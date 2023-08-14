Посол Украины в Армении Сенченко утонул в озере Севан. Как Чапай в Урале

23:51 16.08.2023

В Армении утонул глава дипмиссии Украины

14 августа 2023,

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко утонул в озере Севан. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает ТАСС. Трагедия произошла в воскресенье.



Издание Sputnik Армения уточнило, тело обнаружили в озере Севан в 25 метрах от берега. Армянские спасатели заметили плавающего в воде человека, который вскоре исчез. Его доставили на берег через несколько минут, но подоспевшие медики констатировали смерть.



Сенченко находился на дипломатической службе в Армении с 2022 года.