуществ в военном конфликте.



Фирмы КНР также могут внедрять вредоносное ПО через обновление программного обеспечения и снижать производительность систем, использующих эту технологию.



Вопросы для Конгресса США



Эксперты исследовательской службы Конгресса США рекомендуют американским законодателямследующее:



"Чтобы помочь обеспечить честную конкуренцию и защитить национальную безопасность США, Конгресс мог бы рассмотреть тактику, которую Китай использует для продвижения в LiDAR, и вопрос о том, следует ли ужесточить правила закупок LiDAR в США и союзниках, чтобы пересмотреть или ограничить федеральное, государственное и военное приобретение систем LiDAR КНР.



Конгресс мог бы также рассмотреть экономические инструменты и политику, связанные с иностранными инвестициями, экспортным контролем, справедливой торговлей, антимонопольным законодательством, стандартами, рынками капитала, лицензированием и нарушением прав интеллектуальной собственности, банкротством и исследованиями". Источник - Завтра

