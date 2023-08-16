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Китай и Индия помирились только на словах, - Вл.Скосырев
00:09 17.08.2023

Ни Пекин, ни Дели не уступят ни пяди земли в Гималаях
Владимир Скосырев
16.08.2023
Неоднократно встречаясь, лидеры Индии и Китая Нарендра Моди и Си Цзиньпин говорили о желании установить добрососедские отношения.
Китай и Индия согласились сохранять мир на границе. Об этом говорится в совместном заявлении о переговорах между командующими частями двух сторон, опубликованном Пекином. В документе указано, что спорные проблемы следует решить без затяжек. Но в реальности, поскольку официальной границы нет, а существует линия фактического контроля, Китай и Индия держат в горах войсковые соединения и продолжают строить оборонительные редуты.

Минобороны КНР опубликовало в соцсетях информацию о том, что 19-й раунд переговоров между командующими проходил в "конструктивной атмосфере". Но, как передало АР, стороны не дали и намека на готовность к уступкам. Линия контроля в 3488 км, как говорят в Дели, протянулась от района Ладакх на западе до индийского штата Аруначал Прадеш на востоке. КНР считает этот штат своей землей.

Индия и Китай сражались друг с другом в 1962 году. В 1967 и 1975 годах завязывались перестрелки. Потери понесли и индийцы, и китайцы. После этого был подписан протокол о том, что огнестрельное оружие не будет больше применяться. Тем не менее в 2020-м произошла стычка в горах. Хотя стрельбы не было, погибли 20 индийских и четверо китайских солдат. После этого началось долгое противостояние, во время которого стороны перебросили в горы десятки тысяч солдат, артиллерию, танки. А в воздухе их прикрывали истребители. В то же время индийцы и китайцы провели отвод войск с позиций вокруг озера Пангон Цзо.

Касаясь перспектив урегулирования, индийская газета Economic Times, близкая к правительству, пишет, что ни одна сторона не собирается уходить из района Ладакх на западном участке. Это означает, что в ближайшее время никакого прорыва к разрешению конфликта не предвидится. Тем не менее диалог, проходивший в штаб-квартире индийской армии, длился более 17 часов. То есть стремление к договоренности было у тех и других.

Китайскую делегацию возглавлял командующий военным округом Южный Синьцзян, а индийскую – командующий 14-го корпуса. Диалог ведется не только между военными, но и на уровне МИД двух стран. Однако, продолжает газета, дипломаты и военные устранить напряжение оказались не в состоянии. Тогда в игру вступили в конце июля на форуме представителей стран БРИКС в ЮАР член политбюро ЦК КПК Ван И и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Очевидно, и эта встреча к реальным подвижкам не привела. Во всяком случае, МИД Индии опубликовал заявление по ее итогам, где говорилось, что действия Китая на западном участке линии контроля за последние два с половиной года подорвали "стратегическое доверие" между двумя странами.

Если суммировать индийские официальные комментарии по отношениям с Китаем, то получается, что остается возлагать надежду на подлинное примирение лишь на лидеров двух государств. Ведь премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин должны каким-то образом пообщаться на саммите БРИКС в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Правда, запланирован ли такой диалог Си и Моди, неясно. Сообщения на сей счет противоречивы.

В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южная Азия в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Это был 19-й раунд переговоров. За ним последуют 20-й, 21-й. Командующие говорят о том, как избежать столкновений, избежать непонимания друг друга. Это в принципе просто декларация о том, что стороны не заинтересованы в обострении конфликта. Для Пекина и Дели не столь важны участки неосвоенной земли в горах. Речь идет о защите полного суверенитета над своей территорией. То есть китайцы и индийцы как бы застыли в логике, существовавшей в середине ХХ века. С тех пор, по крайней мере на Западе, подход изменился. Там не придают такого большого значения территориальному суверенитету. А его защита для индийцев и китайцев остается священным долгом".

Впрочем, на поведение двух стран влияют и экономические устремления. Не случайно Пекин проводит в городе Куньмин форум по инвестициям со странами Южной Азии, включая Индию. Многие из этих государств уже послали на форум своих представителей и бизнесменов.

Источник - НГ
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