Арест Имрана Хана дестабилизирует регион, - В.Прохватилов

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана



Имран Хан получил три года заключения и штраф в 1200 долл. Судья Хумаюн Дилавар счел обвинения доказанными и отклонил ходатайство защиты об их неприемлемости.



Хану предъявили обвинения в коррупции и использовании семейного фонда "Аль-Кадир траст" с целью хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из бюджета при создании Университета Аль-Кадир. Кроме того, Хан обвиняется в продаже полученных им во время зарубежных визитов подарков на сумму 140 млн пакистанских рупий ($635 000) и сокрытии информации об этих сделках.



Власти Пакистана задерживали Хана по этому обвинению еще в мае 2023 года, однако тогда это привело к массовым протестам в стране и жертвам среди населения. В итоге Верховный суд Пакистана признал арест Хана незаконным, после чего экс-премьера выпустили под залог.



Сейчас партия Имрана Хана "Движение за справедливость" (PTI) занимает 30 из 342 мест в нижней палате парламента страны, являясь крупнейшей оппозиционной силой. Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 год и был отстранен от власти, как мы писали, проамериканскими военными после объявления ему вотума недоверия.



Имран Хан стал первым за более чем два десятилетия премьером Пакистана, посетившим Россию. В день начала спецоперации на Украине он провел переговоры с Владимиром Путиным, посвященные реализации совместных проектов в энергетике, причем приоритетным называлось строительство трубопровода "Пакистанский поток". Планировалось, что он соединит терминалы по приему сжиженного природного газа в Карачи на юге с промышленным Лахором на северо-востоке страны.



Пресс-служба Министерства информации и телерадиовещания Пакистана сообщила по итогам встречи Имрана Хана в Москве с Владимиром Путиным: "Пакистанский лидер отметил, что доверие и сердечность, характеризующие отношения между двумя странами, способствуют дальнейшему углублению и расширению взаимодействия в различных отраслях". Это и стало толчком, как мы писали, к его свержению с поста главы правительства.



Инициировал свержение Имрана Хана начальник штаба пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва. Позднее он отправил в отставку сторонника Имрана Хана директора Межведомственной разведки Пакистана (ISI) генерала Фаиза Хамида, который в свое время курировал создание разведки запрещенного в России движения "Талибан" и имел громадное влияние на правительство талибов. Новым директором ISI генерал Баджва при одобрении директора ЦРУ Бернса назначил генерала Надима Анджума, не имеющего опыта работы в разведке. Тем самым Баджва пытался нивелировать влияние "многоопытного мощного игрока Фаиза Хамида, который усилил авторитет ISI против армии за последние два года".



Вынесению приговора в отношении Имрана Хана предшествовал визит в Пакистан главы Центрального командования США (CENTCOM) генерала Майкла Куриллы, который встретился с преемником генерала Баджвы на посту главы пакистанской армии генералом Асимом Муниром. Два генерала обсудили тему стабилизации ситуации в регионе, само собой, в свете интересов США.



Роль США в свержении и дальнейшем преследовании Имрана Хана была определяющей. Об этом свидетельствует недавняя публикация на симпатизирующем республиканцам портале The Intercept (Вашингтон), основанном знаменитым Гленом Гринвальдом. Опубликованный документ подтверждает заказ на Имрана Хана от администрации Байдена.



Согласно секретной пакистанской правительственной телеграмме, полученной The Intercept, Госдеп призвал правительство Пакистана на встрече 7 марта 2022 года сместить Имрана Хана с поста премьер-министра из-за его отказа осудить российскую спецоперацию на Украине.



"Все будут прощены", - сказал американский дипломат, если вотум недоверия премьер-министру Пакистана Имрану Хану увенчается успехом.



Документ под грифом "секретно" содержит отчет о встрече между должностными лицами Госдепа, включая помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу и Асада Маджида Хана, который в то время был послом Пакистана в США.



Документы были предоставлены The Intercept анонимным источником в пакистанских вооруженных силах. Через месяц после встречи Дональда Лу и Асада Маджида в парламенте Пакистана был проведен вотум недоверия, что привело к отстранению Имрана Хана от власти. "Считается, что голосование было организовано при поддержке мощных Вооруженных сил Пакистана. С тех пор Хан и его сторонники ведут борьбу с военными и их гражданскими союзниками, которые, как утверждает Хан, организовали его отстранение от власти по просьбе США".



В телеграмме для правительства, подготовленной послом Пакистана по итогам встречи с Дональдом Лу, "известной во внутреннем пользовании как "шифр" (cypher), раскрываются как кнут, так и пряник, которые Госдеп применил в своих усилиях против Хана, обещая более теплые отношения, если Хан будет отстранен от должности, и изоляцию, если он не будет удален", - сообщает The Intercept.



Переговоры главы CENTCOM с главой армии Пакистана, посвященные тематике стабилизации ситуации в регионе, не дали никакого результата. Отставка с должности главы ISI покровителя пакистанских талибов из группировки ТТП ("Техрик-е Талибан Пакистан", пакистанское ответвление "Талибана") сразу же вызвала нескончаемые атаки и диверсии со стороны пакистанских талибов, с которыми новый глава ISI, как считает французская разведка DGSE, пока справиться не может.



Более того, пакистанская межведомственная разведка также непосредственно пострадала от нападения базирующейся в Афганистане группировки ТТП 3 января. Навид Садик, глава отдела по борьбе с терроризмом Межведомственной разведки в Исламабаде, и его коллега Насир Аббас были застрелены, когда выходили из ресторана "Бисмилла". "Когда Анджум, которого редко можно увидеть на публике, присутствовал на похоронах в Лахоре, это было лишь второе появление его на публике с момента назначения. Глава ISI подвергся резкой критике, а бывший премьер-министр Имран Хан призвал к его отставке", – пишет рупор DGSE портал Intelligence Online.



На территории Афганистана укрываются члены TTП, которые в то время, когда во главе ISI стоял Фаиз Хамид, заключили перемирие с правительством Пакистана, но в ноябре 2022 его расторгли.



Ни одному премьер-министру в истории Пакистана не удалось завершить свой пятилетний срок пребывания в должности. Имран Хан стал седьмым премьер-министром, который был арестован по обвинению в коррупции. Вот только на этот раз пакистанская улица в приговор экс-премьеру, в отличие от ситуаций с его предшественниками, верить категорически отказывается.



После вынесения приговора Хану в Пакистане возобновились протесты, причем Верховный суд Пакистана, судьи которого симпатизируют бывшему премьеру, вновь может изменить решение судебных инстанций.



"Чем больше негативной информации об Имране Хане выдают власти Пакистана, чем больше они запрещают его изображения и даже упоминания о нем в прессе или на телеканалах, тем сильнее становится "эффект Барбары Стрейзанд", то есть тем больше растет его популярность. К примеру, недавнее его видео в личном аккаунте TikTok за 36 часов набрало более 135 миллионов просмотров и 4,5 миллиона лайков", – отмечает азербайджанский портал Haqqin.az.



Американцы в очередной раз демонстрируют неспособность лоббировать свои интересы в том или ином регионе без того, чтобы не довести страну-мишень до политического кризиса. Впрочем, это может входить в задачу американских планировщиков, так как дестабилизация Пакистана подрывает возможности Китая по налаживанию инфраструктурных проектов в регионе. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692219960





