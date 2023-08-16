Бишкеку опять придется брать в долг у Пекина, - В.Панфилова

00:08 17.08.2023

Премьеры Киргизии и Китая обменяются визитами

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.08.2023



Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщил, что Бишкек посетит китайский премьер. Фото со страницы МИД Киргизии в социальной сети X (Twitter)

Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Киргизию, а председатель киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров – Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР. Дата предстоящих визитов обсуждалась на встрече министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с послом КНР Ду Дэвэнь. Стороны обозначили важность ускорения продвижения проекта строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, оптимизации работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) "Торугарт" и "Иркештам", а также обсудили ход реализации уже подписанных в мае 2023 года соглашений в сфере энергетики, машиностроения, сельского хозяйства.

"Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана", – заявил президент Садыр Жапаров в ходе состоявшегося 23 мая 2023 года госвизита в Китай, который вывел сотрудничество двух стран на уровень "всеобъемлющего стратегического партнерства". Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что "Китай и Кыргызстан должны усилить взаимную поддержку, в частности четко и сильно поддерживать основные интересы друг друга".



Эксперты обращают внимание на то, что отношения двух стран кардинально изменились – от антикитайских протестов до крепких китайских объятий. Напомним, активисты требовали изгнать китайцев с разработки киргизских золотых рудников, а также из республики, закрыть китайские предприятия. Китай воспринимался киргизами как опасный большой сосед, от которого исходит угроза национальной безопасности. Однако это обстоятельство не мешало киргизским властям набрать кредитов на сумму 1,7 млрд долл., сделав Китай основным инвестором Киргизии. Более 40% государственного внешнего долга Киргизии приходится на Эксимбанк Китая. Списывать эти деньги вопреки пожеланиям киргизской власти Китай не будет.



Премьер Акылбек Жапаров ранее говорил, что если республика не сможет выплатить долг, то "китайский Эксимбанк введет управляющую компанию, к которой перейдут наши стратегические объекты". Позже, правда, было сообщение, что Киргизия выплачивает долг Китаю без задержек. Поэтому и отношения двух стран, по словам президента Жапарова, находятся на самом высоком уровне. "Между нашими странами нет каких-либо политических разногласий или нерешенных вопросов. Мы оказываем друг другу поддержку по актуальным, жизненно важным для каждого из наших государств вопросам. Высокий уровень политического взаимного доверия дает прекрасную возможность для расширения и наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами", – заявил Жапаров в ходе своего визита в Сиань в мае сего года. Тогда же был подписан большой пакет документов в гидроэнергетической сфере, разработки месторождений, транспорте и других.



Например, Китай готов открыть в республике завод по производству удобрений, построить мусороперерабатывающий завод, сборочный цех по производству тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения серии SHACMAN и электроавтомобилей.



Стороны начали заключать соглашения и на уровне регионов. В конце июля в Бишкек приезжал член Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь партийного комитета провинции Цинхай Чэнь Ган. По сообщению пресс-службы кабмина Киргизии, Акылбек Жапаров предложил гостю ряд направлений, которые могли бы быть интересны китайской стороне. "Мы имеем благоприятные условия для запуска совместных проектов в области сельского хозяйства, продвижения экспорта экологически чистой сельхозпродукции из Кыргызстана в Китай, в том числе в провинцию Цинхай. Кыргызская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества в сфере животноводства, земледелия, производства биопрепаратов и биоудобрений, в области внедрения систем капельного орошения тепличного хозяйства", – акцентировал Акылбек Жапаров.



Несомненно, главной целью является запуск строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан протяженностью почти 454 км, из которых 280 км пройдут по территории Киргизии. Магистраль будет начинаться на Торугартском перевале в Киргизии, где уже существует железнодорожная ветка, идущая из Китая, пройдет на север, через поселения Арпа и Макмал до Джалал-Абада, где соединится с железнодорожной сетью Узбекистана. Вдоль железнодорожных путей предусмотрено строительство 18 станций, 81 большой и средний мост, 41 тоннель. Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки доставки грузов уменьшатся на семь-восемь суток и при этом объем грузоперевозок может составить 12–15 млн т в год. И стоить проект будет от 3 до 7 млрд долл. Китай на этот проект готов выделить 2 млрд долл. Остальную сумму должны распределить между собой Киргизия и Узбекистан. Не исключено, что Бишкеку придется занимать деньги у Китая, увеличивая тем самым внешний долг, который к настоящему времени уже достиг порога финансовой безопасности в соотношении с ВВП страны.



Впрочем, как сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, до сих пор не обнародована схема инвестиций. "Кто будет инвестором, как будут возвращаться средства от строительства самого дорогого киргизского участка дороги. Есть много вопросов, и, к сожалению, ни у общественности, ни у международных партнеров нет ясности, какие будут выдвинуты условия, как все будет выстраиваться. То есть Китай действует прагматично, исходя в первую очередь из своих интересов", – подчеркнул эксперт.



По его мнению, это обстоятельство затрудняет реализацию других проектов, например, в сфере гидроэнергетики. "Китай решил вложиться в строительство каскада небольших ГЭС, но достаточно емких по финансам. При всех плюсах этих китайских инвестиций китайских есть одно большое "но". Китай рассматривает Центральную Азию и Киргизию, в частности, как инструмент и предлагает инвестиции на неясных условиях. В подписанном соглашении по строительству ГЭС есть интересный момент: производимая на этих ГЭС электроэнергия будет направляться в Китай. То есть это будут китайские инвестиции, китайские компании будут строить объекты, и опять же китайские компании будут эту электроэнергию потреблять в счет скорее всего тех инвестиций, которые они вложили. Что соответственно многократно снижает для Киргизии добавочную стоимость этого проекта. К слову, эта схема отработана с Туркменистаном в газовой отрасли – вложения в инфраструктуру и кредиты в обмен на вполне выгодные для Китая условия по закупкам газа", – отметил Притчин. Насколько эти проекты выгодны для Киргизии – вопрос, на который пока нет ответа. Китайские кредиты стоят дорого, а возвращать их необходимо четко и в срок, подчеркнул эксперт.